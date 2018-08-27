Павлиний синий, вишня и паприка: цвета осени 2018

Гардероб United Colors of Benetton сезона осень-зима 2018 — это симфония возможностей для него и для неё: качество, casual chic и красота по-итальянски. Он отражает непринужденный подход к моде, являющийся фирменной чертой бренда. Здесь воплощен стиль, который с легкостью удовлетворяет запросы современных женщин.

Идеально подходящая для межсезонья коллекция характеризуется простыми линиями, объемными формами и качественными материалами. Осенняя часть коллекции олицетворяет комфорт, согревает и укутывает. В ней представлены вязаные изделия в теплых, выжженных оттенках с изобилием орнаментов — от техники Fair Isle и Мадрасской клетки до клетки «Принц Уэльский» и классического тартана. Другие тренды вязанных изделий — колор-блок, полоски, оттенки омбре, а также орнамент икат для придания «фольклорного» акцента. Одежда представлена в самых модных оттенках этого сезона — вишня, паприка, охра и павлиний синий. Объемные, структурированные блузы и рубашки с мини-воротничками создают северное настроение в скандинавском духе. Узкая талия, широкие брюки и микро топ — для создания образа в стиле деконструктивизм. К такому стилю подойдут брюки с суперзавышенной талией со стрелками или клеш. Более мужественные брюки-карандаш — яркий пример спокойного городского стиля. Миди юбка-клеш и платье с V-образным вырезом, с зауженной талией и пышной юбкой — модные образы этой зимы — женственность без компромиссов.

Зимняя часть коллекции — инновационна и технологична. Она создана в морозных цветах — от лилового и голубино-серого до цвета слоновой кости и сине-серого, с преобладанием прохладных оттенков. «Цифровые» и «пикселированные» принты переосмысливают природные элементы. Цветы обрели необычный рентгеновский эффект, как и макси-клетка и полосатые узоры. Вязаные изделия сочетают гладкую шерсть с приятным на ощупь букле, матлассе, 3D-текстурами и текстурами с искусственным мехом.

Отделка сложная, порой экспериментальная. Металлические нити также вносят свой вклад в этот ультрасовременный стиль: бронзово-серебряная вышивка добавляет оттенок техно-романтики в переплетение футуристической идеи со скульптурными формами. Главный мотив в верхней одежде must-have всевозможная клетка — от «оконного стекла» до «Принц Уэльский». От расклешенного пальто с воротником из искусственного меха и женственного бушлата до куртки-спецовки, блейзера и укороченного пуховика: есть только один тренд — клетка! Парки, сочетающие в себе моду и технологическое совершенство, мягкие пальто, в которые можно укутываться, словно в одеяла, и вещи из шерсти «ширлинг» также отлично вписываются в главные тенденции сезона.

Мужская коллекция Мужской гардероб United Colors of Benetton сезона осень-зима 2018 создавался с акцентом на практичность и стиль. В него вошли обновленные и переосмысленные базовые элементы итальянского стиля. Ассортимент коллекции варьируется от спортивных брюк, поло в стиле формы для регби и университетских курток-бомберов до практичных вещей и предметов в уличном стиле. В ней также присутствуют рубашки в клетку «Принц Уэльский» и куртки с воротниками из искусственного меха, свитеры в полоску, вельветовые брюки и штаны в переосмысленной версии той же клетки.

Джинсы в различных стилях, включая «варенки», «рабочие» свитера, толстовки с принтами-слоганами — отличный набор для богемного граффити-художника. Верхняя одежда представлена ассортиментом осенних и зимних курток, цветовой гаммой от однотонных до принтованных пальто — базовыми моделями и на молнии со спортивными деталями. Изделия Must have — костюмы в узоре «тартан», бушлаты или ветровки с сочетающимися брюками — оригинально, весело и ультрасовременно. Большое внимание уделяется — яркой палитре базовых шерстяных свитеров и водолазок, в полоску, мулине, в стиле техно со вставками. Цвета — изысканные и мужественные: от теплых осенних оттенков (охра, песочный, винный) до более насыщенных оттенков фиолетового, серого и лилового. Чистый, простой, городской стиль.