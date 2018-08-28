Просто о главном: 25 красивых фото готовых интерьеров кухни в скандинавском стиле

Сдержанный, с одной стороны, и уютный, с другой, скандинавский стиль в интерьере кухни полюбили многие хозяйки благодаря светлому, не загромождённому пространству, простому и лаконичному дизайну. Примеры интересных проектов представлены в нашей фотогалерее. В последнее время он пользуется большой популярностью. Сегодня эксперты редакции онлайн-журнала Homius.ru расскажут нам обо всех особенностях стиля, правилах и требованиях оформления кухни. Они поделятся советами по реализации интересных идей создания тёплого и уютного пространства, которое полюбит вся семья, и в котором так приятно будет проводить время гостям и хозяйке.

Белоснежная кухня дополнена яркими акцентами

Содержание статьи

1 Цветовая палитра для кухни в скандинавском стиле

1.1 Наполняем помещение объёмом: белоснежный интерьер

1.2 Все оттенки серого для оформления кухни в скандинавском стиле

1.3 Дополнительные цветовые акценты

2 Практичная отделка кухни в скандинавском стиле: основные приёмы

2.1 Оформление пола и потолка

2.2 Практичные варианты для оформления стен и фартука для кухни в скандинавском стиле

2.3 Особенность оформления оконных и дверных проёмов

3 Только натуральные ткани для штор и прочего текстиля на кухню в скандинавском стиле

4 Какую мебель и технику можно купить для кухни в скандинавском стиле

4.1 Несколько правил выбора мебельной группы

4.2 Оформление обеденной зоны с диваном кухни в скандинавском стиле

4.3 Инновационная техника

5 Декор в интерьере кухни в скандинавском стиле: фотогалерея необычных идей

6 Ключевой момент: освещение

7 Как создать интересный дизайн кухни в скандинавском стиле: фотопримеры удивительных решений

7.1 Удивительное сочетание: скандинавского и лофт-стиля на кухне

7.2 Практичные советы и примеры оформления маленькой кухни в скандинавском стиле

7.3 Фотопримеры размещения угловой кухни в скандинавском стиле

8 Заключение

Цветовая палитра для кухни в скандинавском стиле

Нордическому интерьеру характерна спокойная палитра без резких переходов, как, например, в модерне или лофте. Ему близка скорее природная направленность, в связи с этим допускаются вкрапления розового, голубого и зелёного оттенков. Чтобы сделать гармоничный дизайн, нужно просто взять палитру северного пейзажа.

Наполняем помещение объёмом: белоснежный интерьер

Белоснежный фон без дополнительных примесей — это основа стиля. Он обязательно должен быть в любом варианте оформления кухни, причём не имеет значения, матовый, глянцевый, тёплый или холодный оттенок будет присутствовать. Стены, потолок, фасады мебели — всё можно сделать в одном оформлении, и это будет настоящий скандинавский стиль.

Ещё один оттенок белого с удовольствием используют дизайнеры для оформления кухни 10 м² в скандинавском стиле: белёное дерево, причём это может быть дуб или сосна, порода здесь роли не играет, именно присутствие дерева придаёт интерьеру особое тепло и уют. Его можно использовать для отделки пола, мебели, оконных и дверных конструкций, поверхности стола или потолочных балок.

Дощатый выбеленный пол в белоснежном интерьере

Все оттенки серого для оформления кухни в скандинавском стиле

Климат скандинавских стран не всегда приветлив, много пасмурных дней, нависших облаков, каменных скал, дорог и сумерек. Именно поэтому можно использовать серый цвет для такого интерьера. Но он тоже может быть разным: от металлического глянца до полупрозрачного или даже чёрного. Все оттенки можно смело выбирать для оформления кухни-столовой в скандинавском стиле.

Интерьер в серой гамме

Дополнительные цветовые акценты

Можно отойти от жёстких канонов белого и серого и использовать более весёлую цветовую гамму для оформления интерьера кухни в стиле Скандинавия.

Цветовое исполнение

Описание

Пастельная палитра

Это оттенки заката и северного сияния. Такой эффект получится, если использовать декоративные элементы в освещении, для этого можно взять цветные лампочки.

Синий

Цвет глубокого омута или небесный оттенок. Это будет красивый контраст на фоне белоснежного или серого оформления кухни. В таком тоне можно сделать мебель, декор или керамику.

Зелёный

Из всей палитры зелёных оттенков для скандинавского стиля следует выбирать цвет хвои, воды и болотного мха. Причём можно делать лишь небольшие фрагменты в общем оформлении, так как интерьер с лёгкостью может перейти в стиль прованс.

Синий диван выступает ярким акцентом в интерьере

Практичная отделка кухни в скандинавском стиле: основные приёмы

Для скандинавского интерьера очень важна не только цветовая палитра, но и текстура отделочных материалов и поверхностей.

Оформление пола и потолка

При выборе покрытия на пол нужно учитывать, что кухня — это зона повышенной проходимости, и её придётся часто мыть. В связи с этим ламинат укладывать нежелательно или применить зонирование и расположить его подальше от мойки и варочной поверхности. Для скандинавского дизайна лучше всего подойдут следующие материалы:

плитка;

камень;

линолеум;

наливной пол;

доски или паркет, выбеленные или покрашенные в белый или серый оттенок.

Это интересно! Для небольшой площади лучше всего сделать однотонную поверхность, а также интересно будет выглядеть плитка, расположенная в шахматном порядке в чёрно-белой цветовой гамме или стиле пэчворк.

Потолок обязательно делают светлым, такой приём поможет зрительно увеличить высоту комнаты. Усилить эффект можно с помощью натяжной глянцевой плёнки. А также иногда для отделки потолка используют светлый сайдинг.

Для скандинавского дизайна характерен выбеленный паркетный пол и потолочные балки

Практичные варианты для оформления стен и фартука для кухни в скандинавском стиле

Стены в скандинавском стиле должны быть белоснежными без вычурных узоров. Одинаково хорошо впишется обычная покраска, побелка или простые белоснежные обои или плитка. Для фартука кухни в скандинавском стиле часто используют плитку «кабанчик» или искусственный камень. А также можно выбрать скинали из закалённого стекла с геометрическим рисунком или фотопечатью. Ещё один прекрасный вариант разбавить белоснежное оформление — керамическая плитка пэчворк. Для контраста на фартуке рекомендуется использовать все оттенки серого или яркие акценты, например, красную или синюю палитру.

Плитка «кабанчик» — идеальное решение для стиля Скандинавии

Особенность оформления оконных и дверных проёмов

Чтобы впустить в дом как можно больше солнца, оконные проёмы желательно сделать в пол. Оконные и дверные конструкции изготавливают из дерева и окрашивают в белый цвет. На окнах допускается лёгкая ткань из натуральных материалов, которая не должна быть препятствием для проникновения солнышка. Дверные полотна изготавливают цельными, нежелательно их декорирование стеклянными или металлическими вставками. Для экономии средств дерево заменяют шпоном.

Окна в пол — максимальное наполнение кухни светом

Только натуральные ткани для штор и прочего текстиля на кухню в скандинавском стиле

Выбор текстиля — это завершающий этап декорирования кухни. Для оформления окон используют только лёгкие полотна, полупрозрачные ткани. А также можно дополнить украшение скатертью на обеденный стол из натуральных волокон. На пол можно постелить небольшие домотканые дорожки или паласы.

Если позволяет площадь, можно разместить диванчик и украсить его декоративными подушками с красивыми наволочками, которые дополнительно украсить народным орнаментом. Яркие украшения придадут кухне особый колорит, сделают её домашней и уютной. Главное, не переборщить с акцентами, иначе это будет выглядеть нелепо.

Для декорирования используют светлые натуральные ткани

Какую мебель и технику можно купить для кухни в скандинавском стиле

Основное требование к мебели — вместительность и практичность, кроме того, не должно быть никакой вычурности, преимущество отдаётся простоте во всём оформлении. Особенность скандинавского стиля − кухня без верхних шкафов, вместо них, часто используют открытые полочки и настенный декор, на которых размещают красивую посуду или элементы декора.

Несколько правил выбора мебельной группы

Предпочтительно в скандинавском стиле использовать только натуральное дерево, но в последнее время его часто стали заменять МДФ. Можно выделить несколько основных правил подбора мебельной группы:

цветовая палитра в основном выбирается белая, выбеленное дерево, коньячно-золотистый оттенок. А также можно выбрать и контрастную палитру;

желательно не использовать на фасадах фурнитуру, а установить потайную систему открывания дверей. Если такая идея не подходит, можно применить простые ручки из металла;

фасады кухонного гарнитура в скандинавском стиле должны быть гладкими, желательно с глянцевой поверхностью, это визуально будет увеличивать пространство кухни, наполнять помещение дополнительным светом;

максимальная функциональность и практичность, ни одной лишней детали.

Ручки на фасадах не должны акцентировать на себя внимание

Оформление обеденной зоны с диваном кухни в скандинавском стиле

Для обеденной зоны в данном стиле не предусмотрено много места. Это может быть небольшой стол, желательно трансформер, круглой или прямоугольной формы, также подойдёт и барная стойка. А вот стулья выбирают в двух вариантах:

повторяющие скандинавские черты, для них характерна изогнутая спинка, в качестве дополнения могут присутствовать декоративные подушки. Основное требование — они не должны быть массивными;

современные конструкции из пластика или металла в хроме.

Если позволяет площадь П-образной кухни в скандинавском стиле, можно поставить небольшой диван, обивка которого должна быть только из натуральных тканей.

П-образное размещение кухни с диваном

Инновационная техника

К бытовой технике в скандинавском интерьере предъявляются особые требования− это только самое современное и инновационное оборудование в стальных оттенках. Варочную поверхность желательно выбирать индукционную, вытяжку — с разнообразным набором функций, ультрасовременный холодильник — всё это прекрасно впишется в нордический дизайн. На стене рекомендуется установить подвесной телевизор в тончайшем корпусе, он не будет утяжелять пространство, а во время приготовления ужина скрасит досуг хозяйке.

Инновационная бытовая техника

Декор в интерьере кухни в скандинавском стиле: фотогалерея необычных идей

Декор — это завершающий этап оформления кухни, и здесь главное, не переборщить с элементами. Для этого следует придерживаться основных правил:

все вещи, помимо эстетической стороны, должны выполнять и практическую роль. Главная особенность: их размещают в удобном для хозяйки доступе;

основной элемент декора — настенные часы;

для украшения стен используют картины или паспарту, а также гармонично будут смотреться семейные фотографии в рамках;

на полочках размещают кулинарные издания, красивую посуду или вазочки;

обязательный атрибут интерьера — цветы, их можно расставить на подоконнике, столе или рабочей зоне. Ещё одна прекрасная идея: кашпо с пряными травами, например, петрушкой.

Это следует знать! Все элементы должны перекликаться между собой:оформление коврика и декоративных полушек, одинаковый узор на декоративных тарелочках и вазах.

Ключевой момент: освещение

Большое количество света — это основное правило скандинавского стиля. В первую очередь внимание следует уделить оконным конструкциям, при возможности их нужно сделать во всю высоту комнаты. Второй источник — это люстры, и чем больше, тем лучше, причём, вместо одного светильника, практичнее использовать несколько маленьких, и как дополнение разместить бра. Для данного дизайна прекрасно подойдут следующие осветительные приборы:

хромированные, медные, из дерева или проволоки источники;

хрустальные изделия;

обычные лампочки без абажура или с металлическим плафоном.

Это важно! В таком дизайне категорически нельзя использовать массивные источники с пёстрым оформлением. Лучше установить несколько небольших и простых приборов.

Лампочка Эдисона — интересный акцент в оформлении кухни в скандинавском дизайне

Как создать интересный дизайн кухни в скандинавском стиле: фотопримеры удивительных решений

Многим нордическое оформление кажется слишком стерильным, в таком случае можно разбавить его другими стилями, главное, сделать это грамотно и ненавязчиво. Как результат — ваше помещение приобретёт свою уникальность и индивидуальность. Примеры такого оформления белой кухни в скандинавском стиле представлены в нашей фотогалерее.

Уютная белая кухня в дизайне Скандинавии

Удивительное сочетание: скандинавского и лофт-стиля на кухне

Сочетание лофт-стиля со скандинавским интерьером можно назвать идеальным. Для этого следует установить промышленные потолочные или настенные светильники, прекрасная альтернатива — лампочка Эдисона. А также оттеняют белоснежные стены и сочетаются между собой бетон и дерево, а для отделки потолка можно сделать покрытие с эффектом промышленных разводов.

Практичные советы и примеры оформления маленькой кухни в скандинавском стиле

Для маленького помещения используют приём «слияние», когда элементы перекликаются в разных местах. Это могут быть одинакового размера декоративные подушки, несколько однотипных ковриков, разложенных в разных местах комнаты. А также прекрасный вариант − объединить кухню и гостиную в скандинавском стиле, фото готовых интерьеров представлены в нашей галерее. Обязательно следует дополнить отделку домашними цветами в красивых кашпо и настенными часами.

Фотопримеры размещения угловой кухни в скандинавском стиле

Угловая кухня подразумевает установку сложных систем хранения внутри шкафчиков. Это может быть круговая вертушка, выдвижные конструкции. Данная планировка подразумевает устройство на противоположной стороне уютной обеденной зоны с мягким диванчиком и столом. Такое оформление: минимальное количество предметов, отсутствие лишних вещей на фоне простого, на первый взгляд, интерьера смотрится очень стильно, а с другой стороны, это делает кухню просторной и лёгкой.

Заключение

Универсальный стиль можно применить и в большой кухне, но особенно он хорошо подойдёт для маленького помещения, причём его минимализм вдохнёт в комнату дополнительный объём и визуально увеличит пространство. А при желании можно разбавить его, включив в оформление нотки иного дизайна. Современным людям важна не только красота, но и минимализм в сочетании с простотой и инновационными решениями в бытовой технике.

А вам понравилось оформление кухни в скандинавском стиле? Расскажите в комментариях о своих предпочтениях в оформлении кухни, нашей редакции важно знать ваше мнение. А для вдохновения предлагаем посмотреть видео, в котором представлено 80 интерьеров в скандинавском стиле.