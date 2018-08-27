Что такое стиль фьюжн?

Фьюжн, или фьюжен (от англ. fusion — «слияние») — эклектичный стиль, представляющий собой микс из предметов гардероба самых разных модных направлений, остро приправленный этническими мотивами. Изначально поселившийся в домах европейских колонизаторов, первыми ввозящих трофеи из Азии и Африки, экзотичный фьюжен пришелся по вкусу дизайнерам интерьера, быстро перекочевал на кухни лучших поваров мира, а затем осел яркими красками на плечах свободолюбивых модников и модниц планеты.

«Найти общее в различном» рекомендуют модные дизайнеры и блогеры, ставшие адептами этого свободного стиля. Макияж в стиле фьюжен — это сочные цвета, влажный или, напротив, матовый финиш тонального средства, графичные и даже сросшиеся брови, геометрия, боди-арт с мотивами этники. Прическа также требует фантазии: от простой русской косы до индейского ирокеза. Здесь важна техника исполнения: малейшая оплошность смажет тонкий рисунок стиля и выдаст в вас неумеху.

Рисовать себя на серых полотнах будничных улиц, сочетая несочетаемое, предпочитают не только представители богемы. Присмотритесь к своему гардеробу — возможно, вы уже умело миксуете стили, создавая повседневные и праздничные образы. Добавьте в закладки нашу рубрику «Модный словарь» и следите за обновлениями — это поможет вам узнать больше о модных стилях и научиться виртуозно сочетать их.

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