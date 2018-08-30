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Как носить тканевые ботильоны: 4 самых простых способа
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Как носить тканевые ботильоны: 4 самых простых способа 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Демисезонной обуви много не бывает — ведь погода, в которую ее можно носить, в нашей стране стоит большую часть года. А потому советуем регулярно пополнять свою коллекцию, обращая внимание на новые интересные тренды. Так, в осенне-зимних показах ведущих дизайнеров можно увидеть немало ботильонов из ткани. Рассказываем, с чем и как их носить.
Ботильоны из ткани + трикотажное платье
Здесь важно соблюдать монохромность оттенков и следить за фактурами: они должны быть либо одинаковыми, либо ну очень похожими. Если будете играть по правилам, то визуально сделаете свою фигуру стройнее и получите лук в стиле Ким Кардашьян.
Ботильоны из ткани + прямые джинсы + свитер
Рецепт самого уютного сочетания, которое точно поднимет вам настроение осенью: к ботильонам из яркой ткани добавьте свитер с ироничным принтом и прямые джинсы. Будете чувствовать себя и стильно, и комфортно.
Ботильоны из ткани + юбка-карандаш + блузка
Нарядное и максимально женственное сочетание. Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам и простым фасонам, избегайте кричащих акцентов. Но какую-то одну вещь все же можете выбрать «с изюминкой» — например, необычную блузку, такую как у Zimmermann.
Ботильоны из ткани + укороченные брюки + рубашка
Идеально для офисных будней. Главное — выбрать брюки с правильной посадкой, а это задача не из простых. Присмотритесь к таким моделям, как у 'S Max Mara: они будут идеально сочетаться с тканевыми ботильонами, плотно облегающими щиколотку.
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