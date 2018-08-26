Создайте идеальный интерьер в английском стиле: 59 уникальных фотопроектов

Интерьер в английском стиле: фото

Строгие линии британского стиля, симметрия, цветовая гармония воплотили в себе и восточные мотивы английских поселений, и практичность местных жителей, и этнические направления. Сдержанность и элегантность в оформлении интерьеров подойдёт респектабельным людям. Такой дизайн выбирают только владельцы с хорошим вкусом, соблюдающие семейные традиции. Это довольно дорогой стиль, который потребует больших финансовых вложений, ведь вся отделка и предметы мебели должны быть только из натуральных материалов. Как правильно оформить интерьер в английском стиле расскажет очередная публикация редакции Homius.ru, а фото изысканных дизайнов помогут воплотить в жизнь вашу заветную мечту.

Всё оформление комнаты расположено вокруг центрального элемента — камина

Содержание статьи

1 Характерные черты английского стиля в интерьере

2 Центральный акцент — камин и лестница в английском стиле

3 Какие материалы используют для ремонта в английском стиле

3.1 Гармония оттенков в оформлении пола и потолка

3.2 Идеальное оформление стен с наследством Уильяма Морриса

3.3 Как выбрать окна и двери в дизайне Британии

4 Выбираем цветовую гамму для оформления интерьера в английском стиле: фотогалерея нестандартных приёмов

5 Романтическое освещение в английском стиле

6 Все приёмы декорирования в английском стиле

7 Важная деталь — текстиль в английском стиле

8 Как правильно выбрать мебель в английском стиле

9 Ключевые акценты в оформлении интерьеров разных комнат в английском стиле

9.1 Акцентные детали в оформлении прихожей в английском стиле

9.2 Респектабельна гостиная в английском стиле: фотопримеры основных деталей в интерьере

9.3 Лаконичное оформление кабинета в английском стиле

9.4 Создаем настроение в спальне в английском стиле

9.5 Нюансы дизайна кухни в английском стиле

9.6 Несколько идей по оформлению ванной комнаты в английском стиле

10 Основные приёмы оформления интерьера маленькой квартиры в английском стиле

11 Красивые фотопримеры оформления интерьера загородного дома в английском стиле

12 Заключение

Характерные черты английского стиля в интерьере

История возникновения британского стиля начинается ещё с XVIII века. В это время стремительно развивались внешние связи и, как результат, в дизайне появляются детали интерьеров европейских и азиатских стран. Характерными особенностями направления являются:

бархат, атлас и жаккард в обивочных тканях и занавесях;

характерный узор в полоску, мелкую флористику или клетку;

удобная и массивная мебель обязательно должна быть обита натуральными тканями. Вместо одного большого дивана в комнатах обычно устанавливают два небольших;

камин, лестница, библиотека;

одна стена в комнате может быть выделена в насыщенных красках: оранжевой, синей или красной. Обязательно наличие яркого коврика;

мебель может иметь немного обветшалый вид, но никак не поддельный.

Оформление интерьера и в английском стиле, и в классическом стиле должно быть выполнено только из натуральных материалов, пластик здесь не уместен

Центральный акцент — камин и лестница в английском стиле

Обязательный атрибут английского стиля — камин. В современных интерьерах городских квартир он имеет несколько упрощенный вид, ведь сделать в многоэтажном доме функциональный предмет невозможно. Заднюю панель выкладывают плиткой с имитацией натуральных материалов, портал — из дерева. Над камином можно повесить большую картину или вопреки всему — телевизор. Это будет современная интерпретация английского стиля. В условиях частного дома идея оформления каминной зоны будет вполне реализуема.

Это интересно! Камин — это центральное звено помещения, вся мебельная группа ориентирована на него. Вечерами около него будет собираться за чаепитием вся семья, поэтому нужно расположить вокруг обычные кресла, кресла-качалки и диваны, укрытые пледами в клеточку.

Кроме того, обязательный атрибут дизайна в английском стиле — лестница. Прекрасным вариантом будет дополнить её ручной ковкой или балясинами из натурального дерева строгой или резной формы.

Какие материалы используют для ремонта в английском стиле

Все детали оформления дома должны быть в одном стиле, это касается и отделки, и декорирования помещений.

Гармония оттенков в оформлении пола и потолка

Для английского дизайна применимы два вида потолка:

в светлой гамме с обязательной лепниной;

в тёмном оттенке с декоративными балками или панелями из дерева.

Для отделки пола лучший выбор — паркет, уложенный ёлочкой, или доска. Поверх них должен быть застелен натуральный ковёр светлого оттенка с восточными мотивами. Причём, чем старше покрытие, тем более естественно он вписывается в интерьер.

Идеальное оформление стен с наследством Уильяма Морриса

Для отделки стен чаще всего выбирают обои в интерьере в английском стиле с растительными орнаментами, у истоков создания которых стоял Уильям Моррис. Но всю комнату оформлять в таком принте не стоит, они прекрасно подойдут в качестве акцентной поверхности. В дополнение к ним можно выбрать горизонтальную полоску или шотландскую клетку. Они подчеркнут статус владельца и одновременно будут наполнять интерьер теплом и комфортом.

Кроме того, можно для оформления стеновых поверхностей использовать панели из дерева, например, в нижней части стены. Прекрасным завершением дизайна станут молдинги, консоли и наличники, окрашенные в один тон со стенами. Также с их помощью можно визуально разделить помещение на несколько зон.

Как выбрать окна и двери в дизайне Британии

В английском стиле не должно быть никакого пластика — только деревянные оконные конструкции, фотопримеры представлены в нашей галерее. Филенчатые двери из дорогих пород дерева могут быть сплошными или со стеклянными вставками. Со стороны комнаты над окнами обязательно следует закрепить карниз, на котором развесить тяжелые плотные шторы с кисточками, подхватами, ламбрекенами и бахромой.

Выбираем цветовую гамму для оформления интерьера в английском стиле: фотогалерея нестандартных приёмов

Английский интерьер может быть оформлен как в тёмной, так и в светлой гамме. При выборе оттенка нужно, в первую очередь, принимать во внимание расположение окон по отношению к сторонам света:

для северной стороны подойдут тёплые желтые, красные и розовые тона;

для южной — зелёные, серые и голубые.

Истинно английскими считается бронзовая, бордовая, кремовая, бежевая, терракотовая, голубая, серая и коричневая палитра. Выгодно оттенить акценты помогут насыщенно зелёные цвета.

Романтическое освещение в английском стиле

Аристократический дизайн допускает полумрак, можно разместить на столиках небольшие настольные светильники, а рядом поставить торшеры. Все источники должны быть обязательно с тканевыми абажурами. Во время больших приёмов включают центральное освещение: люстру, украшенную, бронзой и позолотой и хрустальными подвесками.

В прихожей и на лестнице можно разместить светильники в виде уличных фонарей, которые олицетворяют старую Англию.

Все приёмы декорирования в английском стиле

В качестве украшений в английском дизайне выступают следующие элементы:

зеркала, портреты и картины в дорогих рамах из дерева;

семейные фотографии;

предметы раритетных коллекций;

старинные книжные издания;

подсвечники.

Создать дополнительный комфорт и домашнее тепло помогут некоторые хитрости.

Декор по английски

Описание

Мебель

Старинную мебель можно покрасить, затем слегка отшлифовать, придавая ей состаренный вид.

Чехлы

Стулья и кресла можно украсить чехлами, сшитыми на заказ или своими руками.

Фотографии

Из них в прихожей или на лестнице можно сделать целую галерею.

Подушки

Прекрасным украшением интерьера станут подушки, вышитые лентами или бисером.

Вазы

Их можно разрисовать вручную в пастельных оттенках.

Панно

Панно из гобелена станет прекрасным украшением гостиной.

Важная деталь — текстиль в английском стиле

Текстиль — это важный элемент в английском интерьере. Шторы, подушки, покрывала должны подбираться в соответствии с общим оформлением помещения. Для них используют только натуральные составы: батист, жаккард, хлопок и лён.

Цветочные принты из роз или мелкой флористики прекрасно сочетаются со строгой клеткой или полоской. При этом оформление не выглядит хаотичным, в английском дизайне все продумано до мелочей.

Как правильно выбрать мебель в английском стиле

Британские интерьеры славятся обилием добротной мебели из дорогих пород дерева, её выбирают редко и надолго, передавая из поколения в поколение. Для английского стиля подходят:

диваны честерфилд;

кресла в английском стиле с ушами и округлыми подлокотниками;

банкетки с каретной стяжкой;

стулья с высокими спинками, обитые тканью;

старинные шкафы, комоды;

чайные столики на изящных ножках;

большая кровать с балдахином.

Обивка мягкой мебели может быть как из натуральной ткани, так и из кожи. Для фурнитуры используют латунь, медь или бронзу, приветствуется и позолота. В британском интерьере обязательно большое количество декоративных подушек из узорчатой дорогой ткани. Все оформление должно просто кричать о достатке и положении хозяев.

Ключевые акценты в оформлении интерьеров разных комнат в английском стиле

В британском направлении можно оформлять как квартиру, так и частный дом. Чтобы дизайн выглядел гармоничным и уютным, все помещения должны быть выдержаны в одном стиле.

Акцентные детали в оформлении прихожей в английском стиле

В прихожей обязательно должны быть: отрытая, отдельно стоящая вешалка с подставкой для зонтиков, банкетка, зеркало в раме из багета и добротный шкаф. В современном английском стиле допускается установить шкаф-купе с зеркальными панелями в пол, с помощью которых можно визуально расширить маленькое пространство.

Совет! Желательно, чтобы мебель и двери были украшены витражными стеклами, ажурной резьбой или филенками –так с самого порога будет просматриваться общее оформление квартиры или дома.

Прекрасным украшением прихожей станет небольшой антикварный столик и ключница, кроме того, на пол можно постелить яркий ковер из натуральных нитей.

Респектабельна гостиная в английском стиле: фотопримеры основных деталей в интерьере

Подчеркнет респектабельность хозяев антикварная мебель и произведения искусства. Это могут быть картины в дорогих рамах, старинные вазы, столики с изящными ножками и уникальные чайные сервизы из настоящего фарфора. Часто в гостиных по центру комнаты стоит большой стол круглой или овальной формы со скатертью и стульями.

Совет! Английскому стилю характерны невысокие диваны с яркой или даже пестрой обивкой, украшенные большим количеством декоративных подушек. А также, если в квартире или доме нет отдельного помещения для библиотеки, книжные шкафы можно установить в гостиной.

Традиционный камин — это ключевое звено интерьера, радом с ним прекрасно впишутся два кресла с ушками и небольшой столик, получится уютный романтический уголок. Завершат оформление гостиной тяжёлые шторы с глубокой драпировкой.

Лаконичное оформление кабинета в английском стиле

Оформление кабинета в британском стиле — это роскошь с одновременной сдержанностью, которой характерны следующие черты:

чёткие линии;

симметрия;

спокойная цветовая палитра;

минимум декора. В качестве исключения можно повесить на стену картину или портрет в добротной раме из натурального дерева.

Кабинет может быть совмещён с библиотекой. В нем обязательно должен быть организован уголок для неспешной беседы с партнером или друзьями, или для распитиявечернего аперитива.

Создаем настроение в спальне в английском стиле

Основной предмет мебели в спальне — кровать, обязательно из дерева. Желательно над ней установить балдахин или полог со светлой натуральной материей. Для английского интерьера характерно множество текстильных деталей — драпировка на окнах, обилие декоративных подушек, ковёр на полу. Для оформления стен можно использовать однотонные или в мелкий рисунок обои в спокойных оттенках.

Это интересно! Особый шарм интерьеру придают лепнина, фризы и семейные фотографии, размещенные на комоде или на стенах.

Нюансы дизайна кухни в английском стиле

Центральным звеном кухни-гостиной в английском стиле станет круглый стол со стульями или остров от кухонного гарнитура. Всё оформление помещения должно быть в персиковых оттенках, в сочетании к которым можно выбрать мебель красно-коричневого цвета. Если позволяет площадь, обязательно следует в углу разместить диван с обивкой из жаккардовой ткани. Вместо классического набора мебели лучше отдать предпочтение серванту или буфету, на полках которых можно расставить красивые сервизы.

Это важно! Вся мелкая бытовая техника должна быть спрятана за фасадами, а духовой шкаф, варочную панель и вытяжку нужно выбирать из ретромоделей, которые есть практически у каждого производителя.

Ключевыми акцентами английского интерьера кухни станут каменная столешница, смеситель из латуни и красивая люстра с хрустальными подвесками.

Несколько идей по оформлению ванной комнаты в английском стиле

В оформлении ванной в британском стиле в первую очередь следует остановиться на смесителях: они должны быть выполнены из меди или латуни. Эффектно будет смотреться ванна и умывальник на изогнутых ножках, стилизованные под старину. В больших помещениях уместно использовать хрустальную люстру и бра около зеркала.

Если в ванной есть окно, его украшением станут лёгкие тюли. Для оформления стен и пола используют керамику. Нужно выбрать такой дизайн и раскладку, которая визуально будет увеличивать пространство.

В качестве украшения ванной можно в антикварных лавках поискать старинную раковину, зеркала и вазы. Если позволяет площадь комнаты, на пол следует расстелить красивый ковёр в восточных мотивах.

Основные приёмы оформления интерьера маленькой квартиры в английском стиле

Оформить в британском стиле можно даже небольшую по площади квартиру. Дизайнеры подготовили несколько уникальных приёмов, с которыми интерьер не будет выглядеть перегруженным:

для визуального увеличения пространства нужно выбирать светлую гамму во всем оформлении: и в мебели, и в отделке, и в декоре. Для выразительности можно добавить несколько акцентов в спокойных красных, зелёных или коричневых оттенках;

потолок должен быть белым или светло-кремовым;

все предметы мебели должны быть из натурального дерева, но в меру массивными. Диваны и кресла могут быть чёткой прямоугольной формы, но с обязательными вставками из дерева;

изогнутые ножки в мебели, обивка из ткани, декоративные подушки — все эти элементы могут присутствовать и в маленькой квартире;

в гостиной можно установить имитацию камина, комод, корпусную мебель или книжные шкафы до потолка. Это непременные атрибуты дизайна, которые вполне могут разместиться даже в небольшом пространстве.

Использование текстиля должно быть умеренным. Это обязательно ковёр на полу, пледы, декоративные подушки и шторы, фото интересных вариантов декорирования интерьера квартиры в английском стиле размещены в нашей галерее.

Нужно помнить! В декорировании доминирующий предмет должен быть один: ковер, занавески или обивка мебели. Так интерьер не будет выглядеть захламленным.

Красивые фотопримеры оформления интерьера загородного дома в английском стиле

Во время планирования ремонта загородного дома в английском стиле важно вдумчиво подойти к каждой детали. Такой дизайн не терпит суеты и быстрых решений. Соблюдая основные правила и приёмы, можно воплотить в жизнь классическое оформление, не теряя при этом комфорта и домашнего уюта. Фотопримеры готовых интерьеров в английском деревенском стиле помогут воссоздать важные детали в отделке частного дома.

1 of 6 Заключение

Благородный, аристократический и комфортный английский стиль подходит настоящим ценителям домашнего уюта и тем, кто любит и поддерживает семейные традиции. Натуральные материалы и безупречное качество отделки подчеркивают тонкий вкус владельцев. Важно при оформлении соблюдать баланс в цветовом решении и выборе декора. И помните, что основные принципы стиля — сдержанность в сочетании с изысканностью.

А вы захотели бы жить частном доме, оформленном в стиле далекой Британии с английскими лужайками, библиотекой и камином? Поделитесь с нами своими мечтами в комментариях, ведь когда вы их озвучите — это и будет первым шагом к их воплощению в жизнь.

А в заключение предлагаем видео, в котором можно рассмотреть все тонкости английской стилистики: