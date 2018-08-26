Всего один шаг до мечты, или какие бывают стили в интерьере: фото с описаниями

Многие не решаются начать ремонт из-за проблемы выбора. Разнообразие отделочных материалов и стилевых оформлений зачастую приводит в тупик. В каком интерьере будет комфортно находиться в кругу семьи, а какой подтолкнёт к принятию важных решений? При выборе нужно учитывать разные интересы всей семьи. Самостоятельно довольно сложно остановиться на чём-то одном. В сегодняшнем обзоре мы собрали 39 роскошных стилей в интерьере с фото и описаниями.

Гостиная, оформленная в стиле авангард

Содержание статьи

1 Какие бывают стили в интерьере квартиры

2 Основные направления дизайна в квартирах

2.1 Классические стили

2.2 Современные стили

2.3 Этнические стили

2.4 Смешанные стили

3 Основные стили в интерьере: подробные описания и фотогалерея

3.1 Стиль лофт в интерьере: фото интересных дизайнов

3.2 Стиль прованс в интерьере

3.3 Стиль кантри в интерьере

3.4 Скандинавский стиль в интерьере квартиры

3.5 Стиль модерн в интерьере

3.6 Неоклассика в интерьере

3.7 Английский стиль в интерьере

3.8 Стиль бохо в интерьере

3.9 Стиль хай-тек в интерьере

3.10 Шебби-шик в интерьере

3.11 Средиземноморский стиль в интерьере

3.12 Контемпорари дизайн

3.13 Стиль барокко в интерьере

3.14 Стиль шале

3.15 Стиль фьюжн в интерьере

3.16 Стиль гранж

3.17 Минимализм

3.18 Эко-стиль в интерьере

3.19 Арт-деко дизайн

3.20 Французский стиль в интерьере

3.21 Интерьеры в стиле винтаж

3.22 Американский стиль в интерьере

3.23 Японский стиль

3.24 Стиль рококо

3.25 Эклектика в интерьере

3.26 Колониальный стиль

3.27 Викторианский стиль

3.28 Итальянский стиль

3.29 Ампир

3.30 Марокканский стиль

3.31 Готический стиль

3.32 Морской стиль

3.33 Стиль хюгге

3.34 Восточный стиль

3.35 Греческий стиль

3.36 Русский стиль

3.37 Ретро-направление

3.38 Стиль рустик

3.39 Стиль поп-арт 4 Заключение

Какие бывают стили в интерьере квартиры

Выбор дизайна определяется исходя из личных предпочтений хозяев. От стиля будут зависеть и отделочные работы, и предметы декорирования, мебели, и выбор цветового оформления помещения. Поэтому узнать об основных тенденциях в отделке жилого пространства нужно любому человеку, который планирует преобразить жильё. Для этого необходимо изучить стили и их характерные черты, кроме того, можно ознакомиться с примерами работ и посмотреть фотогалерею. Это намного упростит задачу в принятии решения.

Не нужно принимать основные направления в дизайне как догму. Все стили задают основные правила оформления, в рамках которого развиваются творческие фантазии дизайнеров или хозяев жилья. Именно они придают любому оформлению черты характера хозяев.

Основные направления дизайна в квартирах

Все стили интерьера классифицируют на 4 основные группы. Это укрупнённые списки стилей дизайна интерьеров, каждая из этих групп имеет одну общую характеристику, но внутри все стили различны по ряду признаков.

Классические стили

Второе обобщённое понятие — исторические стили. Любое из их направлений будет связано с историей и архитектурой определённого периода времени. Для воссоздания классического дизайна нужно изучить основные понятия, характерные конкретной эпохе. Не все помещения можно оформить в данном направлении. Для него важно выполнение следующих условий:

помещение должно иметь большую площадь;

бюджет на ремонт понадобится довольно высокий.

Отделочные материалы, которые применяют для оформления в классическом направлении, имеют только натуральные составы, мебель и декорирование — только элитные. Классику выбирают консервативные люди, которые ценят решения, проверенные поколениями. Основной акцент сделан на роскошных тканях и отделочных материалах. Декор в оформлении не притягивает на себя внимания, а выполняет лишь второстепенную роль. К классическому стилю относят следующие направления:

рококо;

барокко;

готика;

модерн и многие другие.

Гостиная с большими панорамными окнами оформлена в классическом стиле

Современные стили

К современным стилям можно отнести оформление интерьеров в последнем столетии. В них могут присутствовать нестандартные эксперименты с оттенками и формами в сочетании с классическими элементами. Дизайн впитал в себя практичные идеи из разных стилевых направлений. В результате помещение приобретает функциональность наряду с высоким эстетическим восприятием.

Современное стилевое оформление — это в первую очередь практичность, направленная на создание максимального комфорта жильцам. К нему относят следующие стили:

минимализм;

неоклассика:

гранж;

хай-тек и многие другие.

В нашей галерее можно посмотреть интересные оформления интерьера гостиной в 18 метров в современном стиле.

Холл, оформленный в стиле хай-тек Этнические стили

Оформление жилища в этно-стиле основано на специфике, которая свойственна конкретной территории. К такому дизайну относят следующие направления:

японский;

китайский;

марокканский;

кантри;

скандинавский и многие другие.

Оформление в этническом стиле основано на воссоздании мебели, декорирования и материалов, которые применялись в данных странах. На практике полностью вернуть определённое время и направление практически невозможно. Поэтому в чистом виде этно-дизайн не встречается.

Как и культура народов, так и стиль той эпохи смешались не раз. Например, в скандинавском направлении есть нотки мавританского стиля. Но даже смешанное оформление выглядит довольно выразительно в наше время. Основной акцент в дизайне выполняют мелкие детали. Чтобы этно-стиль выглядел естественно, нужно немного ознакомиться с особенностями и традициями страны.

Минимализм в китайском стиле

Смешанные стили

Все направления, которые не вошли в первые три вида стилевого оформления, следует объединить в смешанный дизайн. Из названия становится понятно, что происходит смешивание разных направлений в пределах одного помещения или пространства. К ним относят:

китч;

фьюжн;

эклектику.

Оформление в стиле китч, на первый взгляд, может показаться безвкусицей

Основные стили в интерьере: подробные описания и фотогалерея

Оформление в определённом стиле включает не только культуру разных народностей, но и сочетание современных дизайнерских проектов. Чтобы определить, какое направление ближе всего по настроению и духу, нужно ознакомиться с каждым стилем и основными правилами его создания, выбором материала, декора и освещения. Как к любому творчеству, так и к ремонту тоже нужно подходить творчески исходя из личных ощущений. В нашей галерее представлены фото интерьеров квартир в разных оформлениях, в том числе и в современном стиле.

Стиль лофт в интерьере: фото интересных дизайнов

Интерьер в промышленном стиле — это настоящий тренд в оформлении помещений. Впервые лофт использовали художники, которые украшали серые стены своим искусством. На полу в те времена лежало, как правило, ковровое покрытие. В таком направлении часто оформляют в настоящее время заброшенные гаражи или цеха. Он объединяет старые конструкции (бетонные стены, потолочные балки, трубы) в современной обработке с применением новейшей техники, мебели и предметов декора. В результате получается интересная и стильная гармония. Можно выделить несколько характерных черт промышленного интерьера:

нет внутренних перегородок;

высокий потолок;

зонирование выделяется с помощью окраски;

наличие трубной развязки, электрокабелей, вентшахт, характерных заводскому цеху;

стены — бетон, кирпич или грубая штукатурка;

пол — керамика.

Зонирование выполняется также и мебелью. Такое оформление подходит для больших помещений с высокими потолками. Часть стеновых поверхностей очищают до первичной кладки, часть может покрываться грубой шпатлёвкой, некоторый участок стены окрашивают краской со свинцовым оттенком. Таким образом, на одной поверхности получаются три различных участка, с помощью которых зонируют пространство.

Все выступающие трубные элементы окрашивают серебряной краской. Наполнение мебелью комнаты в стиле лофт должно быть минимальным, обязательно необходима площадь для свободного перемещения. Интерьер можно дополнить стеллажами из металла, офисными креслами. Стены декорируют плакатами, граффити или огромными фотографиями. Картины могут быть установлены в треножниках или просто приставлены к стенам.

Стиль прованс в интерьере

Оформление интерьера с французскими нотками занимает ведущее место в рейтинге дизайна. Удивительно сочетание стиля прованс в деревенском доме с изящной галантностью − практичный романтизм со скромной отделкой. Для стиля характерны следующие основные черты:

стены должны быть кукурузного, молочного или карамельного оттенка;

на штукатурке допускается имитация небольшой небрежности или трещинок;

высокие потолки, под которыми желательно установить деревянные балки;

на кухне на балках развешивают мешочки с травами, букеты сухоцветов;

на полу могут быть уложены доски или камень;

декор из ситца или батиста в мелкий цветочек. Занавески воздушные, пропускающие солнечные лучи;

мебель плетёная или окрашенная, в комодах основная часть открытая, поверхности могут быть украшены вензелями, инкрустированными вставками и декоративными ножками.

В качестве дополнительной отделки интерьера используют глиняную посуду, миски из фаянса, рукоделие, старинные утюги. На полках могут быть расставлены многочисленные фотографии семьи, в том числе и старинные, подсвечники и декоративные шкатулки, расписанные в технике декупаж, на стенах могут быть размещены в рамочках цветочные гербарии или бабочки.

Стиль кантри в интерьере

Кантри имеет деревенское начало в современной обработке, обязательно присутствие счастливой детской ауры. Оно быстро излечивает первые признаки уныния и депрессии. Чётких границ направления нет, для каждой деревни присущи свои традиции и обычаи. Можно выделить несколько общих черт:

не допускается присутствие кричащих оттенков и красок;

в декоре желательно избегать пластика и оргстекла;

из мебели желательно наличие комодов, сундуков или лавок;

светильники и торшеры с колпаками из ткани;

глиняная, медная и деревянная посуда и приборы;

желательно дополнение интерьера коваными изделиями.

В оформлении спальни в кантри-стиле присутствует много текстильных изделий: шторы, скатерти, салфетки, все они только из натуральных материалов, могут быть также вышивки, домотканые дорожки, циновки и лоскутные одеяла или покрывала. Не лишним будет и присутствие зелени в кадках и горшках.

Скандинавский стиль в интерьере квартиры

Основная его особенность — обилие света. Это можно достичь благодаря большим оконным проёмам, светлым натуральным материалам и мебели. Поверхности стен хорошо отштукатурены и окрашены. Допустимые цвета для скандинавского интерьера:

сливочный;

льняной;

цвет незабудки.

Помещение может быть разделено на зоны деревянными панелями. Для пола применяется дерево или ламинат цвета сосны, липы или ольхи и с имитацией натуральной структуры. В качестве декора может быть посуда из глины, поделки или корзинки из лозы. Обязательно наличие цветов в вазах, могут быть и сухоцветы.

Мебель небольшая, но функциональная с отделкой из льна, кожи или замши. Допустимы льняные накидки, лоскутные одеяла. На окнах − роллеты или полупрозрачные лёгкие шторы. И обязательно наличие морских пейзажей или фото на стенах. Это направление делает акцент на семейных корнях, поэтому важно большое количество семейных фотографий. В фотогалерее представлены интерьеры малогабаритных квартир, оформленных в скандинавском стиле.

Стиль модерн в интерьере

Пик модерна пришёлся на конец XIX века, но и сегодня найдётся немало его почитателей. Это обилие роскоши, ценных пород дерева, изогнутых, изящных линий, закруглённых дверных проёмов, барельефов в виде цветков, стрекоз, витиеватой ковки и витражей. Для оформления потолка применяют лепнину, дерево и молдинги.

Для обшивки стен также используют деревянные панели с шёлковой отделкой. На полу укладывают живописные картины из паркетной доски. Мебель из натурального дерева компактна, украшена декоративной резьбой и инкрустацией. Основные цвета модерна:

жемчуг;

голубой небесного оттенка;

пепельно-розовый;

пастельно-лавандовый.

Дополняет интерьер текстиль с узорами из цветов или перьев павлина. Основные источники света обязательно дополнены бра. Завершают оформление картины в роскошных рамах, антикварные часы и вазы.

Неоклассика в интерьере

Стиль неоклассика в интерьере — это сдержанная парадность. Ей характерны проверенные годами вещи, которые никогда не выходят из моды. Основные характерные черты стиля:

сдержанность;

чувство меры:

естественные оттенки;

дополнение оформления в виде лепнины, молдингов, бордюров и зеркальных полотен.

Стеновые поверхности могут быть окрашены или оклеены обоями в кремовом, голубом или фисташковом оттенке. На пол укладывается доска, окрашенная в светлые цвета. Потолки исключительно белые, могут быть дополнены небольшой лепниной. Дверные проёмы часто украшены пилястрами. Мебель из красного или светлого дерева расположена в определённой симметрии от центра комнаты.

Часто при оформлении помещений в дизайне неоклассика в гостиной устанавливают камин. В качестве дополнительного освещения выступают торшеры и бра. Портьеры из плотной ткани, возможно дополнение сдержанными ламбрекенами. Обязательно в комнате должно быть установлено зеркало, несколько картин и композиций из живых цветов в декоративных вазах.

Английский стиль в интерьере

Оформление помещения в английском стиле подразумевает респектабельную и элегантную сдержанность с элементами домовитости и консерватизма. Это эпоха Шерлока Холмса с доктором Ватсоном и Бернарда Шоу . В таком направлении можно оформить и небольшую гостиную, и загородный дом большой площади.

Все вещи в интерьере имеют небольшую потёртость, характерную старинным изделиям. Это подчёркивает истоки стиля. Обязательно выполняется установка камина, подойдёт даже искусственный с декоративной решёткой. Желательно в доме оборудовать библиотеку, наполненную классической литературой и художественными справочниками.

В оформлении предпочтение следует отдавать натуральному дереву и камню. Паркетная доска может быть заменена плиткой с имитацией дерева. Для стен можно использовать обои в полоску, или окрасить их в пастельной гамме, или обшить панелями. Оформление в английском стиле подразумевает наполнение пространства мебелью: диванами, креслами, может быть письменный стол и чайный столик, буфет и комоды. В качестве декора можно установить классические напольные часы и другие предметы старины.

Основное освещение выполняет не центральная люстра, а многочисленные настенные, настольные и напольные светильники. В помещении находится большое количество текстиля, в том числе и пледов, а также семейных реликвий и сувениров. Из этих мелочей и складывается консерватизм в английском направлении. Он не допускает пустых полок и столов, всё должно быть наполнено семейными традициями.

Стиль бохо в интерьере

Это стиль пёстрой уличной раскрепощённости. Его любят творческие люди, которым надоедает будничное уныние. Яркие краски, эклектика, наполнение пространства текстилем и новыми предметами ручной работы. Стеновые поверхности можно окрасить или оклеить в зависимости от бюджета, для пола используется плитка или дерево. В интерьере уместно расположение как винтажных, так и современных предметов мебели, плетёных кресел и кованых стульев.

В качестве оформления можно использовать лоскутную технику, домотканые дорожки, пледы крупной вязки и накидки, сделанные в технике пэчворк. Можно вручную расписать абажуры ламп, на стенах разместить детское творчество. Каждый предмет интерьера имеет художественную ценность, ведь он сделан своими руками.

Стиль хай-тек в интерьере

Оформление пространства в стиле хай-тек — это диктатура, совмещающая в себе последние технологии и комфортную атмосферу. Здесь всё продумано до мелочей, случайным вещам места нет. Можно выделить несколько основных приёмов данного направления:

стены могут быть оклеены или окрашены оттенком металлик;

на потолке допустима установка декоративных балок:

для чистового пола применяется ламинат или плитка с обязательным подогревом;

минимализм в мебели, все предметы изготовлены из современных синтетических материалов, обязательно присутствие стеклянных элементов, а также из нержавеющей стали. Всё продумано до мелочей с максимальным комфортом

Хай-тек подразумевает обилие естественного и искусственного освещения. Всевозможные светильники интересных абстрактных форм устанавливают на потолке и боковых поверхностях. В качестве основного декора желательно наличие большого аквариума, наполненного яркими рыбками. Также можно разместить небольшие фигурки в виде арт-объектов, желательно с хромированной поверхностью. Но основное украшение — новейшая техника.

Шебби-шик в интерьере

Такое направление называют милой и обворожительной причудой. Он зародился в Англии, где на блошиных рынках или распродажах можно было за бесценок купить настоящие предметы старинной мебели, отреставрировать и поменять обшивку. В помещении, оформленном в таком дизайне, можно встретить вещи разных эпох и стилей. Но основные нотки интерьера в стиле шебби-шик всё же выделить можно:

светлые полы из ламинированной или паркетной доски, допускается керамическая плитка;

белоснежная потолочная поверхность, на которой может бытьнебольшая лепнина, декоративные балки, окрашенные в светлые тона. Могут быть установлены натяжные или подвесные потолки;

стены окрашивают или оклеивают обоями, цветовая палитра — тёплая, с нежными букетами, фигурками ангелов или скромной полоской.

В мебели светлых оттенков обязательно присутствие прошлого, она должна быть с небольшой потёртостью или трещинками. Основное достоинство оформлений — фальш-камины с композициями в виде картин или цветов, дополненные свечами. Люстры обязательно украшают хрусталём, а вот абажуры на торшерах могут быть яркими и пёстрыми.

Это интересно! Стиль шебби-шик допускает нестандартные решения. Например, чайный столик из старых чемоданов или тумбочка, изготовленная из старого ящика.

В текстильном украшении допускается обилие рюшей и воланов, наволочки на декоративных подушках могут быть вышиты крупными цветочными композициями, на окнах украшения изорганзы со льном. Удачным сочетанием в интерьере будет и мешковина с кружевной отделкой.

Средиземноморский стиль в интерьере

Помещение, оформленное в таком стиле, узнать легко по обилию морской тематики, камня, арок и полуарок, керамики, посуды из глины, расположенной на открытых стеллажах, и ручного кружева. Ему присуще великолепное освещение и обилие осветительных приборов как центральных, так и настенных бра и торшеров в виде фонарей. Можно выделить несколько основных правил скандинавского дизайна:

стены оформлены в деревенском стиле, могут быть покрыты пластинами из керамики;

на полу уложена плитка;

потолочные поверхности просто окрашены, в качестве декора могут быть использованы декоративные балки;

мебель из дерева, желательно изготовленная вручную, допустим декор из кованых элементов;

столешницы украшены изразцами;

в предметах присутствует обилие лакированных деталей.

В качестве декора обязательно украшают глиняные блюда росписью в виде виноградной грозди или персиков. Основная палитра допускается и в холодных, и тёплых оттенках. Это может быть комбинирование белых, голубых, жёлтых, розовых оттенков. Даже на одной стене можно выполнить окрашивание с применением всей палитры в виде фрески.

Дополнение тканью интерьера — минимальное и только с натуральным составом. Покрывала и наволочки могут быть отделаны кружевом ручной работы, обязательны элементы морской атрибутики: ракушки, морские звёзды, необычные камушки. Закончить оформление следует расстановкой крупных растений в кадках из глины.

Контемпорари дизайн

Стиль контемпорари в интерьере подходит практичным, демократичным и самодостаточным людям. Это основное кредо данного направления. Можно выделить несколько главных правил данного дизайна:

Пропорция;

классические формы;

лёгкая меблировка, допускающая встроенные места для хранения, стеллажи и полки;

зонирование помещения выполняется при помощи мебели и разноуровневых пола и потолка.

В качестве отделочных материалов можно остановить свой выбор на недорогой синтетике. Для стеновых поверхностей подойдут полотна с геометрическим узором, в качестве альтернативы их можно просто покрасить. На пол укладывают ламинат, для окон выбирают жалюзи или неброские рулонные шторы.

В качестве мебели используют корпусные небольшие группы, основное освещение − скромные рожковые люстры, на полу можно положить ковёр в стиле 80-х годов прошлого века. Оттеночное решение — по желанию хозяев. Это могут быть и светлые, и тёмные оттенки, в качестве украшений можно развесить на стены плакаты или оклеить одну поверхность фотообоями.

Это следует знать! Основной принцип направления контемпорари — умеренность. Для декора уместно небольшое количество сувенирной продукции из других стилей, главное, чтобы они сочетались между собой.

Стиль барокко в интерьере

Стиль барокко − это роскошная и причудливая классика, она известна ещё со времён короля Людовика XIX и до сих пор любима многими дизайнерами. Этому направлению характерны следующие черты:

театральная роскошь;

изогнутые линии;

игра света и тени:

предметы внушительных размеров;

зеркала и ковры.

Для оформления потолков выбирают фрески, дополненные лепниной. Стены могут быть отделаны деревянными панелями или тканью. Категорически не допускается использование кожи и дешёвых и современных отделочных материалов. Это стиль высшего общества, поэтому в нём присутствует большое количество кресел и диванов с высокими спинками.

Мебель установлена на ножки, имитирующие лапы льва, отделка помпезная, в светлых тонах. В оформлении помещения присутствует много текстиля: это и портьеры с ламбрекенами, и балдахины, украшенные большими бантами. Основная цветовая гамма: рубин, золото и изумрудная зелень. В интерьере много хрусталя в светильниках и торшерах. Обязательно наличие картин в богатых рамах, вычурных сервизов и изящных ваз, украшенных позолотой.

Стиль шале

Стиль шале в интерьере — это горный французский домик, который может быть приютом для отшельников. Основные черты направления — камин, отделка из натурального дерева, присутствие камня и меха в отделке. Основной девиз стиля — уметь радоваться мелочам и ценить недвижимость, которую можно передать по наследству. В таком дизайне оформляются многие гостиницы на горнолыжных курортах и частные пансионаты. Можно провести аналогию с кантри-стилем, но только не в деревенском, а в горном исполнении. Для отделки можно использовать:

дерево в декоре в виде потолочных балок, лестниц и мебели;

для отделки камина и подоконников применяют камень;

стены могут быть просто побелены.

В интерьере желательно устанавливать самодельную мебель с чёткими линиями, прямоугольные полки и шкафы. Простое, на первый взгляд, оформление интерьера загородного дома в стиле шале разбавят домотканые салфетки и скатерти, фото примеры представлены в галерее. Несмотря на особую провинциальность, дизайн шале считается довольно дорогим из-за обилия натуральных материалов. Для удешевления многие используют искусственные составы, имитирующие дерево или камень.

Стиль фьюжн в интерьере

Этот стиль — праздник, для которого нет определённых правил. Он создан на противоречии по воле эмоций. Основная цель — добиться яркой картинки, и неважно, из каких материалов и цветов будет выполнена отделка и оформление интерьера. Мебель может быть разных форм, однако совсем не бюджетная. В качестве декора используются растительные нотки, например, фигурки зверей, выходящих из джунглей.

Основной акцент дизайна направлен на всевозможном текстильном украшении помещения. Это могут быть ковры и шкуры зверей, подушки с наволочками из узоров, половички, выполненные в лоскутной технике, причудливые или, напротив, безвкусные занавески на окнах. В качестве освещения используют обычные лампочки, накрытые колпаком, вычурные люстры или мебельную подсветку.

Это важно! В качестве декора для стиля фьюжн подойдут антикварные арт-объекты, собранные из разных стилей.

Стиль гранж

Гранж-стиль в интерьере ещё называют стилем оборванца, или побег от городской суеты в деревню. У истоков направления стоят богачи из Франции, которые всё чаще сбегали в глухие деревни. Благодаря простому оформлению дизайн пользуется и сегодня неплохим спросом. Однако нужно знать, что для его реализации нужны большие площади.

Поверхности стен часто оставляют нетронутыми или с имитацией кирпичной кладки. Иногда для обшивки используют обычную доску. Потолочные поверхности украшают небрежными декоративными балками разной ширины. Во всех элементах отделки присутствует кустарность, первое впечатление об интерьере — будто ещё вчера это был погреб, в котором сегодня установили мебель.

Текстиль для украшения используют из натуральных материалов с неярким рисунком. А вот мебель выбирается достойных брендов, элегантная, с плавными линиями, вместо шкафов предпочтение отдаётся стеллажам, вместо обеденных столов — раздвижным конструкциям. В интерьере присутствует много выбеленных декоративных элементов, с выстаренными потёртостями, на зеркальных рамах должна быть патина. Дополнят отделку кованые элементы, фигурки зверушек, яркие подушки и плед, выполненные в технике лоскутного шитья.

Минимализм

Основные правила оформления интерьера в стиле минимализм — это точность, минимум обстановки и полное отсутствие декора. Площадь может быть зонирована, тщательно продумано многоуровневое освещение. Цветовая палитра максимально естественная, в оформлении много стекла и метала. В качестве отделки может выступать обычный кирпич, дерево, бетонные поверхности или простая штукатурка. Мебель при оформлении интерьера в стиле минимализм чаще выбирают в виде модульных групп чётких геометрических форм. На окнах текстиль не используют, заменяя его роль-шторами или жалюзи.

Эко-стиль в интерьере

Экология сейчас стоит на первом месте, и вполне уместно посвятить этой теме оформление своего жилища. Тем более что на природу регулярно выезжать могут далеко не все. Для эко-стиля характерны следующие черты:

для отделки используют только природные материалы;

много естественного и искусственного освещения;

ткани с натуральным составом;

изобилие декора в зелёной гамме.

Хорошим дополнением в оформлении будет использование дерева, пробковых покрытий, камня или керамических элементов. Например, настенные панели, обои из бамбука, шероховатая плитка или даже декоративная штукатурка. Потолок покрыт обычной побелкой, без современных конструкций.

Для чистового пола обязательно используют паркет или обычную доску. Сверху для украшения он может быть застелен циновками или дорожками, имитирующими траву. Мебель можно подбирать из лозы, ротанга, бамбука или обычного дерева. Допустимо выполнение некоторых деталей в интерьере из натурального камня, например, подставки под журнальный столик или подоконник.

Это следует знать! В интерьере в эко-стиле обязательно должно быть много растительности. Кроме того, уместно будет разместить мини-садики в бутылках — флорариумы.

Арт-деко дизайн

Если описывать стиль в двух словах — это роскошь и богемность. Он подойдёт для людей, которые жаждут получать удовольствие от жизни и любят познавать новинки прогресса. Из основных качеств можно выделить:

многоуровневые потолочные конструкции;

узоры в виде геометрических форм;

могут быть использованы детали из редких материалов, например, кожи крокодила, слоновойкости, шкуры зверя на полу;

мебель с глянцевыми или лакированными поверхностями;

цветовое оформление на контрасте;

зеркала в виде солнца;

дорогой текстиль и обилие освещения.

В оформлении интерьера в стиле арт-деко допустимо применение хромированных или никелированных поверхностей, в фото галерее можно посмотреть примеры дизайнов. На полу обычно укладывают паркет или керамику, стены окрашены в ярких контрастах. Также поверхности оклеивают обоями с геометрическими узорами. Потолочная поверхность может быть как белой, так и в тёмных тонах с применением подсветки по периметру. Для декора подойдут арт-объекты, статуэтки или безделушками, которые приобретались в путешествиях.

Французский стиль в интерьере

Французский стиль объединил в себе разные элементы исторических эпох. Из базовой основы можно выделить:

для стен используются светлые или белые краски;

пол — светлый паркет;

оформление интерьера в пастельной палитре;

мебель с выстаренными элементами, поверхности матовые;

ножки мебели могут быть резными, для отделки столешниц используется мозаика.

Обязательно по центру гостиной должен быть поставлен чайный столик. В комнате также необходимо установить камин. Для декора используют зеркала в рамах с золотой отделкой и подсвечники. Это стиль сдержанных и деловых людей, которые в первую очередь ценят уют. Все предметы подбираются из необходимости, а не ради украшения. В оформлении допустима лёгкая неопрятность и романтика.

Интерьеры в стиле винтаж

Такое оформление ещё называют обстановкой прошлого. Человек сам может выбрать, дизайн какого периода он хочет у себя видеть. Можно выделить несколько характерных черт для дизайна в стиле винтаж:

в отделке используется дерево, кованые элементы и керамика:

чёрно-белые фотографиии раритетные предметы, например, граммофон, старые книги или детские игрушки тех времён;

много живых цветов в кашпо.

Чётких требований к отделочным материалам и работам нет. Единственное, что не допускается, — это применение современных технологий. Для стен можно использовать обои светлых оттенков или нейтральную покраску, на полу уложить покрытие ковролин. Для точечного освещения используются старые настольные лампы, бра и торшеры. В спальне размещают большую кровать с высокой спинкой.

В качестве декора можно использовать деревянные элементы и предметы, обработанные в технике декупаж. Если сохранилась швейная машинка на столике, из неё можно сделать прекрасный арт-объект. Также можно на стене разместить какой-нибудь старый плакат или афиишу.

Американский стиль в интерьере

Для данного направления характерно объединение пространств. Это свободная планировка, она напоминает квартиру-студию с довольно большой площадью. Отгорожены только 2 помещения: спальня и санузел. Вся жизнь в помещении крутится среди центральной точки, тем не менее, для каждого члена семьи, в зависимости от интересов, зонируется определённая площадь. Основная палитра стиля в пастельных оттенках:

бежевый;

песочный;

молочный;

шоколадный.

Также могут быть использованы красные, синие, голубые и белые оттенки на контрасте. Стены окрашивают или оклеивают обоями, можно использовать деревянные или каменные вставки. Потолки обычно окрашивают однотонной светлой краской, для декора могут быть установлены декоративные балки или молдинги.

Для пола используют ламинат, дерево, паркетную доску, камень или делают наливные поверхности. Вместо ковровых покрытий лучше установить систему подогрева. Именно по центру комнаты располагают диван, можно рядом поставить 2−3 кресла. И только после этого наполняют пространство остальной мебелью.

Это важно! В американском стиле нужно подбирать мебель в пределах одной зоны или комнаты из одной коллекции.

Японский стиль

Экзотическая Япония в интерьере — это гармония и умиротворение. С одной стороны — хрупкость и простота, с другой — медитация и философия. В таком интерьере удобно и жить, и работать. Здесь нет места показной роскоши и фото из семейного архива. Все отделочные материалы высокоэкологичны. Для оформления используют:

дерево;

ротанг;

бамбук;

рогожу.

Интерьеры в японском стиле имеют свободную планировку с мебелью первой необходимости невысоких размеров. Много мест для хранения встроено в стеновые поверхности. В качестве перегородок могут использоваться ширмы. Цветовая гамма выбирается исходя из деревянных оттенков. Желательно сочетание светлых и тёмных тонов — это и есть основная философия, энергия «инь» и «янь».

Освещение приглушённое, используются фонари из бумаги и абажуры из расписанного шёлка. Иероглифы могут быть и на ширме, и на посуде, и на стенах. В интерьере практически не используют текстиль, только матрасы, на которых сидят, и ширмы. На окнах установлены деревянные рамы. В качестве декора часто используют фарфор, сервиз для чайного ритуала, фигурку Будды и семейное дерево бонсай.

Стиль рококо

Изящные формы стиля рококо в интерьере полностью отвергают монументализм и чёткие линии. Им на смену пришли витиеватые завитки и асимметрия, в оформлении присутствует популярный китайский акцент. В качестве основных деталей можно выделить:

шёлк;

ширмы;

китайский фарфор;

роскошные гобелены;

китайские статуэтки и аквариумы с рыбками.

Это направление требует больших площадей и внушительных денежных средств. Основная деталь интерьера — камин, отделанный настоящим мрамором. На нём размещают бронзовые подсвечники, часы и различные безделушки. Обязательно должно быть закреплено большое зеркало в роскошном оформлении, с обеих сторон желательно повесить настенные бра.

Основное освещение должно быть от центральной люстры с плафонами в виде свеч. Мебель изготовлена изогнутых форм, обязательно с лаковым покрытием и декоративными накладками из бронзы. Для стиля рококо присущи потайные ящички в комодах, туалетные столики на причудливых ножках. В целом интерьер должен быть наполнен блеском и сиянием драгоценных камней.

Эклектика в интерьере

В одном интерьере объединены элементы прошлого и будущего. Для того чтобы получилось гармоничное оформление, существует несколько маленьких хитростей:

все предметы и вещи должны сочетаться между собой либо по форме, либо пофактуре. Аналогично подбирается и текстиль;

для потолка и стен используются индифферентные материалы и цвета, на базе которых можно будет создавать яркие акценты в виде пятен или панно. Также могут быть использованы изразцы из кафеля;

для пола применяют любое покрытие. Это может быть ламинат, доска, паркет и даже линолеум;

мебель используют из разных эпох, важно, чтобы она сочеталась между собой.

На окнах в интерьере эклектики должны быть и тюль, и тяжёлые гардины, допускается наличие бахромы и подхватов. В качестве освещения также можно использовать светильники с бабушкиного чердака. Это правило относится и к предметам декора.

Колониальный стиль

Дизайн колониального стиля в интерьере направлен на комфортное оформление в сочетании с элементами экзотики. С одной стороны, присутствует роскошь Востока, с другой — классические европейские традиции. В оформлении всё предполагает внушительные размеры: окна, потолки, высота и площадь помещений.

Для отделки используют только натуральные составы и материалы. Мебель должна быть качественная, допускается расстановка и плетёных комплектов, украшением служат этнические узоры. Основная палитра оформления — светлая, обязательна организацияотличного освещения.

Викторианский стиль

Викторианский стиль в интерьере начинает свой отсчёт с правления королевы Виктории. В тот период наблюдался расцвет производства. Всё это и проявляется в оформлении помещений того времени. Стиль объединил в себе классику, барокко и колониальную экзотику. В качестве примера можно рассмотреть оформление одного помещения в китайском стиле, для спальни выбрано направление рококо. Основная палитра викторианского стиля:

яркие оттенки бурого тона;

цвет спелой вишни;

молодая и приглушённая зелень;

лаванда;

миндаль.

На стенах органично будут смотреться матовые деревянные панели, можно выбрать обои с очертаниями экзотических птиц или цветочных композиций, как вариант — тканевые полотна. На полу предпочтителен паркет или керамическая плитка с имитацией дерева. Для гостиной желательно выбрать антикварную мебель, обязательно нужно устроить зелёный уголок с живыми растениями. Непременный атрибут — камин, для украшения которого подойдёт кованая решётка. Обязательно наличие больших зеркал в багетном оформлении, а также письменного стола.

Итальянский стиль

Девиз итальянского стиля в интерьере — простота в сочетании с изысканностью. В отделке используются только натуральные составы и материалы, это подчёркивает единство стиля с природой. Изюминкой дизайна является выделение фокусных точек. В каждом помещении выделяется только 1 акцент. Для ванной это может быть панно из мозаики с изображением морской гавани, для гостиной — роскошная люстра или настенная картина. В зоне отдыха можно установить раритетный книжный шкаф с инкрустацией драгоценными металлами. В оформлении интерьера значительно помогут знания истории и немного креативной фантазии.

Ампир

Второе название стиля ампир в интерьере — дворцовый, его легко узнать по расписному потолку. Кроме того, покрытие пола также выполнено с интересным узором. Для расстановки мебели используются правила дворцового этикета. Обязательно наличие больших зеркал и воинских регалий. Для отделки используются следующие материалы:

дерево благородных пород;

плитка;

дорогой и тяжёлый текстиль.

Это важно! В стиле ампир категорически нельзя применять пластиковые детали, обои из бумаги и необработанный камень.

В качестве дополнения можно украсить стены лепниной, на карнизах установить фигурки богинь, стрелы, звёзды и элементы фамильного герба. В приоритете золото, белые, аметистовые и сапфировые оттенки. Вся величественная мебель должна быть выполнена из дерева одной породы. Обязательно нужно в помещении поставить столик с круглой столешницей на резной ножке.

В стеклянных витринах можно разместить посуду из фарфора. Допускается наличие ковров и дорожек яркого винного цвета. Весь остальной текстиль должен подчёркивать роскошь основного оформления. И ещё две немаловажные детали: в интерьере должны быть портреты предков и огромные светильники.

Марокканский стиль

Национальные интерьеры в Марокко довольно самобытны, за это их выделили в отдельный стиль. Основное отличие популярного направления:

использование цветовой гаммы, характерной для арабских и азиатских народностей;

витиеватость узоров;

арочные перекрытия.

Палитра марокканского стиля в интерьере построена на контрасте: ультрамарин и цвет земляники, золото и пурпур, бирюза и медь. Полы из грубого камня или необработанного дерева, многочисленные коврики ручной работы. Если используется плитка, она выкладывается в виде мозаики − это также одна из особенностей стиля. Стеновые поверхности только красят, а в ванной комнате или холле их отделывают кафелем.

Основная идея–потолки, их покрывают глазурью, как вариант — деревянные многослойные конструкции. Лампы устанавливают в специальных нишах и закрывают резными панелями или решётками. Дверные проёмы выполнены в виде арки и украшены художественной ковкой. Для изготовления мебели используют тёмное дерево.

В интерьере много скамеечек и подставок для ног. Над спальным местом обязательно установлен балдахин. Оформление завершает обилие подушечек, керамических изделий и подносов и чайников из меди.

Готический стиль

Готический стиль, или мистическое оформление интерьера, — это религиозная загадочность или величественный страх. В жилых помещениях основной акцент сделан на следующих материалах:

камень;

дерево: дуб, сосна или кедр;

полы из мозаики;

лестничный марш — винтовой;

витражи.

В мебели обязательно наличие потайных ящичков, в помещении можно поставить сундуки с декором из кожи. В интерьере много кованых элементов в качестве самостоятельных объектов или накладок на мебели. Цветовая палитра в коричневых, синих и жёлтых тонах.

Если позволяет высота помещения, под потолками можно установить декоративные балки или их имитацию, украшенные резьбой. При оформлении стен может быть использован камень или панели из дерева. В качестве украшения можно развесить гобелены. Полы в основном мозаичные. Освещение часто маскируют за вставками в виде витражей.

Морской стиль

В морском стиле можно оформить и гостиную, и детскую, и ванную, и даже спальню. Помещение в виде корабля особенно понравится маленьким детям. Основная цветовая палитра допускает не только присутствие синего и белого оттенка, но и песочного, изумрудного, бирюзового. При желании можно дополнить интерьер иными красками, но только не неоновых оттенков.

При оформлении интерьера в морском стиле используются только природные материалы светлых или выбеленных цветов. На стенах можно во время отделки штукатуркой уложить ракушки или отделать их вагонкой. Обязательно обилие освещения — это основная часть интерьера. В качестве декора используются элементы морской тематики: штурвал, компас, канаты и якоря.

Стиль хюгге

Тёплый и комфортный хюгге стиль для оформления интерьера пришёл к нам из Дании. Это стиль неспешного домашнего уюта. К основным чертам можно отнести:

только натуральные материалы;

интерьер выполнен в светлых, холодных оттенках;

полы и мебель только из дерева;

обилие освещения, торшеров, ламп и свечей;

много текстиля, в том числе и пледов, подушек, ковров;

стиль не допускает применение синтетических материалов.

Из мебели обязательно наличие большого обеденного стола, за которым могут собираться большие компании. Мебель желательно ручного изготовления с элементами отделки в виде потёртой кожи.

Восточный стиль

Самобытность восточного стиля в интерьере объединяет в себе оформление многих восточных и африканских стран. Каждый из них имеет свои особенности, но он точно подходит тем, кто хочет наполнить жизнь после минималистических интерьеров. Роскошь Востока, витиеватые узоры, богатый декор, яркие краски могут позволить себе истинные ценители культуры.

Греческий стиль

Греческий стиль − это величественное оформление интерьера, можно охарактеризовать ещё как простую выразительность. Цветовое оформление выполнено в следующей гамме:

белый;

васильковый;

лимонный;

ореховый;

зелёный.

Греческий стиль будет отлично выглядеть в интерьере с высокими потолками. Дополнить оформление можно лепниной и установить подпорки в виде колонн. Для отделки стен используется штукатурка с имитацией мраморной кладки. В качестве украшения можно расписать поверхности на тему мифологии.

Все проёмы оформляют в виде арок, для их украшения используют багет или пилястры. На полу укладывают неглазированную плитку с имитацией мелкой гальки или песка. В декоре могут присутствовать овечьи шкуры, самотканые дорожки. Мебель в таком стиле установлена на выгнутых ножках. Все поверхности выполнены из светлых материалов, могут быть дополнены кованым декором.

Это следует знать! В греческом стиле обязательно наличие большого кухонного стола простой и скромной формы.

Русский стиль

Для русского стиля в интерьере характерно несколько направлений. Первое − оформление помещения аналогично русской избе. Это небольшая русская сказка, которую подчёркивает фактурное грубо обработанное дерево. Такое оформление может полностью раскрыться только на больших площадях. В качестве дополнительного декора используют металл.

Более современная версия — теремок, в котором все поверхности уже хорошо отшлифованы и могут быть покрыты лаком. На пол может быть уложена паркетная доска. В качестве декора выступает витиеватая резьба или орнаменты, также присутствует мозаика на стенах и полу. В оформлении много позолоты, из металла делают чеканку, которая украшает в основном всё жилище.

Текстиль в интерьере украшен вышивкой, в которую могут быть добавлены золотые или серебряные нити, жемчуг или бисер. Наполнение помещения допускается уже современной, но простой мебелью соскромной обивкой. В оформлении уместна ручная роспись, в том числе и на потолке, а также лепнина. В качестве обязательного атрибута русского стиля является наличие добротного ковра на полу.

Ретро-направление

Стиль ретро в интерьере возвращает нас в прошлое столетие. Для каждого десятка лет были характерны свои направления в оформлении, их ещё называют субнаправлениями ретро-дизайна. Впрочем, различий немного: это меблировка квартиры, цветовая палитра и предметы декора.

Стиль рустик

Стиль рустик — это самое естественное оформление помещения. В нём соединилось направление кантри с русским самобытным строем. Основная цель — максимальное использование сочетаемых естественных материалов с минимальной обработкой в совокупности с достижениями научного прогресса.

С одной стороны, брутальное оформление, с другой, потрясающе гармоничный и комфортный интерьер притягивают своим спокойствием. В нём хорошо отдохнуть от городского ритма жизни. Стиль рустик органично впишется и в городскую квартиру, и в частный дом.

Стиль поп-арт Это стиль-праздник, он подходит для интерьеров, в которых обитает в основном молодёжь. Основные акценты направления:

обилие глянца;

цветовое оформление на контрасте;

кислотные оттенки;

присутствие плакатов и афиш с автографами кумиров;

освещение в виде диодной или неоновой ленты, могут быть установлены софиты;

арт-объект — пустые банки или бутылки в качестве ваз.

Мебель многофункциональная, чаще всего используют трансформеры. Для диванной обивки предпочтительна кожа, а вот для пуфиков и кресел — синтетические ткани. Обязательно наличие в интерьере небольших столиков овальной или округлой формы. В качестве последнего акцента на пол можно бросить несколько ковриков кислотных оттенков.

Заключение

Оформление интерьера можно выполнить в разном стиле — от роскошного рококо до японского умиротворения. Мы рассказали об основных тенденциях дизайна помещений, возможных вариантах и основных приёмах комбинирования. Но даже при подробном описании у всех получаются совершенно непохожие между собой интерьеры. Не нужно бояться креативных идей, и можно дополнять дизайн своими находками. Ведь именно вам и вашей семье в нём должно быть максимально комфортно.

А что по этому поводу думают наши читатели? Ведь наверняка о каких-то направлениях вы раньше не слышали. И, наверное, призадумались о планируемом ремонте? Мы ждём ваше мнение в комментариях.

А напоследок представляем 2 видео с описанием основных стилевых оформлений: