Новая осенняя коллекция H&M вдохновлена Голливудом 50-х и сериалом «Твин Пикс»

Бренду H&M удалось совместить в своей осенней коллекции несколько разных стилей. Дизайнеры вдохновлялись неонуаром, нарядами героинь из сериала «Твин Пикс» и Голливудом 50-х.

Ассоциации с популярным сериалом 90-х возникают при взгляде на свитера с узорами, а элегантные платья в пол отсылают к актрисам середины прошлого века. Дизайн-директор компании Пернилла Вольфарт рассказала, что H&M часто строят коллекции на контрасте женского и мужского. Именно поэтому в коллекции можно заметить женственные наряды с элементами мужской одежды.

При создании осенней линии одежды дизайнеры также обратили внимание на классический стиль студентов Лиги плюща и наряды панков. Мужская часть коллекции состоит из элегантных кардиганов, вельветовых пиджаков и клетчатых брюк.

Вещи из осенне-зимней коллекции появятся 6 сентября на сайте марки и в крупных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Новая коллекция H&M