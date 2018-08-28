Как семейный гардероб может спасти отношения

Тема гардеробных едва ли когда-нибудь будет досконально раскрыта, уж слишком много в ней нюансов и ежедневно появляющихся новых решений. Сегодня мы решили обновить своё и заодно ваше понимание гардеробной и отправились в шоу-рум «Maкслевел» вместе с дизайнером Викторией Киорсак.

Виктория Киорсак (Victoria Kiorsak), дизайнер интерьеров

Глава Victoria Kiorsak Interiors and Architecture (год создания 2004), арт-директор и идейный вдохновитель Silverdragon.london.

Виктория создает онлайн курс по обучению дизайну-интерьеров, в котором щедро делится с со всеми желающими своим опытом, международным, в том числе.

Виктория постоянно учится, знает все о новинках рынка, новых коллекциях, технологиях, направлениях и тенденциях.

— Как раз сегодня я готовила урок на предмет довольно специфичных, на мой взгляд, помещений в доме — ванной комнаты, кухни и гардеробной. Подходить к проектированию этих помещений нужно с особенной тщательностью, ведь важно учесть все инженерные особенности, локацию помещений в интерьере, а также потребности заказчика и всех членов его семьи.

Такие сложные помещения, как кухня и совершенно точно гардеробная, должны проектироваться в первую очередь исходя из потребностей и привычек их хозяев. Роль дизайнера в этом случае сводится к рекомендациям наиболее подходящих для выбранной концепции архитектурных решений и помощи в поиске надёжного производителя.

Проектируя гардеробные для семейных пар, я стараюсь максимально разделить их на два отдельных блока, в идеале — на два отдельных помещения. Причин тому масса. Во-первых, мужчины и женщины живут в совершенно разных ритмах.

К примеру, мужчина может вставать гораздо раньше супруги, отправляясь на переговоры или собираясь в командировку. Женщина, которая, возможно, весь день занималась детьми и с большим трудом уложила их поздно вечером, нуждается в отдыхе. Конечно, ситуация может быть и диаметрально противоположной, но в любом случае супруги вряд ли захотят беспокоить друг друга рано утром.

Во-вторых, мужчины в отличие от женщин — системы более структурные и потому нуждаются в чётком расположении вещей и абсолютном порядке.

В моей практике бывали случаи, когда семейные пары приглашали меня для реновации дома. Женщины в основном говорили о красоте и планировали заменить декор, в то время как чёткое рабочее техзадание я получила от мужчин. Самая распространённая претензия к интерьеру, которую я слышала от сильной половины семьи, — это раздражающий беспорядок.

Здесь важно понимать, что взрослые люди, которые могут позволить себе гардеробную класса люкс, — это состоятельные и очень занятые люди, работающие без выходных и праздников. А значит, очень устают и нуждаются в грамотной декомпрессии. К сожалению, не все женщины это видят, и мало кто знает, как правильно выстроить архитектуру пространства и быт таким образом, чтобы комфортно было всем.

Что же касается реновации, то изменения в таких случаях требуются минимальные. Достаточно расширить функциональность гардеробной, модернизировать системы хранения — и жизнь в семье наладится. На мой взгляд, сегодня считать гардеробную просто местом, где хранится одежда, уже нельзя.

В современных условиях это пространство приобретает почти терапевтический фактор. Ведь для женщины гардеробная — это место для созерцания. Галерея обуви, которую невозможно хранить в коробках, ведь чем её больше, тем сложнее подобрать конкретную пару под образ. Галерея сумок, отдельный блок с ювелирными украшениями, туалетный столик и как минимум пуфик, на который можно сесть и задуматься о важном или, наоборот, о совершенно незначительном. Гардеробная для женщины — это комната вдохновения.

С мужчинами всё иначе. Все эти галереи, декор и архитектурные излишества для мужского структурного разума превращаются в раздражающий визуальный шум. Им важна лаконичность, предельная функциональность и минимализм.

Занимаясь оснащением гардеробных, стоит особое внимание уделить плечикам и вешалкам. Дорогие костюмы и платья из деликатных тканей, повисевшие неделю-другую на неправильно подобранных плечиках, могут очень неприятно удивить вытянутыми плечами и заломами. Плечики могут казаться чем-то незначительным, однако они способны очень сильно испортить внешний вид одежды и, как следствие, ваше настроение.

Я для себя нашла идеальный вариант — плечики и системы от итальянской фабрики Armadini Collection. Модные дома Европы уже давно используют продукцию этой марки для хранения своих коллекций. Сегодня эта привилегия добралась и до нас. Главное достоинство плечиков Armadini Collection — это технологичность: есть мужская коллекция, женская и даже детская. Разные модели сориентированы для разных предметов одежды, а на фабрике можно заказать изделия по индивидуальным размерам.

И да, внешний вид плечиков тоже имеет значение. Например, эти конкретные вешалки очень мне нравятся своим стилистическим решением — они строгие, но при этом содержат модную нотку. По всей видимости, это оксидированная латунь очень красивого оттенка розового золота. С большой любовью использую в интерьерах такие детали. Вдохновившись подобными плечиками, можно добавить в гардеробную систему фурнитуру аналогичного цвета. Такой вариант великолепно подойдёт как для строгой, лаконичной мужской гардеробной, так и для роскошной женской. На мой взгляд, в идеальней гардеробной нет и не может быть ничего случайного, особенно вешалок.

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