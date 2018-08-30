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9 украшений из натуральных камней от 3 000 рублей
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9 украшений из натуральных камней от 3 000 рублей 

Harper’s Bazaar 45 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кажется, ювелирная индустрия переживает сейчас лучшие времена: такого разнообразия моделей на любой вкус и кошелек не было никогда. Даже если вы стремитесь приобретать натуральные вещи, которые бы дизайном и материалами напоминали об их природном происхождении, то подходящее украшение найдется и для вас. Обратите внимание на модели из натуральных камней, чей цвет и иногда форма сохранены в первозданном виде. Это могут быть янтарь, изумруд, бирюза, лазурит, солнечный камень и другие. Например, серьга Proenza Schouler сделана из необработанного камня. А браслет российской марки Agnes Waterhouse состоит из таких мелких бусин, что не будет чувствоваться на руке.
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