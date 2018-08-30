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Новая осенняя коллекция H&M вдохновлена Голливудом 50-х и сериалом «Твин Пикс»
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Новая осенняя коллекция H&M вдохновлена Голливудом 50-х и сериалом «Твин Пикс» 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Бренду H&M удалось совместить в своей осенней коллекции несколько разных стилей. Дизайнеры вдохновлялись неонуаром, нарядами героинь из сериала «Твин Пикс» и Голливудом 50-х.
Ассоциации с популярным сериалом 90-х возникают при взгляде на свитера с узорами, а элегантные платья в пол отсылают к актрисам середины прошлого века. Дизайн-директор компании Пернилла Вольфарт рассказала, что H&M часто строят коллекции на контрасте женского и мужского. Именно поэтому в коллекции можно заметить женственные наряды с элементами мужской одежды.
При создании осенней линии одежды дизайнеры также обратили внимание на классический стиль студентов Лиги плюща и наряды панков. Мужская часть коллекции состоит из элегантных кардиганов, вельветовых пиджаков и клетчатых брюк.
Вещи из осенне-зимней коллекции появятся 6 сентября на сайте марки и в крупных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
Новая коллекция H&M
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