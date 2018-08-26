Интерьер в скандинавском стиле: 8 основных правил декора

У скандинавского стиля множество преимуществ: простота, экономичность, экологичность и огромный простор для фантазии. Рецепт такой: белоснежный фон и яркие акценты на нём. Но есть и свои нюансы, тем более что красота скандинавского интерьера зависит от множества условий. Специалисты из «Леруа Мерлен» рассказали, что нужно знать, перед тем как приступать к ремонту.

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Сдержанность и минимализм

Если скандинавский интерьер всегда был вашей мечтой, не стоит от неё отказываться. Но всё-таки чтобы этот стиль подошёл вам идеально, нужно учитывать его особенности. Во-первых, он требует хорошей освещённости, поэтому большие окна и светлая сторона станут преимуществом. Во-вторых, ему необходимо пространство и минимум мебели, иначе это уже будет совсем другой стиль.

В светлом и сдержанном интерьере вы и сами почувствуете себя гораздо спокойнее и расслабленнее. Так что если не хотите засыпать на ходу, запомните, что теснота и темнота — злейшие враги скандинавского стиля. А ещё он прекрасно подойдёт любителям порядка и тем, кого отвлекают лишние линии и украшения. Скандинавский стиль очень близок к минимализму, и каждая вещь в нём не случайна.

Белый цвет и яркие пятна

Как правило, основной цвет в скандинавском стиле — белый или приближенные к нему пастельные оттенки. В отделке стен и потолка здесь не встретишь пёстрых красок и сложных принтов, основа почти всегда однотонная или с крупным рисунком в приглушённых тонах. Назначение белого цвета стен самое функциональное — отражать свет и делать комнаты просторнее, теплее и уютнее.

Натуральные оттенки в сочетании с белым — это прекрасный холст для создания вашей собственной скандинавской картины. К счастью, в «Леруа Мерлен» есть целые коллекции обоев для скандинавского стиля — как правило, с геометрическим рисунком в тех же пастельных оттенках. Если вам близок такой вариант, пусть обои будут не на всех стенах, а только на одной, прочие же останутся белыми. По этому же принципу одну стену можно сделать яркой, но однотонной.

Однотонную стену можно покрасить! С июня в «Леруа Мерлен» появляются экологичные краски, единственные в России получившие официальную экомаркировку «Листок жизни», абсолютно безопасные в применении.

Материалы от природы

Современная мода на экологичные материалы и природные элементы в интерьере началась как раз со скандинавского стиля. Именно так в помещениях впервые появились ветки, пни, необработанные деревянные поверхности. Дерево и прочие натуральные материалы — основа скандинавского интерьера. Цвета, разумеется, должны быть тоже нейтральными и натуральными, но отдельные предметы могут быть цветными. Самые популярные оттенки — нежно-розовый, жёлтый, голубой, мятный, тёмно-синий, тёмно-зелёный. Вот идеальная скандинавская палитра!

Если вы всё-таки выбираете искусственные материалы, то пусть они имитируют текстуру или фактуру своих природных собратьев. Каменные столешницы, деревянная мебель, бумага, хлопок, лён, шерсть, керамическая посуда — всё это идеально впишется в ваш интерьер. А ещё «маст хэв» — это живые растения в любом количестве.

Нейтральная мебель

Кроме того, что мебель в скандинавском интерьере должна быть из натуральных материалов, у неё есть и другие особенности. Ей следует быть простой, лаконичной и максимально нейтральной. Если вам вдруг захочется использовать скандинавский стул или комод совсем в другом интерьере, то они и туда должны вписаться, словно всегда там и были.

И ещё вся такая мебель максимально функциональная — удобные ящики, широкие полки, выдвижные механизмы и множество хитростей для разумного использования пространства. Каждый сантиметр играет свою важную роль!

Roomble, мнение редакции:

— У скандинавского стиля множество преимуществ. Все материалы и мебель для него нетрудно найти, они экологичны, легки в уходе, запросто заменяются, перекрашиваются, а ещё весьма бюджетны. Самый удобный выход — приобрести всё для ремонта в скандинавском стиле разом, в одном месте и по хорошим ценам.

На помощь приходят гипермаркеты «Леруа Мерлен», в которых есть всё — от черновых отделочных материалов до светильников и живых растений. Специалисты помогут вам представить картинку будущего интерьера и подобрать каждую деталь. Что касается именно скандинавского стиля, то в «Леруа Мерлен» представлен огромный выбор мебели, обоев, красок, текстиля и всего прочего, что пригодится вам для его воплощения. Так что если не хочется тратить много сил и средств на ремонт, лучшего варианта не найти!

Тёплый и воздушный текстиль

У текстиля в скандинавском интерьере особая роль. Здесь точно не место многослойным шторам и портьерам. Окна должны быть максимально открыты, а потому на них чаще всего вешают либо полупрозрачные жалюзи, либо яркие и лёгкие шторы на подхватах, просто чтобы украсить окно. В тон к шторам часто подбирают яркие декоративные подушки, ведь на нейтральном фоне хорошо смотрятся цветные пятна.

Второе важное назначение текстиля в скандинавском интерьере — это теплота. Вот почему здесь всегда есть шерстяные пледы, вязаные коврики, покрывала, меховые шкуры. В северных странах нечасто бывает жарко, так что мы можем понять их обитателей. Тёплые изделия из текстиля пригодятся в каждом доме!

Функциональное освещение

Как вы уже догадались, естественное освещение — очень важный аспект в скандинавском стиле. Вот почему окна здесь чаще всего свободны от штор, выходят на светлую сторону, а напротив них висят зеркала или находится пустая белая стена, чтобы отражать свет. Но на одном солнечном свете далеко не уйдёшь, поэтому скандинавы продумывают освещение своих интерьеров до мелочей.

Здесь и люстры, и бра, и настольные лампы, и торшеры. Светильников много, поэтому они должны быть максимально незаметными и скромными. Главная их эстетическая задача — создать такое освещение, которое вмиг превратит холодную серую комнату в тёплую и уютную. И не забывайте про свечи! Всё-таки настоящий живой огонь — это лучший способ согреть себя и свой дом.

Эклектичные акценты

А теперь расскажем самое весёлое. Скандинавский стиль работает по строгим правилам, но эти правила забываются, как только речь заходит о декоре. Здесь царит эклектика и фантазия владельцев интерьера. С самого начала это вообще была не особенность стиля, а привычка людей оставлять на виду самые красивые, яркие и забавные предметы декора, чтобы белый интерьер не был скучным.

Теперь же появление акцентов в скандинавском стиле — обязательный этап, который можно растянуть на годы, постепенно подбирая подходящий декор. Несочетаемые предметы из разных стран, посуда из разных магазинов, яркие обложки книг и журналов, живые цветы, картины и фотографии, которые можно перемешать и вставить в разные рамки, а потом повесить врассыпную на стенах — всё это идёт в ход. Так что удачных вам экспериментов!

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