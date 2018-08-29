Выбираем новую люстру в «Леруа Мерлен»

Мы всегда знали, что в сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» тщательно следят за трендами. Каждый сезон ассортимент пополняется множеством актуальных новинок для модных интерьеров самых разных стилевых направлений. В этот раз мы обратили внимание на светильники, отобрали 20 самых интересных и сейчас покажем их вам. Можно не сомневаться — любая из этих люстр находится на пике дизайнерской моды!

Статьи по теме Полезные электроинструменты для самостоятельного ремонта Собираемся на пикник: что взять с собой, чтобы хорошо провести время

Индустриальные светильники с грубоватыми элементами были и остаются в моде. Оказывается, они могут выглядеть величественно, если использовать приём, взятый из классики, — многоэтажность. В результате эта люстра кажется гораздо изящнее типичного светильника в стиле лофт.

Простая геометрия и чёткие линии — главные особенности минимализма и стиля хай-тек. Пусть вас не пугают острые углы, всегда можно чуть смягчить их другими элементами интерьера. Лёгкая и понятная люстра без лишних украшательств и акцентов — отличный вариант для тех, кому хватает сложностей вне дома.

Один большой плафон и ничего лишнего — это тренд, который снова в моде. Мы увидим множество вариаций на эту тему, но классическая — каркас, затянутый в текстиль, и приятный для глаз оттенок. Вот такой нежно-розовый прекрасно подойдёт для спальни, детской, комнаты юной девушки.

Футуристичный дизайн хорош тем, что оставляет безграничный простор для фантазии. С чем у вас ассоциируется эта люстра? У нас — с пятиконечной звездой, светящейся в небе, или даже с космическим кораблём. Вечера под таким светильником обязаны быть интересными и полными приятного общения.

Современную классику выбирают для интерьеров чаще, потому что это стиль-компромисс. Здесь нет витиеватого декора и классической помпезности, которая утомляет, но нет и ультрасовременных линий и углов, которые некоторым кажутся неуютными. Идеальная люстра для тех, кто ищет золотую середину, перед вами.

Близость к природе и натуральные материалы уже давно в моде, и подобные люстры по-прежнему на пике. Светильник — перевёрнутая плетёная корзина каждому из нас знаком, навевает воспоминания из детства и вызывает желание отправиться на дачу или в деревню. Испытывать такие эмоции в городской квартире — бесценно!

Яркий цвет и смелый дизайн в первую очередь кажутся подходящими для детской комнаты. Это действительно так, ведь детям нравятся светильники-игрушки. Но эту люстру можно смело использовать на кухне и даже не в одном экземпляре, а в нескольких, например в качестве подвесов над барной стойкой. Вообще, вариантов масса, и ваша фантазия вам поможет.

Статьи по теме Как оформить интерьер в скандинавском стиле: 8 основных правил Отдых на даче: вот что поможет вам расслабиться

Элегантная люстра с матовыми плафонами в духе неоклассики наверняка многим придётся по душе. Мягкий рассеянный свет, сдержанный дизайн и приятная цветовая гамма — это рецепт удачного светильника, который в любом интерьере будет выглядеть достойно.

А это типичная чёрная люстра в стиле стимпанк, которую многие выберут для своих лофтов. Она компактно разместится под невысоким потолком, даст интересные тени и отлично охватит своим светом большую площадь. Функциональность на высоте, а дизайн, как видите, самый что ни на есть актуальный.

Чем проще, тем лучше — это одно из важных правил при создании современного интерьера. Белый плафон под потолком отлично справится с освещением комнаты и сделает помещение визуально легче. Не зря же именно такие люстры часто выбирают для скандинавских интерьеров, которым нужно много воздуха и света.

Натуральные материалы и чёрный металл — две тенденции, которые, казалось бы, трудно органично объединить в одном предмете. Но оказывается можно! Без металлического каркаса эта люстра была бы слишком простой, а без приятной на ощупь натуральной окантовки стала бы грубой и холодной. Всё вместе — идеальный микс.

Эта люстра понравится вам, если вы хотите не просто осветить комнату, но и заставить свет стать частью декора, который превратит вечерний интерьер в волшебное место для отдыха. Лампы, направленные в разные стороны, создадут необычную игру теней, блики на стенах и немонотонное освещение.

Только посмотрите на этот детский светильник модного жёлтого цвета. Интересно, это медвежата или Микки Маусы? В любом случае ребёнку понравится, а разноуровневость плафонов позволит равномерно осветить комнату.

Классические хрустальные люстры обычно похожи на драгоценности, потому что свет так красиво отражается в гранях, бликует и переливается. Эту волшебную идею можно смело использовать и в современном интерьере, заменив мелкие хрустальные детали на крупные гранёные элементы. Свет получится торжественным, магическим и воздушным.

Такой необычный светильник вряд ли будет удачно смотреться в нейтральном интерьере, но если проявить немного смелости и оригинальности, вы удивитесь, каким необычным окажется ваш дом. Сочетание минималистичных форм и классического оформления вскружит голову кому угодно!

Эта люстра нам кажется похожей на таинственный космический корабль. На неё хочется смотреть, она привлекает внимание, и ваши гости наверняка её заметят. Поэтому и интерьер для такой люстры должен быть непростым, со сложными элементами, особенным декором и современными технологиями.

Каркас люстры, украшенный полупрозрачной драпировкой, — известный приём, который помогает создать уют и сделать освещение более мягким. Такие люстры больше всего подходят для спален, они просты в уходе и могут иметь массу оттенков. Приятный розовый цвет сделает интерьер теплее.

Плетёные светильники и светильники белого цвета — вот что чаще всего выбирают для скандинавского интерьера. В этой люстре объединились два тренда, она приятна для глаз, удобная и идеально подойдёт для освещения отдельной зоны, например обеденной.

Сделать интерьер бежевым — это решение, которое по-прежнему выбирают очень многие. И хотя мы часто призываем наших читателей не бояться цвета, однотонный бежевый интерьер может быть тоже очень интересным и стильным, если подобрать правильную мебель и декор. И вот такую люстру.

Цветные металлы добавляют интерьеру индивидуальности, делают его более ярким, даже если использовать только натуральные оттенки. Здорово, если вместе с этой латунной люстрой вы будете использовать в интерьере ещё одну, с медным, золотым и хромированным покрытием.

Статьи по теме Как организовать хранение дома: полезные идеи с фото 12 стильных ванных комнат на любой вкус

Читайте также:

30 красивых люстр, которые можно купить прямо сейчас

Как освежить интерьер без ремонта: результаты конкурса от «Леруа Мерлен»

Подарки на 23 Февраля: 10 брутальных идей с примерами