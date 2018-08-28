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12 необычных туфель и аксессуаров, которые сделают любой образ интереснее
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12 необычных туфель и аксессуаров, которые сделают любой образ интереснее 

Harper’s Bazaar 39 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дизайнеры часто предлагают настолько необычные вещи, что, кажется, в повседневной жизни они вряд ли найдут применение. Например, в коллекциях Jacquemus среди вечерних и повседневных нарядов вдруг попадутся крохотные, почти детские сумки, в которые едва ли поместится даже телефон; или огромные соломенные шляпы, за которыми можно спрятаться почти полностью. Марки вроде Vetements и Balenciaga тоже подчас удивляют предметами, будто сделанными из подручных средств: в ассортименте первых можно найти ботильоны на каблуках из монет или цветного маркера; второй бренд производит серьги из шнурков для обуви и фигурок Супермена.
Кажется, дизайнеры таким образом призывают проще относиться к моде и не быть слишком притязательными. В нашей подборке вы найдете резиновые босоножки, шапочку для бассейна с художественным рисунком, огромные плоские серьги-круги, рифленую сумку и другие необычные аксессуары. В конце концов, немного веселья никому не помешает, тем более когда осенние будни кажутся особенно серыми.
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