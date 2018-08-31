Не просто одежда, а вещи с историей: смотрим новый лукбук российского дизайнера Артема Кривды

Красота, удобство и многофункциональность — вот три требования, которые предъявляет современное поколение к своему гардеробу. Сложные каскадные наряды пылятся в шкафу — они красиво смотрятся только на подиуме. Дизайнеры, подхватив настроение толпы, пытаются создать стильную одежду, пригодную и для повседневной жизни. Артем Кривда один из них — его новая коллекция это квинтесенция стиля и удобства.

При создании коллекции сезона осень-зима 2018-2019 дизайнер вдохновлялся реалиями, в которых жил и творил писатель Александр Солженицын . Угрюмое северное небо, суровые трудовые лагеря и невыносимо сложные обстоятельства жизни людей — настроение лукбука получилось скорее минорное. Грубые рубашки свободного кроя, широкие брюки с накладными карманами, пиджаки будто с чужого плеча — одежда российского бренда стилизована под униформу заключенных. Но несмотря на такие мрачные отсылки, в коллекции все-таки есть яркие акценты: провокационные принты, неоновые цвета и ручная вышивка в виде созвездий — эти детали совсем не случайны.

Какой бы суровой не была реальность, у человека всегда должна быть надежда — вот философия российского бренда. Это не просто одежда, а вещи с историей — мода, которую нужно уметь читать.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб