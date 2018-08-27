Ещё
Что такое стиль фьюжн?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое стиль фьюжн? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Фьюжн, или фьюжен (от англ. fusion — «слияние») — эклектичный стиль, представляющий собой микс из предметов гардероба самых разных модных направлений, остро приправленный этническими мотивами. Изначально поселившийся в домах европейских колонизаторов, первыми ввозящих трофеи из Азии и Африки, экзотичный фьюжен пришелся по вкусу дизайнерам интерьера, быстро перекочевал на кухни лучших поваров мира, а затем осел яркими красками на плечах свободолюбивых модников и модниц планеты.
«Найти общее в различном» рекомендуют модные дизайнеры и блогеры, ставшие адептами этого свободного стиля. Макияж в стиле фьюжен — это сочные цвета, влажный или, напротив, матовый финиш тонального средства, графичные и даже сросшиеся брови, геометрия, боди-арт с мотивами этники. Прическа также требует фантазии: от простой русской косы до индейского ирокеза. Здесь важна техника исполнения: малейшая оплошность смажет тонкий рисунок стиля и выдаст в вас неумеху.
Рисовать себя на серых полотнах будничных улиц, сочетая несочетаемое, предпочитают не только представители богемы. Присмотритесь к своему гардеробу — возможно, вы уже умело миксуете стили, создавая повседневные и праздничные образы. Добавьте в закладки нашу рубрику «Модный словарь» и следите за обновлениями — это поможет вам узнать больше о модных стилях и научиться виртуозно сочетать их.
Спортшик + деним + классика
Спортшик + деним + этника
Рианна
Джиджи Хадид
Стиль фьюжн на YouTube
Читать больше о модных образах:
Как не уставать на каблуках — учимся у звезд
Знакомимся с трендами 2019 года
Выбираем цвета, которые помогают выглядеть моложе
Я Покупаю: последние новости
Секреты уборки: система Флай Леди Самый красивый педикюр в мире: 10 идей, от которых мы без ума Красный с синим, зеленый с желтым и другие запрещенные сочетания цветов в одежде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса52
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение