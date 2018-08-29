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Почему дизайнеры советуют носить этой осенью гобеленовые принты
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Почему дизайнеры советуют носить этой осенью гобеленовые принты 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Гобеленовые принты выступают у дизайнеров символом роскоши, и мало кто интерпретирует их по-новому. Возьмем хотя бы образ с последнего осенне-зимнего показа Dolce & Gabbana: тут и гобеленовое пальто, и спортивные бархатные брюки, и кроссовки, а также бабочка, вуаль и массивные золотые украшения. Казалось бы, наряд непривычный и даже избыточный, ведь в нем сочетаются вещи разных эпох и стилей. Но если взглянуть на ироничную надпись Fashion Devotion, которая красовалась на диадеме, сразу становится ясно: дизайнеры отдают дань тем, кто не готов принять минимализм.
Однако не во всех коллекциях стоит искать модные загадки. Гобеленовый принт может ассоциироваться с тяжелыми и старомодными тканями, но Acne Studios смогли вписать его в довольно изящный наряд: светлое шерстяное платье с серой шляпой, бежевым джемпером и круглыми оранжевыми очками. Другие примеры, как можно осовременить такой принт, найдутся у Kenzo (они сочетают гобеленовое пальто с кроп-топом), Lacoste (их гобеленовые костюмы идут в паре с панамой и замшевыми сапогами) и, конечно, Off-White (гобеленовое платье в их исполнении можно считать за офисную модель).
Дизайнеры доказывают, что добавить толику роскоши можно и даже нужно в любой повседневный наряд. Если собираетесь на праздник, то стоит подбирать материалы коричневого, бордового, черного и золотого цветов. А вот жаккардовые ткани ярких цветов подойдут для ежедневной носки (с денимом, шелком и хлопком).
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