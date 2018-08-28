Воронежский дизайнер представит капсульную коллекцию «Катюша»

В рамках «Недели российско-британской культуры и искусства», которая пройдет в Воронеже с 3 по 5 сентября, воронежский модельер Татьяна Сулимина представит капсульную коллекцию «Катюша». Дизайнер вдохновилась судьбой воронежской девушки в эмиграции — наша землячка, дочь полковника Императорской армии, дворянка Катерина Ионина в Париже 20-х годов стала известной манекенщицей.

В работе над коллекцией дизайнер использовала оригинальные фотографии из личного архива внука Катерины Иониной, профессора Лидского университета Майкла Холмана (Великобритания). Он будет лично присутствовать на показе.

Дефиле пройдет в гостинице «Дегас» 3 сентября в 16.30.