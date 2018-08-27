Работа с премиум-клиентами: 10 правил дизайнера

Работа с клиентами премиум-класса — возможность получить уникальный опыт и воплотить в жизнь смелые дизайнерские идеи. Часто в работе с такими клиентами приходится придерживаться более строгого кодекса. Дизайнер интерьеров и автор проектов для звезд шоу-бизнеса, известных общественных деятелей и банковского сектора Елена Крылова делится своими правилами работы в VIP-индустрии.

Психологически чувствовать людей — это нужное и ценное качество дизайнера. Важно понимать клиента, его образ жизни и то, что ему нравится. Обращайте внимание на его слова, привычки, увлечения. Но при этом не будьте слишком навязчивы и не задавайте лишних вопросов.

Детали определяют успех всего проекта и его статус. Для требовательного и разборчивого клиента не бывает мелочей и важно абсолютно все: от общего сочетания цветов до ручек шкафа и вилок с ложками. Чем тщательнее вы проработаете все детали, тем больше продемонстрируете небезразличное отношение к проекту и свой профессионализм.

В первую очередь дизайнер должен создать практичный интерьер, в котором клиенту будет комфортно и удобно жить. Но при этом обязательно интегрируйте в интерьер его увлечения музыкой или спортом, любимые элементы стиля, предметы декора, которые ему очень нравятся. Но только никак не в ущерб решению главных практических задач.

Прозрачность в финансах должна быть абсолютно везде: в составлении сметы, ценообразования. Чем состоятельнее клиент, тем более тщательно он может подходить к финансовым вопросам и считать каждый рубль. В ваших интересах сделать так, чтобы на этом этапе у него не возникло вопросов и догадок.

С предыдущем правилом тесно связано и другое — не предлагать в премиальные проекты все самое дорогое. Лучше ориентируйтесь исключительно на качество, подходящий стиль и не вынуждайте клиента переплачивать за бренды, если, конечно, у него самого нет такого пожелания.

Часто между дизайнером и клиентом устанавливаются дружеские отношения, ведь вы на протяжении многих месяцев довольно плотно общаетесь с человеком, узнаете о нем много личного. Но с премиум-клиентом соблюдение определенной дистанции пойдет только на пользу и вызовет уважение к вам.

Пунктуальность на встречах, соблюдение оговоренных сроков, строгая отчетность — все это добавит уверенности в вашем профессионализме. Благодаря заработанному авторитету вам будет легче предлагать свои идеи и решать спорные вопросы.

Учитывайте, что за любые форс-мажоры несет ответственность дизайнер. И в ваших интересах сотрудничать с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками. Даже если возникнет какая-либо проблема, решить ее будет куда проще уже с знакомыми людьми.

Сложный и дорогостоящий проект всегда должен проходить под авторским надзором. Вы должны целиком и полностью отвечать за проект, постоянно контролировать процесс ремонта и добиться того, чтобы полученный результат максимально точно соответствовал первоначально одобренной идее.

Работа с премиум-заказчиком — это высокие риски, которые возлагает на себя дизайнер. В работе с таким типом клиентов могут возникнуть сложные и спорные ситуации, где ни договор, ни утвержденные заказчиком чертежи и референсы не будут играть главной роли. Поэтому дизайнеру здесь важно проявить свою гибкость и лояльность.

Иллюстрации: дизайн-проекты Елены Крыловой.