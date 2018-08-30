Как обустроить рабочее место школьника: 5 идей

Рассказываем, как создать рабочее место для ребенка и гармонично вписать его в пространство детской.

Дизайнер Дарья Ельникова выбрала самую светлую зону в комнате и сделала рабочий стол вместо подоконника почти во всю ширину стены. Теперь здесь с комфортом могут разместиться два школьника.

Так же поступила и Ариана Ахмад, только здесь рабочую зону дополнили симметрично расположенными полками — практично и удобно.

Дизайнер Ольга Беркова не стала загромождать рабочую зону шкафами — для книг предусмотрели оригинальную полку. А все аксессуары можно сложить в ящики стола.

Если в интерьере комнаты есть активный цвет — используйте его для оформления рабочего пространства. Посмотрите, как гармонично смотрится красный цвет в проекте Ирины Кравцовой

Или сделайте ставку на несколько ярких цветов, как дизайнер Юлия Кишкевич.

Даже на четырех квадратах можно разместить полноценное рабочее место для двоих человек. Главное — просчитать эргономику и сделать на заказ компактную столешницу.

В качестве перегородки может выступить стеллаж, диван или кровать. Главное — не забыть, что рабочий стол должен находиться в самой светлой части комнаты, где достаточно естественного света.

На обложке: дизайн-проект Дарьи Ельниковой.