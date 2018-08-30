PUMA и Outlaw Moscow выпустили совместную коллекцию

Обувь на каждый день выбирают такую, чтобы в ней было удобно проводить большую часть дня, чтобы ноги в ней не уставали и могли «дышать». Однако и внешнему виду повседневной обуви стоит уделить особое внимание. Когда на ногах яркие и стильные ботинки, кроссовки или кеды, настроение сразу улучшается.

Одним из самых популярных и любимых видов обуви у молодежи и тех, кто предпочитает молодежный стиль в одежде, были и остаются кеды. Многие известные спортивные бренды — и среди них PUMA — предлагают модели, разработанные совместно с именитыми и начинающими дизайнерами и модными домами.

Мужские кеды PUMA призваны раскрасить серые будни. И, пожалуй, новый тренд задает модная брендовая линия от Outlaw Moscow. Эта российская команда дизайнеров-единомышленников всего пару лет назад триумфально заявила о себе дерзкими моделями уличной одежды для тех, кого они называют outlaw — «вне закона», подразумевая под этим людей творческих и интеллигентных, тех, для кого главный закон — любовь и равноправие.

Итогом дебютного творческого союза PUMA — Outlaw стала линейка модной одежды с оригинальными цветовыми решениями и броскими, вызывающими деталями, — вещи простые и роскошные одновременно. Футболки, олимпийки, куртка-бомбер, куртка-кимоно, штаны, кепка, шарф — из этих предметов можно составить полный образ в спортивном стиле. Изюминкой коллекции «Осень-зима 2018» можно назвать кеды TE-KU O.MOSCOW, выполненные в двух вариантах — в ярком красном цвете и в благородном белом.

Москва с ее ритмом жизни вдохновила дизайнеров на эти роскошные, стильные и при этом необыкновенно удобные кеды классического силуэта из замши с фактурным декором того же цвета. Высококачественный замшевый материал с дышащим сетчатым язычком образуют отличное сочетание. Оригинальные детали, ставшие своеобразной фишкой этого союза, — надписи брендов на кириллице: на левой подошве — ПУМА, на правой — АУТЛО. В таких кедах точно захочется лишний раз выйти на улицу, чтобы ощутить их комфорт и насладиться стильным дизайном.

Модель кроссовок Trailfox Grafic O. Moscow создана для тех, кто предпочитает элитную спортивную обувь и нарочито подчеркнутый стиль в одежде: их яркий, необычный декор в форме текстильных аппликаций-вышивок сбоку в сочетании с черной кожей, грубой рельефной подошвой и белой надписью на заднике кроссовок АУТЛО — не останется незамеченным.

Собственно, вся коллекция PUMA — Outlaw и создавались именно с этой целью — притягивать к себе внимание, дарить комфорт и заряжать позитивом!

На правах рекламы.