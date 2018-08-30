Нелли Недре выпустила коллекцию посуды — и она очень красивая!

Культура базовых вещей, пропагандируемая лауреатом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дизайнером Нелли Недре, перебралась с одежды на керамическую посуду. Вместе с другим, таким же минималистичным брендом August Home она выпустила тарелки и чашки без ручки, на которые захочется сменить «икеевские».

Их можно использовать как в качестве сервировки, так и для декора или хранения — поставить букет полевых цветов, канцелярские принадлежности или положить украшения. Тарелки и чашки уже будут продаваться в магазине NNedre на Басковом переулке, 29 с завтрашнего дня. Стоимость маленькой чашки (100 мл) — 1200 рублей, большой (400 мл) — 1800 рублей, а тарелки — 1950 рублей.