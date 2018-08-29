Как не допустить ошибок при оформлении прихожей в современном стиле

Часто прихожей во время ремонта уделяется немного внимания, её отделку оставляют напоследок, когда и силы, и возможности на исходе. И это совершенно неправильный подход, ведь это лицо квартиры. Прихожая в современном дизайне — это оформление в стиле модерн, минимализм, модерн, неоклассика, хай-тек, ар-деко, лофт и техно. Сегодня в обзоре редакции Homius.ru полезная информация о том, как правильно оформить маленькую, просторную и узкую прихожую. Мы подобрали уникальные проекты и поделимся со своими читателями нюансами, как правильно обставить помещение с максимальным функционалом и комфортом. Выйдите за рамки общепринятых модульных шкафов при оформлении, и вы увидите, насколько гармоничным может получиться самый обычный коридор городской многоэтажки. Для оформления прихожей использованы 3 цвета: белый, серый и приглушённый фиолетовый Содержание статьи

1 Основное правило оформления прихожих в современном стиле

1.1 Правила размещения многоуровневого освещения в прихожих в современном стиле 1.2 Какие натуральные материалы используют для оформления интерьеров в современном стиле

2 Особенности оформления прихожих разных планировок в современном стиле

2.1 Как не перегрузить пространство просторной прихожей 2.2 Рекомендации дизайнера по оформлению интерьера маленькой прихожей в современном стиле 2.3 Визуальное расширение узкой прихожей

3 Как правильно подобрать цветовую гамму для современного стиля 4 Особенности выбора мебели для прихожей в современном стиле

4.1 Какие прихожие подойдут для современного стиля

4.1.1 Как выбрать модульную и угловую прихожую 4.1.2 Как оформить малогабаритную прихожую в современном стиле для коридора

4.2 Правила наполнения встроенной мебели для малогабаритной прихожей в современном стиле 4.3 Какой можно выбрать диван в прихожую в современном стиле 4.4 Какую можно купить консоль в современном стиле в прихожую: материалы изготовления

5 Оформление интерьеров прихожей в современных стилях: фотогалерея реализованных проектов

5.1 Основные акценты минимализма и экостиля 5.2 Основное отличие современного хай-тека, техно и лофт стилей

6 Заключение

Основное правило оформления прихожих в современном стиле Такой стиль — прекрасное решение для маленьких и узких коридоров, а также если помещения имеют неправильную и сложную планировку.

Это важно! Основное правило современных направлений — функциональность, уют и практичность. Нужно тщательно выбирать отделочные материалы и мебельные группы. Они должны быть устойчивыми к повышенной влажности и загрязнениям.

Правила размещения многоуровневого освещения в прихожих в современном стиле При отсутствии естественного света уделяют внимание подсветке определённых зон. Идеальный вариант — многоуровневое освещение. В коридоре обязательно нужно предусмотреть следующее размещение светильников:

центральное — его используют при входе в квартиру; местное — подсветка зеркала, шкафа; декоративное — с его помощью можно акцентировать внимание и подчеркнуть определённые места, кроме того, оно визуально может изменить пространство.

Установка натяжного потолка предполагает размещение точечной подсветки, которая равномерно освещает всю комнату.

Какие натуральные материалы используют для оформления интерьеров в современном стиле Современный стиль — это минимальное количество мебели и аксессуаров, пространство не должно быть перегружено вещами. В последнее время многие стали отказываться от пластика и искусственных материалов в пользу натуральных. Дизайнеры предлагают следующие решения.

Материал Описание

Дерево Для пола выбирают доску с живописной структурой, в которой просматриваются сучки и текстура.

Паркет Прекрасное сочетание тёмного паркета со светлыми стенами. Основное правило: выбирать следует тёплые и холодные оттенки.

Натуральный камень Часто для отделки выбирают мрамор. Важно знать, что светлые оттенки в процессе эксплуатации могут потемнеть, поэтому лучше использовать камень тёмного цвета. Из-за высокой цены можно отделать мрамором только одну стену. А также прекрасный выбор — сланец. Его живописная структура будет украшением коридора.

МДФ Для стен используют панели, которые прекрасно вписываются в современный дизайн, кроме того, они нетребовательны в уходе.

Текстиль для натяжных потолков Натуральное полотно − это прекрасный выбор для поддержания современного стиля.

Керамическая плитка Это классический вариант для входной зоны. Даже в условиях интенсивной эксплуатации её поверхность и через 10 лет будет выглядеть отлично.

Краска Её используют для отделки стен и потолка. Единственное условие − идеальная подготовка поверхностей перед окрашиванием.

Особенности оформления прихожих разных планировок в современном стиле Не всегда мы можем выбирать планировку коридора, это привилегия частных домов. Нам достаются небольшие помещения нестандартной формы, в которых разойтись двум членам семьи уже сложно, не говоря об установке мебельных групп. Важно грамотно обставить и большое пространство, в котором одна лишняя деталь может испортить интерьер в целом. Наши эксперты расскажут об основных правилах оформлений прихожих разных размеров. Как не перегрузить пространство просторной прихожей Прихожая большой площади требует более детальной проработки оформления. Нельзя перегружать её мебельными группами и декором. На такой площади можно выполнить зонирование, оформление которого должно быть сделано в едином дизайне. В больших пространствах можно использовать тёмные оттенки, установить напольные зеркала, диванчики для комфортного отдыха после прогулок, а также специальные спальные места для домашних питомцев.

Рекомендации дизайнера по оформлению интерьера маленькой прихожей в современном стиле Для небольших помещений современный стиль − это идеальный выбор. Дизайнеры советуют придерживаться следующих правил, с помощью которых можно грамотно обойти все недостатки пространства:

светлая палитра. Чтобы интерьер не казался скучным, можно добавить один яркий акцент; однотонное оформление, недопустимы крупные узоры и контрасты; использовать встроенную мебель; можно установить в прихожую изящную обувницу с сидением или банкетку в современном стиле с местом для хранения; разместить зеркальные полотна на стенах, они визуально увеличивают пространство. Аналогичный эффект и у глянцевых поверхностей.

Визуальное расширение узкой прихожей В узкую прихожую в современном стиле можно установить шкаф-купе с шириной до 30 сантиметров. Для обуви выбирают поворотные полки. Оформление выполняют в светлых оттенках, для расширения пространства можно на противоположных стенах разместить несколько нешироких зеркальных полотен. Для верхней одежды подойдёт напольная или настенная вешалка интересного дизайна.

Как правильно подобрать цветовую гамму для современного стиля Грамотно подобранные оттенки могут визуально изменить геометрию прихожей, с их помощью выделяются определённые зоны. Для этого нужно придерживаться основных правил подбора цветовой гаммы.

Цветовая гамма Описание в интерьере

Нейтральные тона К ним относятся сочетания белого, песочного и серого цвета. Разбавить пастельные оттенки можно чёрным. Поможет разнообразить интерьер интересная комбинация глянцевых и матовых тонов, а также различных текстур.

Контрастные оттенки С помощью ярких акцентов можно реализовать самые смелые решения. Контрастное оформление применяют на фасадах и мебели. Шкафы при этом должны быть закрытыми, чтобы одежда не смешивалась с общим оформлением.

Естественная гамма В современном интерьере можно применять натуральные материалы: дерево и камень. Цветовая гамма напоминает природные тона: хвои, песка, неба.

Совет! Современный стиль подразумевает наличие не более трёх оттенков.

Яркий жёлтый цвет придаёт дополнительный комфорт комнате, выполненной в пастельной гамме Особенности выбора мебели для прихожей в современном стиле Современный стиль должен быть наполнен только функциональными предметами, можно купить следующую мебель в прихожую:

шкаф; обувницу; сиденье; вешалки; полочки и комоды; в качестве декора можно установить подставку под зонтики.

Какие прихожие подойдут для современного стиля При оформлении входной зоны в первую очередь отталкиваются от площади. При выборе мебели в прихожую в современном стиле можно продумать её нестандартное размещение, фотопримеры находятся в нашей галерее. Модульные системы устанавливают в виде ступеней, начиная от входной двери. Мы подобрали несколько советов дизайнеров, которые помогут грамотно спланировать оформление в современном стиле.

Как выбрать модульную и угловую прихожую В последнее время для коридоров многие покупают прихожие в современном стиле в виде модульных систем для хранения. Для маленьких помещений выбирают светлые оттенки, они зрительно увеличивают пространство и наполняют его воздухом. Можно самостоятельно подобрать тот комплект, который более рационально разместится в коридоре. Например, обувница, небольшой шкаф для хранения вещей и зеркало.

Совет! В маленьком помещении шкафы размещают подальше от входной двери, идеальное решение − угловые комплекты. Таким образом, свободная площадь будет использоваться по максимуму, и останется место для переобувания.

Как оформить малогабаритную прихожую в современном стиле для коридора Хозяевам малогабаритных помещений следует отказаться от корпусной мебели в пользу настенных вешалок и зеркал. В таком оформлении не должно быть лишних вещей. Дизайнеры советуют воспользоваться следующими приёмами:

установить угловую прихожую или пенал небольшой ширины в современном стиле, фотопримеры представлены в нашей галерее; желательно максимально использовать пространство в нижней и верхней части стены; наличие зеркал визуально расширяет пространство узких коридоров в прихожих, оформленных в современном стиле. Выбирать полотна нужно без массивных рам.

Правила наполнения встроенной мебели для малогабаритной прихожей в современном стиле В прихожей основное значение придаётся выбору вместительных шкафов. Они могут быть готовыми или выполненными по индивидуальному заказу. Второй вариант предпочтительнее, так как вся площадь будет использоваться максимально полезно. Для малогабаритного помещения желательно остановить свой выбор на угловых моделях. Внутри следует установить разногабаритные отсеки для верхней одежды, аксессуаров, головных уборов и обуви. На антресолях можно сложить вещи, которые не так часто используются в доме, например, инвентарь для зимних игр, ёлку, чемоданы и сумки для путешествий.

Какой можно выбрать диван в прихожую в современном стиле В коридоре обязательно должно быть место для отдыха и переобувания. Идеальный вариант — диванчик, но его размещают только на больших площадях. Это прекрасное дополнительное спальное место, которое можно предложить засидевшимся гостям. Но владельцы маленьких помещений позволить такую роскошь не могут. В таком случае для них подойдёт пуфик или обувница с мягким сиденьем. Их дополняют настенной вешалкой и зеркалом.

Какую можно купить консоль в современном стиле в прихожую: материалы изготовления Многофункциональная консоль прекрасно вписывается в интерьер коридора. На первый взгляд, это простая конструкция, но с её помощью прихожая полностью преображается. Современный аксессуар можно использовать для хранения мелких вещей и элементов декора. Производители выпускают разнообразный ассортимент небольших столиков, которые без труда можно подобрать под любое стилевое оформление помещений. В каталогах производители предлагают консольный столик из следующих материалов:

металл; дерево или МДФ; пластик; камень; стекло.

Оформление интерьеров прихожей в современных стилях: фотогалерея реализованных проектов Мы подобрали целую серию фотографий прихожих, оформленных в современном стиле, с помощью которых можно выбрать оптимальное дизайнерское решение. Нужно помнить, что, несмотря на определённые требования, оформление в первую очередь должно нравиться хозяевам. При необходимости можно объединить два схожих дизайна, если вы чувствуете, что в таком интерьере вам будет комфортною. Основные акценты минимализма и экостиля По названию стиля становится понятно, что наполнение интерьеров мебелью и декором — минимальное. Это прекрасная идея для небольших пространств, увеличить которые можно глянцевыми поверхностями со скрытой фурнитурой. Такое оформление не перегружает комнату, а если хочется разнообразить интерьер, добавьте 1 яркий акцент, который будет привлекать к себе внимание.

В экостиле акцент делается на цветовое оформление. Основная гамма — природные оттенки: зелёный и коричневый. В просторной прихожей можно расставить растения в кашпо из дерева. Стены украшают натуральным камнем − это очень хорошее решение для прихожей. Прекрасный выбор — фотообои с дикой природой или океаном на одной из стен. Мебель должна быть изготовлена из дерева или МДФ.

Основное отличие современного хай-тека, техно и лофт стилей Хай-тек предполагает наличие большого количества глянца и хромированных элементов, зеркал и стекла. Основная цветовая гамма: белая, серебристая, серая, а также другие неприметные тона. Интерьер прихожей в современном стиле можно посмотреть в нашей фотоподборке.

Стиль техно очень напоминает промышленный лофт. Всё пространство ассоциируется с производственным помещением, оформление выполнено в виде бетонных поверхностей в сочетании со стеклом и металлом.

Это следует знать! Основное отличие техно от аналогов − идеальная гладкость с чёткими линиями и строгими геометрическими формами. Принцип дизайна — сдержанность и практичность.

Все модели подбираются с максимальным функционалом, дополняет отделку обилие металла со стеклом. Источники света могут иметь нестандартную форму.

Лофт, в отличие от техно, должен иметь необработанные поверхности из кирпича или бетона. Основной акцент можно сделать на осветительных приборах в виде труб или лампочек Эдисона. Мебель напоминает старые ящики, прекрасное решение — этажерка из металла. Для маленького помещения шкаф можно заменить стальными крючками на стенах. Такое направление чаще всего выбирают творческие люди, поэтому в оформлении присутствуют яркие акценты в виде абстракции на стенах, панно из ткани или скульптуры. Интересные дизайны прихожих в современном стиле лофт представлены в фотоподборке.

Заключение При оформлении прихожей в современном стиле важно учитывать пожелания всех членов семьи, ведь в ней создаётся общее настроение дома. Отделка должна быть практичной, а мебель — функциональной. При желании можно совместить несколько дизайнов и создать собственный совершенно уникальный проект. Современное направление — это необязательно минимализм, при помощи декора и изящных вещей можно сделать его элегантным и смелым. А вам нравятся современные направления? В каком стиле вы видите свою прихожую? Поделитесь с нами в комментариях, нашей редакции важно знать ваше мнение. Для воодушевления предлагаем посмотреть фото прихожих в коридор в современном стиле.