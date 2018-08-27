Модные пальто осень-зима 2018-2019: новинки сезона

На показе в Милане ведущие дома моды показали, какими будут образы стильных женщин и девушек в зимнем сезоне. Были расставлены акценты на естественных, строгих и сдержанных цветовых гаммах в коллекциях осенне-зимних пальто 2018 года. А модные тенденции подчеркивают естественную красоту и аристократичное изящество.

Лаконичный стиль Findi в неожиданных сочетаниях

Строгий и сдержанный стиль четко прослеживается в модных пальто сезона осень-зима 2018 года. Дом Fendi вдохновился итальянскими традициями, представив в таком стиле новую коллекцию верхней одежды. Новые необычные решения проявились в следующем:

В модные тенденции вернулась цветовая гамма для пальто 2018 года в теплых оттенках сургуча. Таким образом, дизайнеры поставили своеобразный штамп в трендах сезона, поставив на первое место аристократичный и сдержанный красно-бордовый, эффектно смотрящийся на фото и выглядящий не менее привлекательно.

Теплый серый в сочетании со светлым и темно-коричневым мехом выглядит необычно, но стильно в коллекции пальто осень-зима 2018 года.

Молочно-белый, холодный оттенок, а также черный и красный воплотился в изделиях из кожи, длиной ниже колен или до щиколотки в зависимости от предпочтений модниц. При этом такая верхняя одежда дополнена удобным поясом.

yandex_ad_1 В удивительной коллекции пальто 2018 года были показаны модные тенденции аристократии, которая отдает предпочтение шикарным и элегантным нарядам. На фото в каталогах эта линия одежды выглядит потрясающе.

Многогранность черного и серого от Chanel

Этот известный бренд не перестает удивлять неожиданными решениями и линейка пальто 2018 года тому подтверждение. Модные тенденции, представленные на показах моды, вызывают трепетный восторг у многих девушек. В предстоящем сезоне стоит обратить внимание на такие дизайнерские решения:

Черный цвет стал основой стиля для создания модных пальто холодного сезона. Теплая верхняя одежда выглядит очень нарядно и празднично благодаря декору в виде страз и материалам с серебряной нитью. Приталенные наряды украшены перьями на плечах и рукаву фонарику, а также цепочками на воротнике и по низу изделия. При этом на всех пальто сезона осень-зима 2018 года есть двойной ряд пуговиц спереди и на манжетах.

Серый, бежевый, коричневый, красный и синий оттенки в пальтовой ткани оформлены не в однотонном цвете, а разбавлены геометрическими узорами в виде средней клетки. В этой ткани также уместны блестящие нити различной толщины.

Легкие пальто сезона осень-зима 2018 года украшены принтом в виде листвы в сдержанных темных оттенках на черном и белом материале.

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Самые горячие тренды сезона

Дизайнеры из российских и других модных домов не остались в стороне. На прошедших неделях моды были представлены коллекции пальто сезона осень-зима 2018 года, в которых:

привычная классика предстала в новом облике, ведь в ней появилась верхняя одежда с элементами мужского кроя в широкую полоску из шерсти и драпа серого цвета;

в моделях пальто для сезонов осень-зима 2018 года в коричневых и белых оттенках силуэты более женственные за счет широкого пояса в области талии с декоративной пряжкой;

в тренде будут необычные модели ассиметричного кроя, который поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнет легкость женской походки;

для любительниц коротких вариантов будут доступны пальто-куртки, пальто-жакеты и пальто-пиджаки;

отдельно выведена линейка верхней одежды с укороченными рукавами, которые рекомендовано носить с перчатками разной длины;

на пике популярности оказались женские пальто больше напоминающие военный мундир с крупными металлическими пуговицами, застежками и погонами;

модными станут варианты из обычной и лаковой кожи с тиснениями под чешуйки крокодила в разнообразной палитре оттенков;

аристократичный бархат и не менее великолепный вельвет снова вернулись в моду. Женственные модели из этих материалов представлены в сочных и пастельных тонах, а самым интересным трендом считаются большие карманы, расположенные ниже талии.

yandex_ad_2 Особое внимание любителям яркой верхней одежды стоит обратить на пальто украшенные цветами в сочетании с меховой отделкой воротника и манжет.

Также стоит обратить внимание на пальто, где сочетаются комбинации из двух и даже трех различных материалов. Такие стильные модели подойдут для тех, кто не боится удивлять окружающих.

Модные тенденции Москвы

Ведущие модельеры Москвы представили уникальную коллекцию верхней одежды, которая будет актуальна в холодный сезон 2018-2019 года. Особенные неповторимые коллекции пальто выйдут в продажу в начале сентября в самых сочных и неожиданных оттенках:

фиолетового;

сочетания теплого коричневого с коралловым;

оттенка топленого молока и холодного белого;

глубокого синего;

сочетание серого и красного.

Актуальными станут модели с необычным дизайном:

Приталенные широкими завязывающимися поясами классические пальто.

Украшенные воланами от воротника до низа изделия в стиле унисекс с наискось расположенной молнией.

Для любительниц ходить без головных уборов разработаны особые коллекции с капюшонами и объемными свободными рукавами.

Коллекция Valentinа Yudashkinа в Париже

А вот Валентин в этот раз работал в дуэте со своей дочерью Галиной Юдашкиной и сумел удивить не только своих соотечественников, но и модные дома Италии, Лондона и Нью-Йорка неординарными решениями в дизайне пальто.

Модельный ряд выглядит элегантно и очень нежно. Художник использовал в палитру из трех оттенков:

жемчужный;

серебристый;

серо-фиолетовый.

Он создал уникальные модели пальто с авангардным кроем, но при этом сумел сохранить стильность и неповторимую изысканность в представленных образах.

Каждая девушка или женщина любого возраста сможет найти для себя что-то особенное, неповторимое в привычном стиле или кардинально изменить образ.