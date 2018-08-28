Ещё
Шерстяные пальто и замшевые жакеты как главные вещи осени
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шерстяные пальто и замшевые жакеты как главные вещи осени 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Российский бренд ERMA ищет вдохновение в разных эпохах: в его новой осенней коллекции есть отсылки как к элегантным 70-м, так и к задорным 90-м. Особое внимание дизайнеры Алина Каширина и Ольга Бузина уделяют производству юбок А-силуэта, которые стали актуальной классикой вне времени. В ассортименте ERMA можно найти модели из струящегося шелка и плотной шерсти, к которым подойдет объемный свитер глубокого красного цвета. Хотя обратить внимание стоит и на новинку бренда — комплект из юбки и жакета, выполненного из экозамши пыльно-голубого оттенка.
Дизайнеры представили и универсальное платье миди из плотного денима (на кнопках, с поясом и длинными рукавами) — то, что нужно для осенней переменчивой погоды. Его можно дополнить любым пальто из коллекции: есть и объемная модель в крупную клетку, и двубортный вариант на поясе, и двустороннее пальто-тренч, выполненное из шерсти с одной стороны и из плащовки с другой. Для адептов спортивного стиля дизайнеры создали разноцветные оверсайз-свитшоты, двухцветные и однотонные прямые брюки. Больше практичных образов на осень — в лукбуке российского бренда.
Harper’s Bazaar: последние новости
10 вещей в стиле доминатрикс Классику в сторону: 4 способа носить цветные колготки осенью Новый сезон — новые краски: 12 вещей из цветного денима
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток9
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение