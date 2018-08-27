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H&M представил коллекцию мебели и освещения
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H&M представил коллекцию мебели и освещения 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Впервые шведская компания, занимающаяся одеждой, представила коллекцию небольшой мебели и предметов освещения. В нее вошли скамьи, табуреты, пуфы, столы, настенные полки, а также светильники — от настольных ламп до бамбуковых плафонов.
Первый опыт H&M с предметами интерьера воплощает принципы скандинавского дизайна — натуральные цвета, четкие линии, кубические формы, природные материалы. Для реализации компания планирует открыть магазины H&M Home уже в этом году. Стоимость предметов варьируется от 18 до 150 фунтов стерлингов.
Напомним, линия H&M Home, запущенная 2009 году, уже включает в себя постельное белье, кухонный текстиль и приспособления для хранения.
Фото: H&M  Предметы выполнены в скандинавском стиле
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