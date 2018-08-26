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Забудьте про пастель: Белла Потемкина учит носить сине-фиолетовый неон
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Забудьте про пастель: Белла Потемкина учит носить сине-фиолетовый неон 

Eva.ru 49 минут назад
Фото: Eva.ru
Безопасные оттенки отходят на задний план и неоновые расцветки представляют собой самые острые тенденции грядущего сезона, ну а по мнению звездного дизайнера Беллы Потемкиной именно сине-фиолетовый занимает одну из топовых позиций списка модных цветов. Кутюрье поделилась несколькими советами, как грамотно вписать такой непростой цвет в свой осенний гардероб.
Еще в конце прошлого года институт цвета Pantone высказал мнение, что главным оттенком 2018 года будет ультрафиолет (Ultra Violet). И вместе с броскими неоновыми цветами фиолетовый прочно занимает позицию модного и стильного оттенка в макияже, одежде и даже в интерьере.
«В этом сезоне отодвигаем пастельный гардероб на задний план. Цвет предстоящего сезона — ultra violet. Фиолетовый настолько необычный цвет, что даже total-look в нем будет выглядеть потрясающе», — заверяет модниц известный дизайнер Белла Потемкина.
Однако стоит отметить, что этот сложный и многогранный фиолетовый цвет весьма сложен в носке и совсем не универсальный. При недостаточно яркой внешности и отсутствии макияжа он запросто может подать свою хозяйку в невыгодном свете, сделав ее блеклой и невзрачной на своем фоне.
Впрочем, если нет уверенности, что фиолетовый total-look вам к лицу, можно ограничится одной вещью этого цвета в своем образе. Или просто обратить внимание на наряд, лишь часть которого окрашена в ультрафиолетовый!
Если все же говорить о сочетании фиолетового цвета с другими, то Белла Потемкина отмечает, что наиболее удачным вариантом будут базовые оттенки: нюд, черный, белый.
Ну а для успешного завершения образа крайне важно подобрать аксессуары. И Белла Потемкина заверяет, что при грамотном подходе они наравне с одеждой могут придать стройности и зрительно вытянуть вашу фигуру.
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