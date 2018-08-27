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The Row начинает выпускать мужскую одежду
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The Row начинает выпускать мужскую одежду 

Ведомости 1 час назад
Фото: The Blueprint
Американская марка The Row с сезона осень/зима 2018 будет создавать коллекции мужской одежды и аксессуаров, пишет WSJ. В дебютную коллекцию войдут джинсовые изделия и трикотаж, но основной акцент будет сделан на костюмы и классические вещи — брюки, рубашки, пиджаки. Стоимость костюмов варьируется от $3 950 до $5 795. Самый дорогой предмет коллекции — шиншилловое пальто стоимостью $ 7 850. Рубашки производятная на фабриках во Франции, костюмы — в Японии, трикотаж — в Италии, джинсовые издения, майки ифутболки — в США.
Ранее The Row периодически создавали единичные вещи для мужчин, они становились частью женских коллекций, как правило, это были кожаные аксессуары (кошельки, ремни, визитницы), а также обувь на кожаной подошве. Производство полноценных мужских коллекций стало ответом на спрос покупателей, уточняют дизайнеры и совладелицы марки сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен. «Клиентами, друзья и члены семьи, часто спрашивали, не начали ли мы делать одежду для мужчин, где можно ее найти», — цитирует WSJ Эшли Олсен. Концепция заключалась в том, чтобы создать что-то для мужей клиенток The Row, добавляет Мэри-Кейт.
Марка The Row основана Мэри-Кейт и Эшли Олсен, бывшими голливудскими актрисами, прославившимися в детском возрасте, в 2006 г. В 2012 г. сестры получили награду CFDA Американского совета модных дизайнеров как лучшие дизайнеры женской одежды. В 2016 г. они также были признаны лучшими на CFDA — как дизайнеры аксессуаров.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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