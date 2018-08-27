Советы дизайнера: как правильно выдержать скандинавский стиль в вашем интерьере

К счастью, прошло время одинаковых обоев и похожих кухонных гарнитуров в каждой квартире с однотипной планировкой. Современный рынок строительных товаров предлагает настолько большой и разнообразный ассортимент, что определиться с выбором стало по-настоящему сложно. В сети несчётное количество вариантов интерьера и дизайнерских решений на любой вкус. Из этой статьи вы узнаете, как создать скандинавский стиль в интерьере, как его правильно использовать для декора разных помещений в вашем доме.

Скандинавский интерьер сложно спутать с чем-то иным

Содержание статьи

1 Характерные черты дизайна интерьера в скандинавском стиле

1.1 Скандинавский минимализм в интерьере

1.2 Оформление пола и стен

1.3 Особенности освещения

1.4 Украшение, текстиль и картины в скандинавском стиле

2 Надёжность и простота: оформляем жильё в скандинавском стиле

2.1 Светлая и просторная гостиная в духе северных земель

2.2 Как оформить кухню, сохранив её функциональность

2.3 Отдых для души и тела в спальне с лаконичным и уютным дизайном

2.4 Подойдёт ли стиль для детской

2.5 Декор ванной комнаты в скандинавском стиле

2.6 Интерьер прихожей в скандинавском стиле

3 Интерьер в скандинавском стиле — идеальное решение для квартиры-студии

4 Особенности оформления интерьера в скандинавском стиле для маленькой квартиры

5 Фотопримеры дизайнерских решений в скандинавском стиле для интерьера загородных домов и городских квартир

Характерные черты дизайна интерьера в скандинавском стиле

Скандинавский стиль — это, прежде всего, атмосфера. Его нельзя однозначно причислить к современным, экзотическим или этническим стилям. И всё же он неповторим.

Он отражает те ценности, которые почитали северные народы на протяжении тысячи лет. Это надёжность, естественность, простота и уют. Эти черты проявляются в каждом элементе обстановки, начиная с покрытия пола и заканчивая вазой на столе. В нордическом дизайне вы не найдёте вычурных форм и ярких обоев. Здесь нет ничего лишнего, каждая деталь служит для создания уюта и комфорта. Скандинавский стиль в интерьере проявляется также в практичности, смешанной с элегантностью. Длительные, холодные зимы заставляют скандинавов особо ценить тепло и уют. Холодная красота снежного фьорда и тепло домашнего очага удивительным образом сочетаются в домах северных жителей.

Скандинавский минимализм в интерьере

Скандинавский стиль принято считать одним из направлений минимализма. Такому интерьеру не присуща вычурность классицизма и барокко, роскошь ар-деко, мягкость прованса или неординарность авангарда. Северный дизайн невероятно эргономичен. Формы простые и симметричные, пространство не перегружено аксессуарами и мебелью.

Зеркальные дверцы на шкафах отражают свет и визуально расширяют пространство

Мебель подбирается из натурального дерева, функциональная и практичная. Дерево следует выбирать светлых пород: берёзу или бук, реже — хвойные деревья. Для обивки мягкой мебели также используются натуральные материалы: лён, хлопок, замшу. Материал для обивки рекомендуется однотонный или с геометрическим рисунком. Гармонично вписываются в интерьер диваны и кресла на открытых деревянных ножках. Не следует занимать пространство громоздкими сервантами и книжными шкафами. Открытые полки и стеллажи, изготовленные из дерева или стекла на кованом основании, подойдут для выбранного стиля гораздо лучше.

Стеклянный столик на кованых или деревянных ножках отлично дополнит интерьер

Оформление пола и стен

Многие полагают, что в скандинавском интерьере преобладает белый цвет. Это не совсем верно. Главное, чтобы в помещении было как можно больше яркого света. А используя белый, добиться этого проще всего.

Интересный факт! Жители Северной Европы не используют ахромический цвет. К белому добавляют нотку серого и жёлтого. В итоге получается очень тёплый и мягкий оттенок.

Белый цвет с добавлением серого и жёлтого называется «Стокгольмский белый»

В скандинавском интерьере активно используются оттенки голубого, зелёного, бежевого и молочного. Тон должен быть спокойным и не глянцевым. Это придаёт определённую мягкость и атмосферность интерьеру. Так как в отделке приветствуются натуральные материалы, стены уместно будет отделать деревянными панелями. Главное, не переусердствовать с их использованием, достаточно будет сделать лишь небольшой акцент, как указано на фото.

Деревянными панелями можно зонировать гостиную

Полезный совет! Ведущие дизайнеры рекомендуют использовать штукатурку, имитирующую природные материалы — дерево и камень.

Оформляя квартиру в скандинавском стиле, следует позаботиться и о ремонте пола. В скандинавском доме нет места ковролину или линолеуму. Используется ламинат, паркетная доска, плитка, оформленная под камень. Оригинально и стильно выглядит половая доска, выкрашенная в белый. Создаётся впечатление, будто шагаешь по заснеженной равнине. Небольшой ковёр можно разместить в прикроватной зоне или возле дивана.

Невероятно эффектно на полу смотрится искусственная «шкура»

Особенности освещения

Свет, пожалуй, является главным элементом скандинавского стиля. Жители северных стран из-за непродолжительного лета создают своё жилище, наполняя его теплом и светом. Это отслеживается в каждом элементе дизайна, будь то светлые стены, малогабаритная мебель, позволяющая солнечным лучам свободно распространяться по помещению, или обилие стекла, дарующего невероятную игру светотени. Окна не завешивают тяжёлыми портьерами, предпочтение отдаётся лёгким занавескам и римским шторам. Источники света — это единственное, чего в северном интерьере много (опять же сказывается недостаток естественного освещения). Несколько секретов о том, как правильно разместить в доме источники света, вы найдёте в видеосюжете ниже.

Украшение, текстиль и картины в скандинавском стиле

Элементов декора в скандинавском доме немного. Как и принято законами минимализма, каждый элемент является неотъемлемой частью интерьера и играет свою определённую роль. Наиболее яркая черта декора — обилие стекла. Это всевозможные вазы, статуэтки, а также зеркала. Всё это нужно для преломления и рассеивания света в помещении.

В задачу декоративных элементов также входит создавать цветовые акценты, разбавляя спокойную атмосферу интерьера. Это отражено в текстиле — подушки и пледы с ярким геометрическим рисунком или дорожки с цветочным принтом. Уюта жилищу придадут семейные фото в грубоватых деревянных рамках, развешанные на стенах.

Для стиля характерно максимальное единение с природой. Поэтому в декоре встречаются изображения пейзажей норманнских фьордов и морских глубин. Дополняют интерьер всевозможные традиционные предметы быта из глины и керамики. Примеры декорирования дома в скандинавском стиле изображены на фото.

Надёжность и простота: оформляем жильё в скандинавском стиле

Скандинавский интерьер создаётся не на зависть гостям, а для комфорта жильцов. Дизайн функциональных зон пространства направлен на воплощение именно этого принципа. Строгая элегантность и практичность норда, оформленная в разных частях дома, имеет свои особенности. О них мы и расскажем в данном разделе.

Светлая и просторная гостиная в духе северных земель

Гостиная — одна из важнейших комнат в доме. Здесь собирается семья, чтобы отдохнуть после тяжёлого рабочего дня, принимают гостей и устраивают вечеринки. Создание тёплой семейной атмосферы — важный параметр в скандинавском стиле, поэтому диваны, кресла и стулья в гостиной ставят в круг, чтобы было удобно общаться. Пожалуй, ничто не сравнится с камином в вопросах создания тепла и уюта. Поэтому камины являются частым атрибутом в интерьере гостиной в скандинавском стиле (пример на фото).

Если пространство позволяет декорировать гостиную камином, обязательно сделайте это!

Среди модных дизайнеров в последнее время прослеживается тенденция использовать обивку для мягкой мебели серого цвета. Такой вариант выигрышно смотрится в светлом интерьере, придавая диванам и креслам строгий и практичный вид. А цветовой акцент делают яркие шерстяные пледы или диванные подушки.

Ярких оттенков должно быть не более двух

Как оформить кухню, сохранив её функциональность

Скандинавский стиль особо актуален для малогабаритных кухонь. Светлая цветовая гамма и минимализм в интерьере помогут визуально расширить пространство и сделать его легче и воздушнее. Однако не следует забывать, что кухня, прежде всего, должна быть функциональной. В ней необходимо обустройство большого количества ящиков и полок для кухонной утвари и продуктов. Поэтому лучше подбирать глубокие рабочие столы и вытянутые до потолка антресоли.

От фасадов из натурального дерева (или имитации древесины) следует отказаться. Кухонный гарнитур будет выглядеть слишком массивно, загромождая пространство. Гарнитур из светлых пород гармонично будет смотреться только на просторной кухне. А для небольшой площади оптимальным цветовым решением для гарнитура станут глянцевые или матовые оттенки белого и серого.

Кухонный пол выкладывается плиткой нейтральных оттенков или имитацией природного камня и дерева

В качестве элементов декора на нордической кухне отлично смотрятся глиняная посуда, пёстрые кружки, горшки с растущими пряными травами.

Отдых для души и тела в спальне с лаконичным и уютным дизайном

Широкая кровать с белоснежными простынями, невысокие прикроватные тумбочки с ночниками, платяной шкаф из светлых пород дерева или с белыми глянцевыми фасадами. Так выглядит интерьер спальни в скандинавском стиле. Фото ниже наглядно демонстрируют воздушность и элегантность такого оформления.

Полезная информация! Психологи утверждают, что белый цвет не подходит для стен спальни, так как вызывает неприятные ассоциации с больничной палатой. Они рекомендуют использовать тёплые пастельные тона для небольших помещений и холодные оттенки для просторных комнат.

Оптимальным цветом для спальни считается голубой. Он придаёт лёгкость и создаёт чувство прохлады, способствует умиротворению и расслабляет. Морская тематика идеально впишется в скандинавский интерьер. Декорировать комнату можно картинами с изображением морских пейзажей, стеклянными вазами с морской галькой, имитацией корабельных атрибутов.

Морские мотивы в оформлении спальни

Подойдёт ли стиль для детской

Детская комната в скандинавском стиле будет выглядеть нежной и уютной, если оформить интерьер правильно. Детская должна быть безопасной, иметь хорошее (предпочтительно — естественное) освещение, быть оборудована интересной игровой зоной, располагать местом для занятий учёбой. Для обеспечения всех этих функций важно правильно зонировать пространство.

Каждый ребёнок обрадуется кровати-чердаку в своей комнате. Этот вариант экономит место, позволяя организовать под спальным местом рабочую зону. Для выделения зоны игр можно использовать небольшой яркий коврик или повесить гирлянду. Полезным и функциональным элементом зонирования окажется открытый стеллаж, на котором можно хранить книги или любимые игрушки малыша. Выполнить зонирование можно и с помощью различных цветовых и фактурных решений отделки стен. Кстати, для дизайна интерьера детской в скандинавском стиле допускается применять несколько ярких оттенков. Фото ниже демонстрируют различные варианты оформления детских комнат.

Декор ванной комнаты в скандинавском стиле

Для ванной комнаты нордического направления дизайна используется белоснежная сантехника. Эффектно будет выглядеть ванна на открытых ножках, матовые краны и большое зеркало, которое визуально увеличит пространство. Дополнить интерьер помогут вкрапления дерева, например, рамы для зеркала, кант из светлой древесины на белой тумбочке под раковиной. Декором послужат аксессуары для ванных принадлежностей из натурального или искусственного камня.

Элементы из светлых пород дерева разбавят монотонный белый цвет ванной комнаты

Всегда актуально и привлекательно смотрится живая зелень, особенно это касается маленьких помещений. Не страшно, если на полу или на полках не найдётся места для цветочного горшка. Неприхотливое растение можно повесить на стену в декоративном кашпо.

Растение в ванной станет приятным ярким акцентом

Интерьер прихожей в скандинавском стиле

Прихожая, как правило, — это небольшая площадь с большой проходимостью. Прихожая в скандинавском стиле содержит минимальное количество самых необходимых предметов: полка или тара для обуви, настенная вешалка, шкаф, зеркало. Остальные предметы мебели уместно добавить только при наличии большого количества свободного пространства.

Именно в скандинавской прихожей можно встретить антикварные вещицы. Для хранения обуви подойдёт старый сундук, выкрашенный светлой краской и искусственно состаренный, или плетёная корзина. Шкаф лучше выбрать встроенный, для вытянутых прихожих рационально использовать зеркальные дверцы.

Интерьер в скандинавском стиле — идеальное решение для квартиры-студии

Особенностью студий является размещение всех функциональных зон жилья в едином пространстве. Северная квартира-студия имеет несколько характерных черт. Во-первых, для зонирования территории не используются глухие перегородки. Они «крадут» пространство и препятствуют распространению солнечного света, что неприемлемо для выбранного дизайна. Зонирование осуществляется с помощью открытых стеллажей, стеклянных ширм, различий в отделке стен и пола. Чтобы уберечь спальню от шума бытовых кухонных приборов, рекомендуется использовать плотную штору, которую при желании можно с лёгкостью отодвинуть.

В северных квартирах-студиях чаще используется визуальное зонирование

Во-вторых, дизайнеры рекомендуют использовать трансформирующуюся мебель. Например, кровать, которую если поднять к стене, в дневное время превращается в шкаф. Барная стойка, отделяющая кухню от жилой площади, является одновременно обеденной и рабочей зоной. А размещённые внутри ящики послужат отличным местом хранения кухонной утвари.

В-третьих, особую важность имеет правильная организация освещения. Оно должно быть разноуровневым. Также важна регулировка интенсивности света. В вечернее время для создания расслабляющей атмосферы используется приглушённый свет. Одновременно с этим встроенные точечные светильники над рабочей зоной кухни дают достаточно освещения для приготовления пищи. Предлагаем вам ознакомиться с реальными фото интерьеров квартир-студий, выполненных в скандинавском стиле.

Особенности оформления интерьера в скандинавском стиле для маленькой квартиры

Интерьер для однокомнатных квартир в скандинавском стиле создаётся с учётом особенностей оформления отдельных комнат, описанных выше. Здесь также, как и в студиях, важно бережное сохранение свободного пространства. Поэтому используется многофункциональная мебель. Техника выбирается встроенная, чтобы не нарушать самобытности скандинавского интерьера.

Нордический характер интерьера направлен на визуальное расширение пространства, функциональное использование каждой детали, практичность и простоту элементов дизайна. Поэтому скандинавский стиль идеально подходит для интерьера малогабаритных квартир. Фото ниже подтверждают этот факт.

Фотопримеры дизайнерских решений в скандинавском стиле для интерьера загородных домов и городских квартир

В заключение нашего обзора предлагаем вам ещё раз насладиться фотоподборкой оформления маленьких квартир и просторных загородных домов в скандинавском стиле. Это позволит почерпнуть идеи для создания собственного неповторимого дизайна и докажет, что скандинавский стиль отлично подходит для абсолютно разных по площади и планировке помещений.

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