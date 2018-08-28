Встречают по одёжке! Выбираем оригинальную настенную вешалку в прихожую

Современные ритмы порой заставляют забывать о простых вещах, которые окружают нас в повседневной жизни. Например, настенная вешалка в прихожую — казалось бы, что в ней особенного? Однако и у этого предмета есть своя история. А началась она в далёкие века, когда путник по время привала с целью сохранения продуктов от дикого зверя вешал свою котомку на сук дерева или просто на ветку. И вот спустя несколько столетий перед нами уже самостоятельный предмет мебели, который является настоящим украшением любой прихожей, кроме того, обладает большим функционалом. Сегодня в обзоре редакции Homius.ru выясним, что предлагают современные производители и как правильно выбрать подходящую модель вешалки для одежды в прихожую.

Нестандартное решение для настенной модели

Содержание статьи

1 Из каких материалов изготавливают настенные вешалки в прихожую

1.1 Металл

1.2 Дерево

1.3 Пластик

2 Конструкционные особенности популярных моделей вешалок в прихожую: фотогалерея интересных работ

2.1 Интересные вариации с горизонтальными вешалками-крючками в прихожей

2.2 Особенность вертикальных панелей-вешалок для прихожей

2.3 Многофункциональность угловых вешалок в прихожей

2.4 Обязательный аксессуар для вешалки в прихожую: зеркало

2.5 Вешалки в коридор с дополнительными опциями: полкой, тумбой и сиденьем

2.6 Хромированные металлические настенные вешалки

2.7 Индивидуальный дизайн кованых вешалок в прихожую

3 Проверенные производители вешалок в прихожую

4 Дизайнерские вешалки для одежды: фото готовых работ

4.1 Креативные вешалки в прихожую индивидуального дизайна

4.2 Оригинальные дизайнерские настенные вешалки в прихожую

5 Как выбрать оригинальную вешалку в прихожую — рекомендации нашей редакции

6 Пошаговый процесс изготовления своими руками настенной вешалки в прихожую

7 По какой цене можно купить настенную вешалку для одежды в прихожую: обзор цен актуальных предложений на популярные модели

8 Заключение

Из каких материалов изготавливают настенные вешалки в прихожую

Основной материал для изготовления вешалок в коридор — металл, дерево и пластик. Выбирать его нужно в соответствии с общим оформлением и дизайном прихожей. Кроме того, важно знать, насколько интенсивно она будет использоваться.

Металл

Вешалки из металла могут быть в классическом исполнении, а также с крючками в несколько ярусов, с верхней полочкой для головных уборов. Можно остановиться на заводском варианте или заказать настоящее произведение искусства — держатель, изготовленный вручную.

Дерево

Для такой модели идеально, если прихожая будет оформлена в дереве: и полы, и двери и стены. Можно украсить интерьер резными вставками ручной работы.

Пластик

Современные модели могут быть настоящим украшением коридора. Разнообразие оттенков, разная степень прозрачности, кроме того, дополнительное декорирование подойдут как для классического интерьера, так и для ультрамодного хай-тек или модерн.

Оригинальный держатель из пластика

Конструкционные особенности популярных моделей вешалок в прихожую: фотогалерея интересных работ

Всем известна пословица, что театр начинается с вешалки, так и в жилом помещении нельзя пренебрегать дизайном прихожей. Кроме того, грамотно организованное пространство поможет домочадцам сразу убирать вещи по своим местам, а не оставлять их на стульях. Стереотип придерживаться порядка перейдёт и в остальные комнаты.

Интересные вариации с горизонтальными вешалками-крючками в прихожей

Вешалка на стену для одежды с крючками актуальна не только для жилого помещения, но и для офиса. Производители предлагают огромный выбор держателей, которые станут настоящим украшением. Сегодня в моде элементы, выполненные в виде:

веточек;

листиков;

шариков.

Основное преимущество такой конструкции: можно подобрать оптимальное количество крючков, которое необходимо именно вашей семье или купить несколько изделий и установить их на некотором расстоянии вдоль одной линии, в виде ступеньки в двух или трёх уровнях.

Горизонтальная модель с потайными крючками

Особенность вертикальных панелей-вешалок для прихожей

Правильно подобранная вертикальная конструкция будет прекрасным дополнением, а если при этом и выбрать оптимальный ракурс, это поможет слиться держателю в одно целое с общим интерьером. Причём он отлично впишется как в большое, так и в маленькое помещение, не занимая при этом много пространства.

Вертикальная нестандартная модель

Многофункциональность угловых вешалок в прихожей

Угловые конструкции помогают максимально использовать свободное пространство. В нескольких словах следует сказать и о преимуществах такой модели:

многофункциональность;

комфорт;

стиль.

Можно подобрать вешалку в прихожую Икеа , которая впишется в любое оформление интерьера. Производители дополняют конструкции не только крючками, но и полочками для хранения головных уборов, зонтиков, сумочек, мелких аксессуаров и ключей. Желательно присмотреться к необычным моделям, которые будут настоящим акцентом помещения, создавая позитивное настроение у входящих людей.

Оптимальное хранение в угловой конструкции

Обязательный аксессуар для вешалки в прихожую: зеркало

Зеркало — это обязательный аксессуар, и желательно его установить рядом с вешалкой и полочкой для хранения мелочей: расчёсок, косметики и ключей. Кроме прекрасной функциональности, оно визуально увеличивает размер небольшой прихожей.

Это важно! Перед установкой большого держателя и зеркала следует продумать освещение. Это может быть сложная подсветка с потолка или установка одного или двух бра рядом на стене.

Настенная модель с закреплённым зеркальным полотном

Вешалки в коридор с дополнительными опциями: полкой, тумбой и сиденьем

Держатель прихожей с открытой или закрытой тумбой помогает разместить сезонную обувь, сверху может быть установлено сидение, что важно особенно для пожилых людей. Так они смогут переобуться в комфортном режиме. Дополнение полочками позволит полностью навести порядок в прихожей, всё необходимое будет под рукой.

Многофункциональное изделие с обувницей, сиденьем и полкой

Хромированные металлические настенные вешалки

Изделия из металла с дополнительным хромированием подойдут для прихожей в современном стиле, например, хай-тек, минимализм или конструктивизм. Важно придерживаться выбранного оформления и в остальной мебели и аксессуарах.

Дизайнерская модель − стул с сиденьем из окрашенного металла

Индивидуальный дизайн кованых вешалок в прихожую

Ковка — это настоящее творение мастера. Как правило, она выполняется по индивидуальному заказу. Такая конструкция сразу придаёт интерьеру художественную привлекательность. Мастер может изготовить как строгие формы, так и витиеватые элементы, которые будут ненавязчиво поддерживать общую стилистику прихожей.

Можно выбрать напольную или настенную модель, в любом исполнении она будет притягивать на себя взгляд входящих людей.

Дизайнерская работа

Проверенные производители вешалок в прихожую

Перед покупкой нужно ознакомиться с ведущими производителями, которые уже много лет занимают лидирующие позиции и гарантируют высокое качество изделий.

Страна/Производитель

Описание моделей

Италия: «Arredamenti Italia»

Как и большинство мебельных групп, спросом пользуются изделия итальянских производителей. Это в основном деревянные изделия, основным преимуществом которых является продуманность дизайна и большой модельный ряд.

Испания: «Herdasa»

Лаконичный дизайн, большой выбор моделей из разных материалов, качество и стиль — это основные преимущества вешалок испанского производителя.

Россия: «Сильва»

Изделия в бюджетном ценовом сегменте из МДФ с хромированными и металлическими элементами и полкой.

Представительство «Икея» в России

Вешалки для одежды Икеа производят в широком ценовом сегменте из разных материалов. В большом ассортименте предлагаются пластиковые модели.

Настенная модель Икеа

Дизайнерские вешалки для одежды: фото готовых работ

Современные держатели могут быть исполнены в классическом дизайне без дополнительных украшений. В качестве альтернативы предлагаем ознакомиться с совершенно уникальными конструкциями, которые иногда выполнены с определённой долей юмора, но при этом они чётко выполняют свою основную функцию: поддержание порядка в интерьере.

Креативные вешалки в прихожую индивидуального дизайна

Изделие можно купить в готовом варианте или сделать его своими руками, но не всегда у нас хватает смелости взяться за столь ответственную работу. В таком случае следует обратиться к дизайнерам, которые подберут конструкцию именно под ваш интерьер и настроение. Они сделают такую модель, которая станет отличным дополнением к основному оформлению прихожей.

Оригинальные дизайнерские настенные вешалки в прихожую

Выбирая держатель, можно проявить максимум креатива и остановиться на необычной и оригинальной форме, тем более что именно такую модель легко сделать самостоятельно. Приведём несколько идей в качестве примера:

рога оленя;

кованое изделие;

ветки дерева;

столовые приборы или их имитация на белой настенной вешалке в прихожей;

кисточки для рисования в виде крючков.

В процессе работы обязательно придут ещё интересные и уникальные решения, в качестве примера можно посмотреть подборку фото готовых вариантов.

Как выбрать оригинальную вешалку в прихожую — рекомендации нашей редакции

Вешалка — это не только украшение прихожей, она должна выполнять определённую функциональную нагрузку. Чтобы покупка не разочаровала в будущем, воспользуйтесь следующими советами наших экспертов:

Если вы планируете использовать изделия не одно десятилетие, выбирайте дерево или металл. Они всегда будут оставаться на пике моды, к тому же их прочность намного выше, чем у пластиковых моделей.

Деревянная настенная вешалка подойдёт в прихожую, оформленную в дереве, камне или иных природных материалах.

Для современных стилей можно выбирать металл. Для хай-тека подойдёт хромированная поверхность, для модерна — окрашенный материал.

Во время покупки нужно проверить изделие на прочность: подёргать крючки, повесить на них несколько вещей. Если они уже начнут деформироваться, лучше отказаться от такой модели.

Пошаговый процесс изготовления своими руками настенной вешалки в прихожую

Если вы умеете обращаться с инструментами, можно сделать вешалку своими руками. Это будет настоящее уникальное изделие. Предлагаем смастерить простую, но в то же время потрясающе красивую настенную модель, для которой понадобится доска и несколько дизайнерских крючков.

Иллюстрация

Описание действия

Обычную доску очистить от коры и загрязнений и покрыть антимикробным составом. В качестве дополнения можно покрасить её или покрыть лаком. Интересное решение — обжиг доски.

Наметить расположение дизайнерских крючков, после чего прикрутить их саморезами.

На изготовление ушло пару часов.

Более подробно мастер-класс можно посмотреть на видео.

По какой цене можно купить настенную вешалку для одежды в прихожую: обзор цен актуальных предложений на популярные модели

Вешалки в прихожую предлагают в разном ценовом сегменте, стоимость зависит от материала изготовления и наполненности дополнительными опциями. Предлагаем ознакомиться со средней ценой наиболее популярных моделей.

Изображение

Модель

Характеристика

Цена (по состоянию на июнь 2018г.), руб.

Sheffilton Волна 2 Металл и пластик

290 Арт Мини

ЛДСП

2000

Sheffilton SHT-HW1 ЛДСП, металл

2370

Оливия Н2 ДСП, эко-кожа, поролон, синтепон

9575

Заключение

Вешалка в прихожей позволяет решать несколько задач: наведение порядка и декоративный акцент. Она может служить настоящим украшением и лицом квартиры или частного дома. Можно купить готовый вариант из каталога или сделать своими руками, привлекая к творческому процессу всю семью. Такое изделие будет очень оригинально смотреться в помещении. Мы надеемся, что изложенный материал поможет вам выбрать именно свою вешалку для прихожей, которая подчеркнёт уникальность вашего жилья и общее настроение.

Расскажите нам, какая модель вам понравилась больше всего, нашей редакции важно знать ваше мнение. А в заключение предлагаем посмотреть два видео об интересных и креативных вешалках в интерьере.