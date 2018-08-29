Что такое стиль джипси?

Джипси (от англ. gipsy — «цыганский») — стиль, вдохновленный свободой и жизнелюбием этого народа. Словно янтарь, он вобрал в себя солнечные лучи, пыль кочевых странствий и дух времени.

Стиль джипси подразумевает юбки и платья (преимущественно длинные), платки и шали, оборки и многослойность. Этот стиль похож на бохо и все-таки отличается от него: джипси используют одежду ярких красок, принты, обувь без каблука, множество аксессуаров. Причем часто в самых неожиданных местах и сочетаниях: браслеты и кольца на ногу, массивные ожерелья одновременно с крупными серьгами. Приветствуются украшения из металла теплых оттенков: цветов золота, бронзы и меди. Чем больше деталей, тем лучше, ведь джипси — полная противоположность минимализму и нормкору.

Макияж в стиле джипси — это в первую очередь акцент на глаза: четко обозначенные брови, смоки-айз. Используйте для этого коричневые тени, растушевывая их в мягкую дымку, усильте контур более темным карандашом-кайалом для глаз. А вот губы выделять вовсе не обязательно — красавицам-цыганкам достаточно их гипнотического взгляда.

Елена Крыгина : как делать коричневые смоки для стиля джипси

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