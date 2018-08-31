Интерьер в скандинавском стиле: любимые приемы профи

Дизайнеры студии Белякова & Караяни рассказали, в чем секрет красивого скандинавского интерьера, почему не нужно красить стены в белый цвет и как подобрать яркие акценты.

Если в вашем доме нельзя перестроить несущие стены, но хочется расширить пространство, обратите внимание на коридор. С его помощью можно увеличить санузел (если он выполнен из не несущих стен), или присоединить коридор к спальне, сделав проходное помещение в виде гардеробной или будуарной.

Дополнительные проемы между помещениями создают иллюзию единого пространства. Например, в нашем проекте широкий проем между коридором и гостиной увеличил помещение гостиной почти вдвое. А дополнительный проем из кухни в гостиную визуально объединил пространства.

Используйте покрытие одного цвета и с одинаковой раскладкой по всей площади квартиры, особенно если она небольшая. Иначе вы только подчеркнете границы каждого помещения.

Деревянное покрытие лучше укладывать вдоль комнаты, чтобы не нарушить пропорции помещения. А укладка под углом позволит расширить помещение и скрыть неровности стен.

Не стоит выбирать белый цвет для стен в нашей климатической зоне. Чтобы добиться эффекта белого интерьера, достаточно добавить на стены немного серого оттенка. Это прекрасная альтернатива надоевшему бежевому, да и мебель на его фоне выглядит ярче и выразительнее.

Для московских квартир подойдут английские палитры красок, разработанные для северных стран. В отсутствии солнечного света они не сильно меняют свой цвет, а становятся только насыщеннее и интереснее. В комнате с окнами на север окрашивайте стены в теплые цвета. А для солнечной южной стороны выбирайте холодные оттенки. Так вы уравновесите температурный баланс. Делайте выкрасы цветов только в том помещении, для которого они предназначены. Посмотрите на краску в разное время суток, при естественном и искусственном освещении. Нежные оттенки станут темнее и выразительнее, если окрасить ими все стены. Зато, когда вы заполните помещение мебелью и декором, цвет распределится и станет светлее или контрастнее — в зависимости от сочетаемости цветов. Для создания в комнате атмосферы безмятежности выбирайте прохладные оттенки: голубые и зеленые. Если же нужно что-то бодрящее, используйте теплые тона: желтые, оранжевые.

Если хотите наполнить скандинавский интерьер яркими деталями, выбирайте для стен светлые серые и голубые оттенки. Полы с яркой выраженной фактурой медового дерева уравновесят холодные стены.

На сером фоне стен идеально будет смотреться яркая мебель: желтый диван, яркие принты для подушек, разноцветные стулья на кухне, комоды и люстры. Кстати, вы всегда можете заменить их на детали других оттенков и полностью поменять настроение интерьера.

Используйте картины — они могут соединять в себе все краски интерьера. Чтобы найти подходящий вариант, нужно следовать нескольким правилам.

Размер картины должен быть пропорционален помещению — примерно две трети спинки дивана или кровати. Небольшие картины лучше собирать в композиции. Если у вас невысокие потолки, можно не вешать картину, а поставить ее на комод или на пол. Картины не должны сливаться со стеной, они должны с ней контрастировать. Не стоит выбирать только работы известных художников, репродукции малоизвестных и уличных мастеров не менее атмосферны.

Для скандинавского стиля характерно обилие цветов и растений — они способны дополнить и оживить интерьер. Расставьте их в разных уголках помещения или соберите на одной полке.

Также хорошо смотрятся цветочные композиции из мха и суккулентов. Даже сухие ветки могут добавить весеннего настроения в скандинавский интерьер.

На обложке: дизайн-проект студии Белякова & Караяни