Покупаем модную мебель для стильного интерьера: шоп-тур с дизайнером интерьеров

Интереснее всего ходить по магазинам с профессионалом. Именно поэтому мы так любим следовать за дизайнерами по салонам и шоу-румам, прислушиваться к их мнению, а потом рассказывать вам самое интересное. Сегодня мы отправились в салон мебели IDCollection вместе с дизайнером интерьеров Мариной Поклонцевой.

Марина Поклонцева, дизайнер интерьеров

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«Дизайн интерьера вашего дома — это отражение не только вашего стиля жизни, но и внутреннего мира. Поэтому вещи, которые вас окружают, интерьер, декор, цветовая гамма не должны быть выбраны случайно. Все они должны создавать особое настроение, некое созвучие, дополнять друг друга — именно тогда вам будет тепло и уютно в милом доме, ведь ваш внутренний мир и внешнее восприятие будут гармонировать. И именно об этом я всегда думаю, когда создаю дизайн интерьера для своих заказчиков. Дизайн, который сделает вас счастливыми, — вот мой путь!»

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Салон IDCollection, официальный дистрибьютор знаменитого голландского бренда Eichholtz, недавно открыл монобрендовый шоу-рум. Именно туда мы и отправились.

— Сразу могу отметить очень интересное сочетание бархатного зелёного дивана и золотых кофейных столиков Eichholtz. Фактура, имитирующая срез древесины, сразу привлекает внимание. Ход, конечно, не новый, но всё равно очень эффектный, и дерево рядом с зелёным бархатом смотрится выгодно и стильно. Получилось немного по-американски, там любят такие акценты.

Отдельный плюс — вариативность. Это сет из трёх столиков, а значит, их можно использовать как композицию или, например, распределить среди гостей.

Зелёный диван я бы использовала в паре со вторым. И совсем не обязательно таким же. Если очень хочется получить классическую картинку, то да — парные диваны, парные кресла, и всё стоит по законам симметрии. Но в современном мире востребованы разнообразие и креатив. Совсем недавно одна из заказчиц попросила меня подобрать для её новой гостиной два диаметрально разных дивана. Причём отличаться они должны были не только по цвету, размеру и обивке, но даже по стилю.

Эта лампа сама по себе мощнейший акцент — она забирает всё внимание. Как украшение интерьера очень рекомендую. Даже думаю себе такую поставить. Хороша. Ещё я рекомендую такие вещи, когда нужно привести интерьер или его фрагмент к внешнему балансу. Например, ставим такую лампу с одной стороны дивана, а с другой — тумбочку и настольную лампу. Таким образом мы не выйдем на одну линию, но баланс по высоте будет соблюдён.

Вот эти кресла я бы рекомендовала людям, которым часто приходится участвовать в эмоциональных переговорах. Здесь можно удобно устроиться, а металлические поручни приятно охладят внутренний пыл. Дизайн кресла я бы назвала бодрым. Особенно мне нравится форма «ушек». Стоящее кресло.

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