6 дизайн-решений для интерьера гостиной

Как оформить гостиную, когда кажется, что идеи уже исчерпаны? Вместе с экспертами OBI подсказываем еще несколько классных вариантов.

Это отличный способ добавить интерьеру яркости и смысла. Например, дизайнеры студии Павла Полынова выбрали для отделки всех стен декоративную штукатурку — практичный и эффектный материал. А стену за диваном украсили большим панно с текстурой натурального камня.

Например, главным акцентом интерьера этой гостиной дизайнер Татьяна Афанасьева сделала стену c 3D-панелями, подсвеченную необычным способом.

Так получится сделать пространство свободным и легким. Например, дизайнеры Boho Studio в одном из своих проектов заменили глухую перегородку между гостиной и коридором на раздвижные стеклянные двери. Коридор стал частью общего пространства, наполненного дневным светом.

Для этого выберите контрастный цвет краски или обои с рисунком. Например, в гостиной проекта студии «Уютная квартира» обстановку оживляет бирюзовая акцентная стена с небольшим стеллажом для декора и мелочей. Ей в тон подобраны стулья в обеденной зоне.

Так можно добавить в интерьер нотки классического стиля и сделать даже простую гостиную роскошнее. Это решение выбрали дизайнеры Ариана Ахмад и Татьяна Карякина в одном из своих проектов.

Внешняя архитектура дома, где расположена квартира, очень напоминает доходные дома начала XX века. Но дизайнеры отказались от идеи создать полностью классический интерьер. Классика здесь присутствует, но дозировано, например, в лепных украшениях потолка, массивной доске на полу, а еще — в фальш-камине в гостиной.

Аксессуары сделают интерьер живым и индивидуальным. А еще — фотогеничным. Например, дизайнеры студии Quadrum сделали ставку на светлую цветовую палитру с яркими деталями. В ход пошли обои с интересным геометрическим принтом, пестрая плитка и мебель с акцентной обивкой.

«Помимо функциональности заказчики попросили сделать интерьер фотогеничным, — рассказывают дизайнеры студии Quadrum. — Чтобы было много красивых ракурсов». Этим объясняется большое количество оригинального декора.

На обложке: дизайн-проект Co: Interior.