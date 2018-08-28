Шерстяные пальто и замшевые жакеты как главные вещи осени

Российский бренд ERMA ищет вдохновение в разных эпохах: в его новой осенней коллекции есть отсылки как к элегантным 70-м, так и к задорным 90-м. Особое внимание дизайнеры Алина Каширина и Ольга Бузина уделяют производству юбок А-силуэта, которые стали актуальной классикой вне времени. В ассортименте ERMA можно найти модели из струящегося шелка и плотной шерсти, к которым подойдет объемный свитер глубокого красного цвета. Хотя обратить внимание стоит и на новинку бренда — комплект из юбки и жакета, выполненного из экозамши пыльно-голубого оттенка.

Дизайнеры представили и универсальное платье миди из плотного денима (на кнопках, с поясом и длинными рукавами) — то, что нужно для осенней переменчивой погоды. Его можно дополнить любым пальто из коллекции: есть и объемная модель в крупную клетку, и двубортный вариант на поясе, и двустороннее пальто-тренч, выполненное из шерсти с одной стороны и из плащовки с другой. Для адептов спортивного стиля дизайнеры создали разноцветные оверсайз-свитшоты, двухцветные и однотонные прямые брюки. Больше практичных образов на осень — в лукбуке российского бренда.