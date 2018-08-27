Тренд, который вам понравится: морские мотивы в интерьере

Когда, если не сейчас, украшать интерьер сине-белой полоской, ракушками, привезенными с моря, и фотографиями в нежно-голубых рамках? Морской, или яхтенный стиль, уже несколько сезонов подряд актуален не только для домов на побережье, но и городских квартир. Как с помощью тематического декора обновить интерьер, рассказывает дизайнер Ирина Собыленская.

Предлагаю использовать в интерьере светлые отделочные материалы: напольное покрытие теплых оттенков, белую и синюю краску для стен. На их фоне будут отлично смотреться текстиль и декор с тематическим принтом. Удобно, что все актуальные вещи можно найти в одном месте в гипермаркете для дома и ремонта Leroy Merlin — и при этом сэкономить бюджет.

Рыбы, корабли или деревянные маяки — рассказываем, чем украсить квартиру, чтобы она была похожа на домик на побережье.

Дизайнеры все чаще предлагают остановиться на использовании одного декоративного элемента, но сделать его самым заметным.