Встречают по одёжке! Выбираем оригинальную настенную вешалку в прихожую 

Современные ритмы порой заставляют забывать о простых вещах, которые окружают нас в повседневной жизни. Например, настенная вешалка в прихожую — казалось бы, что в ней особенного? Однако и у этого предмета есть своя история. А началась она в далёкие века, когда путник по время привала с целью сохранения продуктов от дикого зверя вешал свою котомку на сук дерева или просто на ветку. И вот спустя несколько столетий перед нами уже самостоятельный предмет мебели, который является настоящим украшением любой прихожей, кроме того, обладает большим функционалом. Сегодня в обзоре редакции Homius.ru выясним, что предлагают современные производители и как правильно выбрать подходящую модель вешалки для одежды в прихожую.
Нестандартное решение для настенной модели
Содержание статьи
1 Из каких материалов изготавливают настенные вешалки в прихожую
1.1 Металл
1.2 Дерево
1.3 Пластик
2 Конструкционные особенности популярных моделей вешалок в прихожую: фотогалерея интересных работ
2.1 Интересные вариации с горизонтальными вешалками-крючками в прихожей
2.2 Особенность вертикальных панелей-вешалок для прихожей
2.3 Многофункциональность угловых вешалок в прихожей
2.4 Обязательный аксессуар для вешалки в прихожую: зеркало
2.5 Вешалки в коридор с дополнительными опциями: полкой, тумбой и сиденьем
2.6 Хромированные металлические настенные вешалки
2.7 Индивидуальный дизайн кованых вешалок в прихожую
3 Проверенные производители вешалок в прихожую
4 Дизайнерские вешалки для одежды: фото готовых работ
4.1 Креативные вешалки в прихожую индивидуального дизайна
4.2 Оригинальные дизайнерские настенные вешалки в прихожую
5 Как выбрать оригинальную вешалку в прихожую — рекомендации нашей редакции
6 Пошаговый процесс изготовления своими руками настенной вешалки в прихожую
7 По какой цене можно купить настенную вешалку для одежды в прихожую: обзор цен актуальных предложений на популярные модели
8 Заключение
Из каких материалов изготавливают настенные вешалки в прихожую
Основной материал для изготовления вешалок в коридор — металл, дерево и пластик. Выбирать его нужно в соответствии с общим оформлением и дизайном прихожей. Кроме того, важно знать, насколько интенсивно она будет использоваться.
Металл
Вешалки из металла могут быть в классическом исполнении, а также с крючками в несколько ярусов, с верхней полочкой для головных уборов. Можно остановиться на заводском варианте или заказать настоящее произведение искусства — держатель, изготовленный вручную.
Дерево
Для такой модели идеально, если прихожая будет оформлена в дереве: и полы, и двери и стены. Можно украсить интерьер резными вставками ручной работы.
Пластик
Современные модели могут быть настоящим украшением коридора. Разнообразие оттенков, разная степень прозрачности, кроме того, дополнительное декорирование подойдут как для классического интерьера, так и для ультрамодного хай-тек или модерн.
Оригинальный держатель из пластика
Конструкционные особенности популярных моделей вешалок в прихожую: фотогалерея интересных работ
Всем известна пословица, что театр начинается с вешалки, так и в жилом помещении нельзя пренебрегать дизайном прихожей. Кроме того, грамотно организованное пространство поможет домочадцам сразу убирать вещи по своим местам, а не оставлять их на стульях. Стереотип придерживаться порядка перейдёт и в остальные комнаты.
Интересные вариации с горизонтальными вешалками-крючками в прихожей
Вешалка на стену для одежды с крючками актуальна не только для жилого помещения, но и для офиса. Производители предлагают огромный выбор держателей, которые станут настоящим украшением. Сегодня в моде элементы, выполненные в виде:
веточек;
листиков;
шариков.
Основное преимущество такой конструкции: можно подобрать оптимальное количество крючков, которое необходимо именно вашей семье или купить несколько изделий и установить их на некотором расстоянии вдоль одной линии, в виде ступеньки в двух или трёх уровнях.
Горизонтальная модель с потайными крючками
Особенность вертикальных панелей-вешалок для прихожей
Правильно подобранная вертикальная конструкция будет прекрасным дополнением, а если при этом и выбрать оптимальный ракурс, это поможет слиться держателю в одно целое с общим интерьером. Причём он отлично впишется как в большое, так и в маленькое помещение, не занимая при этом много пространства.
Вертикальная нестандартная модель
Многофункциональность угловых вешалок в прихожей
Угловые конструкции помогают максимально использовать свободное пространство. В нескольких словах следует сказать и о преимуществах такой модели:
многофункциональность;
комфорт;
стиль.
Можно подобрать вешалку в прихожую Икеа, которая впишется в любое оформление интерьера. Производители дополняют конструкции не только крючками, но и полочками для хранения головных уборов, зонтиков, сумочек, мелких аксессуаров и ключей. Желательно присмотреться к необычным моделям, которые будут настоящим акцентом помещения, создавая позитивное настроение у входящих людей.
Оптимальное хранение в угловой конструкции
Обязательный аксессуар для вешалки в прихожую: зеркало
Зеркало — это обязательный аксессуар, и желательно его установить рядом с вешалкой и полочкой для хранения мелочей: расчёсок, косметики и ключей. Кроме прекрасной функциональности, оно визуально увеличивает размер небольшой прихожей.
Это важно! Перед установкой большого держателя и зеркала следует продумать освещение. Это может быть сложная подсветка с потолка или установка одного или двух бра рядом на стене.
Настенная модель с закреплённым зеркальным полотном
Вешалки в коридор с дополнительными опциями: полкой, тумбой и сиденьем
Держатель прихожей с открытой или закрытой тумбой помогает разместить сезонную обувь, сверху может быть установлено сидение, что важно особенно для пожилых людей. Так они смогут переобуться в комфортном режиме. Дополнение полочками позволит полностью навести порядок в прихожей, всё необходимое будет под рукой.
Многофункциональное изделие с обувницей, сиденьем и полкой
Хромированные металлические настенные вешалки
Изделия из металла с дополнительным хромированием подойдут для прихожей в современном стиле, например, хай-тек, минимализм или конструктивизм. Важно придерживаться выбранного оформления и в остальной мебели и аксессуарах.
Дизайнерская модель − стул с сиденьем из окрашенного металла
Индивидуальный дизайн кованых вешалок в прихожую
Ковка — это настоящее творение мастера. Как правило, она выполняется по индивидуальному заказу. Такая конструкция сразу придаёт интерьеру художественную привлекательность. Мастер может изготовить как строгие формы, так и витиеватые элементы, которые будут ненавязчиво поддерживать общую стилистику прихожей.
Можно выбрать напольную или настенную модель, в любом исполнении она будет притягивать на себя взгляд входящих людей.
Дизайнерская работа
Проверенные производители вешалок в прихожую
Перед покупкой нужно ознакомиться с ведущими производителями, которые уже много лет занимают лидирующие позиции и гарантируют высокое качество изделий.
Страна/Производитель
Описание моделей
Италия: «Arredamenti Italia»
Как и большинство мебельных групп, спросом пользуются изделия итальянских производителей. Это в основном деревянные изделия, основным преимуществом которых является продуманность дизайна и большой модельный ряд.
Испания: «Herdasa»
Лаконичный дизайн, большой выбор моделей из разных материалов, качество и стиль — это основные преимущества вешалок испанского производителя.
Россия: «Сильва»
Изделия в бюджетном ценовом сегменте из МДФ с хромированными и металлическими элементами и полкой.
Представительство «Икея» в России
Вешалки для одежды Икеа производят в широком ценовом сегменте из разных материалов. В большом ассортименте предлагаются пластиковые модели.
Настенная модель Икеа
Дизайнерские вешалки для одежды: фото готовых работ
Современные держатели могут быть исполнены в классическом дизайне без дополнительных украшений. В качестве альтернативы предлагаем ознакомиться с совершенно уникальными конструкциями, которые иногда выполнены с определённой долей юмора, но при этом они чётко выполняют свою основную функцию: поддержание порядка в интерьере.
Креативные вешалки в прихожую индивидуального дизайна
Изделие можно купить в готовом варианте или сделать его своими руками, но не всегда у нас хватает смелости взяться за столь ответственную работу. В таком случае следует обратиться к дизайнерам, которые подберут конструкцию именно под ваш интерьер и настроение. Они сделают такую модель, которая станет отличным дополнением к основному оформлению прихожей.
Оригинальные дизайнерские настенные вешалки в прихожую
Выбирая держатель, можно проявить максимум креатива и остановиться на необычной и оригинальной форме, тем более что именно такую модель легко сделать самостоятельно. Приведём несколько идей в качестве примера:
рога оленя;
кованое изделие;
ветки дерева;
столовые приборы или их имитация на белой настенной вешалке в прихожей;
кисточки для рисования в виде крючков.
В процессе работы обязательно придут ещё интересные и уникальные решения, в качестве примера можно посмотреть подборку фото готовых вариантов.
Как выбрать оригинальную вешалку в прихожую — рекомендации нашей редакции
Вешалка — это не только украшение прихожей, она должна выполнять определённую функциональную нагрузку. Чтобы покупка не разочаровала в будущем, воспользуйтесь следующими советами наших экспертов:
Если вы планируете использовать изделия не одно десятилетие, выбирайте дерево или металл. Они всегда будут оставаться на пике моды, к тому же их прочность намного выше, чем у пластиковых моделей.
Деревянная настенная вешалка подойдёт в прихожую, оформленную в дереве, камне или иных природных материалах.
Для современных стилей можно выбирать металл. Для хай-тека подойдёт хромированная поверхность, для модерна — окрашенный материал.
Во время покупки нужно проверить изделие на прочность: подёргать крючки, повесить на них несколько вещей. Если они уже начнут деформироваться, лучше отказаться от такой модели.
Пошаговый процесс изготовления своими руками настенной вешалки в прихожую
Если вы умеете обращаться с инструментами, можно сделать вешалку своими руками. Это будет настоящее уникальное изделие. Предлагаем смастерить простую, но в то же время потрясающе красивую настенную модель, для которой понадобится доска и несколько дизайнерских крючков.
Иллюстрация
Описание действия
Обычную доску очистить от коры и загрязнений и покрыть антимикробным составом. В качестве дополнения можно покрасить её или покрыть лаком. Интересное решение — обжиг доски.
Наметить расположение дизайнерских крючков, после чего прикрутить их саморезами.
На изготовление ушло пару часов.
Более подробно мастер-класс можно посмотреть на видео.
По какой цене можно купить настенную вешалку для одежды в прихожую: обзор цен актуальных предложений на популярные модели
Вешалки в прихожую предлагают в разном ценовом сегменте, стоимость зависит от материала изготовления и наполненности дополнительными опциями. Предлагаем ознакомиться со средней ценой наиболее популярных моделей.
Изображение
Модель
Характеристика
Цена (по состоянию на июнь 2018г.), руб.
Sheffilton Волна 2 Металл и пластик
290 Арт Мини
ЛДСП
2000
Sheffilton SHT-HW1 ЛДСП, металл
2370
Оливия Н2 ДСП, эко-кожа, поролон, синтепон
9575
Заключение
Вешалка в прихожей позволяет решать несколько задач: наведение порядка и декоративный акцент. Она может служить настоящим украшением и лицом квартиры или частного дома. Можно купить готовый вариант из каталога или сделать своими руками, привлекая к творческому процессу всю семью. Такое изделие будет очень оригинально смотреться в помещении. Мы надеемся, что изложенный материал поможет вам выбрать именно свою вешалку для прихожей, которая подчеркнёт уникальность вашего жилья и общее настроение.
Расскажите нам, какая модель вам понравилась больше всего, нашей редакции важно знать ваше мнение. А в заключение предлагаем посмотреть два видео об интересных и креативных вешалках в интерьере.