9 украшений из натуральных камней от 3 000 рублей

Кажется, ювелирная индустрия переживает сейчас лучшие времена: такого разнообразия моделей на любой вкус и кошелек не было никогда. Даже если вы стремитесь приобретать натуральные вещи, которые бы дизайном и материалами напоминали об их природном происхождении, то подходящее украшение найдется и для вас. Обратите внимание на модели из натуральных камней, чей цвет и иногда форма сохранены в первозданном виде. Это могут быть янтарь, изумруд, бирюза, лазурит, солнечный камень и другие. Например, серьга Proenza Schouler сделана из необработанного камня. А браслет российской марки Agnes Waterhouse состоит из таких мелких бусин, что не будет чувствоваться на руке.