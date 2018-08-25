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Что такое стиль шебби-шик?
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Что такое стиль шебби-шик? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Шéбби-шик (от англ. shabby chic — «потертый шик») — утонченный стиль в пастельных тонах, созданный в 1989 году в Великобритании дизайнером интерьера и предметов декора Рейчил Эшвел. С детства любительница рукоделия Рейчил осуществила свою заветную мечту и продолжила семейную традицию, вдохновленная родителями-реставраторами старинных игрушек и книг. Она открыла собственный магазин чехлов для мебели с эффектом старины, назвала его Shabby chic и распахнула двери волшебного мира для любителей приглушенных оттенков, цветочных мотивов и кружев со следами времени. Стиль кукольного домика популярен по всему миру, особенно во Франции, поэтому он зачастую асоциируется с трогательными мотивами романтизма: ангелочками, винтажными письмами, чернилами, прогулками по Парижу, Эйфелевой башней, сердечками, голубками, ленточками и, конечно же, обилием растительного декора в виде трав и цветов. ​Будто бы вышедший из детской, шебби-шик легко трансформируется в стильные looks представителей уличной моды, блогеров, дизайнеров и художников. Да, его определенно можно назвать богемным и немного провинциальным одновременно.
Макияж в стиле шебби-шик подразумевает нежность и невинность: фарфоровый тон, теплый румянец, пушистые ресницы, нежные влажные губы и острая и тонкая черная стрелка, придающая лоска. Прическа в стиле шебби-шик — это высоко собранные волосы со свободно ниспадающими легкими прядями, декорированные живыми цветами пастельных оттенков. Одежда в стиле шебби-шик — это платье в пол из шифона, штапеля или шелка в пастельных тонах с легкими цветочными принтами, палантины и шали, длинные серьги из прозрачных бусин, старинные кольца, кружевные перчатки, носочки, колготки, чулки и гольфины.
Свадебная фотосессия в стиле шебби-шик  Детский модный образ в стиле шебби-шик  Макияж, прическа и шляпка в стиле шебби-шик  Топ и юбка в стиле шебби-шик  Сочетания пастельных оттенков в летнем образе
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