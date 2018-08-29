Ещё
Марина Йи из Антверпенской шестерки представит новую коллекцию в Токио
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марина Йи из Антверпенской шестерки представит новую коллекцию в Токио 

The Blueprint 22 минуты назад
Фото: The Blueprint
Марина Йи — бельгийский дизайнер и член знаменитой Антверпенской шестерки — перестала создавать регулярные коллекции в 2005 году и посвятила себя работе в мастерской и редким выставкам. Теперь она готовит новый проект M. Y. project, который представит в токийском концепт-сторе Laila Tokio. Туда войдут 5 вещей — 3 пальто и 2 рубашки, созданные из находок дизайнера на блошиных рынках, а также архивные предметы и арт-объекты. Основаня идея Йи — привлечь внимание к осознанному потреблению: «Новая коллекция крошечная, и это реакция против чрезмерного предложения на рынке одежды. Сейчас производят столько вещей, у которых нет души». Запуск проекта состоится 30 августа.
The Blueprint: последние новости
Выпускники Британки покажут ювелирные коллекции в «Цветном» The Row запускают мужскую линию Louis Vuitton выпустили коллекцию аксессуаров в патчах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жить стало очень непросто»164
Звезды, заплатившие за славу смертью6
43-летняя азиатка поделилась секретом красоты3
Что не так с девушками известных мужчин46
Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение