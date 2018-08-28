Основные техники и приёмы оформления кухни в стиле прованс

Многие мечтают уехать от городской суеты в провинцию, особенно оказаться на некоторое время в небольшой деревушке на Средиземном море. А ведь это можно воплотить в собственном доме, выбрав для оформления безмятежный прованс. Лёгкая наивность и незащищённость, скромный быт с природными красками будут наполнять помещение семейным уютом и романтикой. В такой интерьер прекрасно впишутся изделия, выполненные своими руками: вышитые скатерти или картины, поделки из глины или плетёные корзинки. Сегодня в этом обзоре Homius.ru расскажем, как правильно оформить кухню в стиле прованс.

Современная кухня в оливковой гамме с цветочным принтом

Содержание статьи

1 Что такое кухня в прованском стиле

2 Основная палитра кухни в стиле прованс: фотоподборка готовых интерьеров

2.1 Тёплые и холодные оттенки белого для кухни в стиле прованс

2.2 Нюансы голубого интерьера для кухни в стиле прованс

2.3 Преимущества фисташкового цвета для кухни в стиле прованс

3 Основные отделочные материалы в стиле прованс

3.1 Оформление потолка и пола

3.2 Оформление стен, или как выбрать обои и плитку для фартука кухни в стиле прованс

4 Какая мебель подходит для кухни в стиле прованс

4.1 Кухонный гарнитур и обеденные ансамбли в стиле прованс

4.1.1 Кухонный гарнитур

4.1.2 Обеденная группа

4.2 Дополнительный акцент с помощью открытых полок на кухне в стиле прованс

5 Рекомендации по выбору кухонной техники в прованском стиле

6 Дополнительные аксессуары и украшения для стиля прованс

7 Интересные фотопримеры декорирования кухни в стиле прованс с помощью штор, скатертей и чехлов

8 Как выбрать люстру и настенные бра для кухни в стиле прованс

9 Фотогалерея интересных дизайнов оформления кухни в стиле прованс

9.1 Техника оформления маленькой кухни в стиле прованс

9.2 Роскошный интерьер кухни-гостиной в стиле прованс

10 Заключение

Что такое кухня в прованском стиле

Прованс наполнен простым бытом крестьян Лазурного берега, в нём удачно сочетаются природные материалы: камень, дерево, изделия из глины с текстилем из льна и ситца. Простые люди старались в интерьере повторить всю красоту лавандовых лугов, белоснежных снегов и голубого неба. В оформлении допустимо присутствие цветочных мотивов, которые повторяются в текстильных изделиях, мебели, на обоях и в посуде. Кружево дополняет романтическое настроение, а макраме и плетёные корзинки приближают интерьер к природному.

Основная палитра кухни в стиле прованс: фотоподборка готовых интерьеров

Прованс — это нежные и естественные полутона, характерные для французской деревни. Вместо краски, местные крестьяне использовали известковые белила. Для придания необходимого оттенка добавляли в них природные пигменты, поэтому у истоков интерьера кухни лежит именно белый тон. Можно выделить основные оттенки палитры прованса:

холодные цвета: голубой, насыщенный лавандовый, приглушённо коричневый, серый, приближенный к белому, и оливковый;

тёплые тона: жёлтый (во всех его оттенках), персиковый, нежно-розовый, мягкий бежевый и терракотовый.

Рассмотрим основные направления цветового оформления интерьера кухни.

Тёплые и холодные оттенки белого для кухни в стиле прованс

Чаще всего кухня в стиле прованс оформляется в белой гамме. Это придаёт дополнительный объём даже небольшому помещению. И здесь есть несколько очень важных моментов:

если кухня расположена с северной стороны и большую часть времени притемнена, рекомендуется разнообразить белый цвет солнечными и мягкими оттенками. А также можно использовать не чистый тон, а, например, айвори, с персиковым отливом или оттенок пергамента;

для солнечной стороны можно немного охладить белый цвет, используя холодные направления. Это могут быть: пепельный, оттенок росы или античный белый.

Это интересно! В белом интерьере недопустимы контрастные черты. Допускается сочетание с приглушёнными пастельными цветами, как будто выгоревшими на солнце.

Нюансы голубого интерьера для кухни в стиле прованс

Если оформление кухни выполняется в голубом цвете, приветствуются все его варианты. Для текстиля, например, выбрать лавандовый, для фасадов применить размытый синий. Такое сочетание освежит интерьер, оно отлично подойдёт для солнечного помещения. Также можно использовать оттенок небесной лазури или нежной бирюзы, они неплохо сочетаются с жёлтым цветом, символизирующим луга во Франции.

Преимущества фисташкового цвета для кухни в стиле прованс

Оформление кухни в фисташковом цвете имеет несколько преимуществ:

визуально расширяет пространство, особенно подходит для притемнённых помещений;

улучшает настроение — с точки зрения психологов, он благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние человека;

сочетается со многими тёплыми и холодными тонами стиля.

Оливковый прекрасно оттеняет текстуру светлого дерева, причём можно использовать как необработанную поверхность, так и выбеленную.

Основные отделочные материалы в стиле прованс

Все материалы, используемые для отделки кухни в стиле прованс, должны иметь природную направленность и ярко выраженную фактуру. Для большего эффекта можно применить технику искусственного состаривания поверхностей.

Оформление потолка и пола

Потолок должен быть окрашен в белый цвет, в качестве дополнения можно установить деревянные балки, выбеленные или окрашенные для контраста в тёмный тон. Обязательно нужно подбирать выщербленное словно от времени дерево. Для отделки пола подойдут следующие материалы:

Материал

Описание

Дерево

Желательно использовать необработанные доски, покрашенные в светлый цвет.

Плитка в стиле прованс для кухни или керамогранит

Они должны иметь эффект состаренности: с неровными краями и срезанными, словно сбитыми углами. Органично будут смотреться материалы, имитирующие дерево или камень с трещинками.

Камень

Грани предварительно нужно хорошо обработать.

Это важно! Если выбираете для покрытия керамическую плитку, желательно предварительно установить систему тёплого пола.

Каменный пол и потолок с балками в кухне загородного дома

Оформление стен, или как выбрать обои и плитку для фартука кухни в стиле прованс

Если выбирать обои, то только с небольшим цветочным принтом или полоской. Бумажные полотна лучше не использовать — это непрактично на кухне, вместо этого выбрать виниловые, флизелиновые или купить обои под покраску и уже самостоятельно придать им желаемый оттенок.

Это интересно! Увеличить визуально пространство маленькой кухни в квартире могут фотообои. Для этого следует выбрать рисунок, уходящий вдаль, например, поля лаванды или старинная улочка французской ривьеры.

Для оформления рабочей зоны используют плитку в виде небольших квадратов с гранью 10 см, на которой может быть нанесён объёмный декор, а также плитку «кабанчик» в белой или пастельной цветовой гамме. Ещё одна прекрасная находка для прованса — отделка плиткой, изготовленной в технике пэчворк, в которой на одной поверхности нанесены разные рисунки. В качестве декора поверхности используют керамическое панно соответствующей тематики.

Плитка в стиле пэчворк на фартуке

Какая мебель подходит для кухни в стиле прованс

Мебель, оформленная в стиле прованс, всегда узнаваема среди подобных дизайнов, например, кантри. Именно здесь можно отойти от привычных гарнитуров и собрать ансамбль разных изделий, которые в целом создадут единый союз.

Кухонный гарнитур и обеденные ансамбли в стиле прованс

Для изготовления мебели для кухни в стиле прованс в первую очередь используется дерево, но в современных условиях допускается его замена благородным МДФ. Вспомогательные элементы могут быть выполнены из латуни, бронзы или меди.

Это следует знать! Особенность кухни в стиле прованс — в ней недопустимы глянцевые поверхности, хромированные элементы и искусственный декор.

Если в наследство остался старинный буфет или небольшой сервант, он после реставрации займёт почётное место на кухне. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в реставрационные мастерские. Профессионалы подчеркнут старинные поверхности, все трещинки будут передавать естественность деревенского быта.

Кухонный гарнитур

Для небольшой кухни в условиях города не всегда возможно комфортно разместить громоздкие старинные вещи, здесь на помощь придут дизайнерские уловки. Например, можно недорого купить кухонный гарнитур в стиле прованс, поверхности которого будут искусственно состарены. Дополнительно фасады украшают филёнкой, резной инкрустацией или коваными элементами.

Старинный буфет займёт достойное место на кухне

Обеденная группа

Идеальным вариантом будет выбор стола и стульев, изготовленных из натурального дерева. Для частных домов можно использовать плетёные группы из лозы или ротанга. Они придают романтическое настроение, которое является визитной карточкой стиля.

Обеденная группа должна быть изготовлена из дерева

Дополнительный акцент с помощью открытых полок на кухне в стиле прованс

Деревенский стиль — это открытость во всём: в меблировки кухни практически всегда можно встретить открытые навесные полки. На них размещают красивую посуду, специи, горшочки и прочую утварь, которая всегда должна находиться под рукой.

Открытые полки помогут заменить верхние шкафчики

Рекомендации по выбору кухонной техники в прованском стиле

Многие производители в линейку своего оборудования включили прованс. Без труда можно подобрать плиту или встроенную духовку, варочную поверхность и вытяжку в сочетании с общей тематикой. В случае приобретения дополнительной техники, её можно спрятать за дверцами фасадов.

Современная ретро-техника

Дополнительные аксессуары и украшения для стиля прованс

Нет необходимости прятать кухонную утварь в шкафчики, для этого предназначены открытие полки. Там же можно в качестве декора разместить глиняные сувениры, керамические баночки со специями, красивые бутылочки с соусами. В плетёных корзинах на льняных салфетках можно хранить ароматную выпечку или свежие фрукты.

Современные кухни трудно представить без рейлинговой системы, которая, на первый взгляд, не вписывается в деревенский стиль. Прекрасное решение — изделия из меди, бронзы или латуни. Именно эти металлы подходят для винтажных интерьеров.

Ещё одно дополнение для стиля прованс — связки лука и чеснока, развешанные в нескольких местах. И как завершающий штрих — букетик полевых цветов в красивой керамической вазе, настенные тарелки для кухни в прованском стиле и старинные часы.

Интересные фотопримеры декорирования кухни в стиле прованс с помощью штор, скатертей и чехлов

Текстиля в интерьере должно быть много, в первую очередь используют рогожу, лён и хлопок. Именно наличие разнообразных материалов придаёт деревенский шарм и уют помещению. На столе должна быть льняная скатерть и салфетки. Дополнить оформление следует чехлами на стульях и диванными подушками.

Оконные проёмы можно закрыть воздушными полупрозрачными занавесками с цветочным принтом. Для этого подойдёт ситец или батист. Прекрасная идея−римские шторы из ткани светлых оттенков с небольшим рисунком. Для солнечной стороны прекрасно подойдут горизонтальные жалюзи, выполненные из дерева, или ставни.

Как выбрать люстру и настенные бра для кухни в стиле прованс

Выбор источников освещения можно также отнести к декорированию кухни. Ведь, кроме основной функции, они являются дополнительным украшением. Помимо центральной люстры, в помещении должно быть размещено ещё несколько источников, рассеянный свет которых будет придавать интимность семейным ужинам.

Часто для деревенского стиля характерны канделябры грубой ковки с лампами в виде свечей, также для оформления светильников может быть использовано дерево или фарфор. Романтическое настроение в обеденной зоне придаст бра с тканевым или плетёным абажуром. Для современного прованса характерны светильники со стеклянными плафонами.

Фотогалерея интересных дизайнов оформления кухни в стиле прованс

Ограничений по площади для данного направления нет, можно эффектно оформить как загородный дом, так и придать нотку романтизма совершенно небольшому помещению с помощью определённых техник и приёмов. В нашей фотогалерее представлены интересные способы оформления кухни в стиле кантри и прованс.

1 of 9 Техника оформления маленькой кухни в стиле прованс

Для небольшого пространства следует придерживаться основных правил дизайна:

визуально расширяют площадь тёплые светлые оттенки;

в помещении не должно быть загромождений, кухонная утварь может выполнять одновременно и полезную функцию, и являться украшением. Например, настенные часы для кухни в стиле прованс как элемент декора, солонки и хлебницы, созданные в соответствующем дизайне;

если хочется разбавить интерьер яркими красками, лучше использовать не всё помещение, а декорировать в этом направлении одну стену.

1 of 9 Роскошный интерьер кухни-гостиной в стиле прованс

Для загородного дома можно в одном помещении выделить две зоны: приготовления пищи и столовую, которая будет служить и местом приёма гостей. В таком интерьере можно разместить диван и несколько кресел, а также поставить большой раскладывающийся обеденный стол. Особое очарование гостиной будет придавать камин, который согреет в зимние вечера. В кухне на стенах можно развесить картины в стиле прованс.

В качестве разделения двух зон применяют напольное покрытие:около плиты укладывают плитку, в гостиной можно использовать дерево. И, конечно, освещение, его должно быть много. К основной центральной люстре подойдут торшеры и настенные бра.

1 of 9 Заключение

Прованс создаёт романтическое настроение, невзирая на погоду за окном. Светлое пространство, ненавязчивые цветочные принты, тёплые оттенки круглый год напоминают о лете и солнечных днях. Грамотно подобранные материалы помогут воплотить в жизнь французское настроение не только в частном доме, но и в уютной маленькой квартире.

А какая цветовая гамма стиля вам ближе: тёплые или холодные оттенки? Расскажите нам в комментариях, какой вы видите свою кухню, близко ли вам это направление и почему? Нашей редакции интересно узнать ваше мнение. А в завершение предлагаем посмотреть фотоподборку интересных дизайнов кухни в стиле прованс.