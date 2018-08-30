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Лена Ленина поделилась секретом стиля
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Лена Ленина поделилась секретом стиля 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Светская львица и писательница Лена Ленина рассказала о своей любви к монолукам.
Ленина отметила, что такой вариант подойдет всем, кто сомневается во вкусе и модных правилах. "Total look" — вещи одного цвета, по мнению Лениной, является беспроигрышным ходом для всех. Лучший вариант такого наряда — одежда ахроматических цветов. Для лета Ленина выбирает белый, а зимой — черный цвета.
Кроме того, Лена считает крайне выигрышным вариантом образ из красных вещей. Также писательница рассказала, что красиво будут смотреться в ансамбле вещи разных тонов и оттенков одного цвета.
В качестве подтверждения своих слов Ленина опубликовала фото в ярко-желтом костюме и шляпе на фоне моря. Девушка уверена, что лимонный цвет ее освежает и гармонично подчеркивает фигуру.
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