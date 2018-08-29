Марина Йи из Антверпенской шестерки представит новую коллекцию в Токио

Марина Йи — бельгийский дизайнер и член знаменитой Антверпенской шестерки — перестала создавать регулярные коллекции в 2005 году и посвятила себя работе в мастерской и редким выставкам. Теперь она готовит новый проект M. Y. project, который представит в токийском концепт-сторе Laila Tokio. Туда войдут 5 вещей — 3 пальто и 2 рубашки, созданные из находок дизайнера на блошиных рынках, а также архивные предметы и арт-объекты. Основаня идея Йи — привлечь внимание к осознанному потреблению: «Новая коллекция крошечная, и это реакция против чрезмерного предложения на рынке одежды. Сейчас производят столько вещей, у которых нет души». Запуск проекта состоится 30 августа.