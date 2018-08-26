Какие цвета в интерьере подходят каждому знаку зодиака

Психологи, да и астрологи, уверяют, что тот или иной цвет может самым непосредственным образом влиять не только на ваше настроение, но и на здоровье в целом. Поэтому если вы хотите обустроить в своем доме такой интерьер, который будет подпитывать вас энергией и привлекать удачу, то выбирайте те оттенки, которые подходят именно вашему знаку зодиака.

Ярким и динамичным Овнам однозначно стоит выбирать «сильные» оттенки и присмотреться к красному, малиновому, оранжевому или желтому цвету. Эти цвета мотивируют, помогают добиваться поставленных целей и не опускать руки в трудные минуты.

Телец

Тельцов вдохновляют природные оттенки, поэтому они питают слабость к серо-зеленому, розовому, лиловому и темно-коричневому цвету. Эти тона пробуждают художественные способности, а также помогают оставаться сконцентрированными и спокойными в любой ситуации.

Близнецы

Этому двойственному знаку рекомендуются открытые воздушные пространства, без захламления и ненужных вещей. Если говорить о цвете, то эксперты советуют остановить свой выбор на белом оттенке и добавить в него желтые, синие или оранжевые вкрапления. Это поможет уравновесить динамичный характер Близнецов и подарит им ощущение покоя.

Раки приветствуют комфортную спокойную обстановку, в которой можно предаться мечтам или подумать о планах на ближайшее будущее. Поэтому им стоит выбирать в качестве основного цвета нежно розовый, белый, кремовый или светло-голубой оттенок и непременно разбавить это пастельное великолепие аксессуарами в насыщенно-лиловом цвете. Именно такое сочетание даст представителям этого знака энергию и поможет раскрыться чакрам.

Царственные Львы предпочитают роскошные интерьеры и самые благородные цвета. Так, например, им наверняка по душе придется желто-оранжевый, золотисто-бежевый, лимонный и лиловый оттенок. Эти сочные тона подчеркнут благородную натуру представителей данного знака, а также добавят немного оптимизма и гармонии в их насыщенную жизнь.

Практичные девы выбирают природные оттенки и натуральные материалы. Каштановые, коричневые, светло-голубые и насыщенные зеленые цвета окажут умиротворяющее воздействие на представителей этого знака, будут напитывать энергией и самым положительным образом сказываться на состоянии здоровья в целом.

Утонченные и декадентские цвета наверняка понравятся представителям данного знака, которые искренне полагают, что в душе они аристократы, не меньше. Поэтому мягкий оттенок розового шампанского или умиротворяющий темно-зеленый цвет наверняка найдут отклик в душе Весов и подчеркнет их любовь ко всему элегантному и эффектному.

Скорпион

Особую силу предают представителям данного знака темно-бардовый и ярко-розовые оттенки, а также сочетание красного и черного в интерьере. Именно эти цвета, по мнению экспертов, вдохновляют пылких Скорпионов, а также заряжают их страстью и жаждой попробовать что-то новое.

Стрелец

Философы и непревзойденные мастера флирта — это все о Стрельцах. Этим весельчакам рекомендован сливовый и лимонно-зеленый оттенок. Именно эти цвета, по мнению экспертов, подарит представителям этого знака душевное спокойствие и настроит на новые подвиги, которыми Стрельцы так славятся.

Козерог

Представители данного знака весьма консервативны и с большой неохотой соглашаются на какие-либо эксперименты (особенно если дело касается их жилища, в котором они хотят чувствовать себя безопасно и комфортно). Именно поэтому Козерогам следует присмотреться к светло серым или к темно синим оттенкам — эти классические цвета полностью соответствуют характеру этого знака зодиака и будут защищать от негативной энергии.

Водолей

Представителями данного знака правит синий Уран, поэтому в интерьере, выполненном в светло голубом, сером или синевато-сером оттенке они будут чувствовать себя превосходно. Эти цвета усиливают их творческий потенциал и помогает находить нестандартные решения практически любых ситуаций.

Рыбы — творческие и весьма романтичные натуры, поэтому и интерьер им нужно выбирать такой, который будет напоминать о безмятежном течении воды, прохладном океане или теплом морском бризе. Поэтому представителям этого знака идеально подойдут все оттенки синего и голубого, а также сиренево-голубой цвет, который насыщает энергией, помогает расслабиться после тяжелого трудового дня и вдохновиться на новые свершения.

Текст: Юлия Кальницкая

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