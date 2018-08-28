Стоит подписаться: самые крутые Instagram-профили со стильными идеями для маникюра

Кто бы что ни говорил, но маникюр с дизайном — это круто. И мы не о радужных ногтях, стразах и других nail-трендах, которые надо оставить в 2000-х. Сейчас в моде минимализм, графика, сочетание разных текстур и цветовых блоков — и выглядит это эффектно. В доказательство собрали лучшие работы лучших nail-мастеров и студий. Вдохновляйся!

@aliciatnails

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Алиша Торелло смело миксует яркие цвета и самые разные техники. Классический френч она заменяет на многоцветный. Акцент на кутикулу делает точками, блестками или мини-рисунками. А для любителей минимализма Алиша предлагает стильный дизайн с прозрачным покрытием.

@oliveandjune

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Изящные линии, растительные мотивы и крошечные nail-арты. Ищи здесь самые милые и минималистичные рисунки. Кстати, любителям шиммерных и металлических текстур аккаунт тоже придется по вкусу.

@chillhouse

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Линии — главная фишка салона. Несмотря на повторяющийся мотив рисунка, каждая работа смотрится оригинально.

@paintboxnails

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Аккаунт принадлежит нью-йоркской nail-студии. Большинство работ здесь выполняют в технике color blocking (сочетание контрастных цветовых блоков). Так что, если любишь яркий маникюр, — обязательно подписывайся

@mpnails

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У Мадлен Пул ты найдешь последние nail-тенденции. Сочетание матового и глянцевого покрытий, необычные рисунки и яркие цветовые решения — выбрать один дизайн будет непросто. Так что не забывай сохранять все, что понравится.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nail-idei/