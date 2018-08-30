Лена Ленина поделилась секретом стиля

Светская львица и писательница Лена Ленина рассказала о своей любви к монолукам.

Ленина отметила, что такой вариант подойдет всем, кто сомневается во вкусе и модных правилах. " Total look" — вещи одного цвета, по мнению Лениной, является беспроигрышным ходом для всех. Лучший вариант такого наряда — одежда ахроматических цветов. Для лета Ленина выбирает белый, а зимой — черный цвета.

Кроме того, Лена считает крайне выигрышным вариантом образ из красных вещей. Также писательница рассказала, что красиво будут смотреться в ансамбле вещи разных тонов и оттенков одного цвета.

В качестве подтверждения своих слов Ленина опубликовала фото в ярко-желтом костюме и шляпе на фоне моря. Девушка уверена, что лимонный цвет ее освежает и гармонично подчеркивает фигуру.