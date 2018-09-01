8 оригинальных идей для дизайна вашей кухни

Как создать интерьер кухни, который будет не похож на другие? Используйте 8 идей из проектов наших дизайнеров.

Так, как сделала Елена Фатеева в дизайне этой квартиры. Фасады кухни глубокого изумрудного оттенка повторяются в прихожей и частично — в гостиной. Это позволило буквально «растворить» кухню в пространстве.

Вдохновитесь проектом Маргариты Мустафиной. Дизайнер выбрала ярко-голубую плитку в восточном стиле. Этот фартук взял на себя акцентную роль в кухне-гостиной.

Вам понравятся несколько лайфхаков от участников нашей рубрики «Герой INMYROOM». Владельцы этой квартиры — любители эргономики и порядка: под кухонным гарнитуром они заранее предусмотрели место для робота-пылесоса, а вместо одного из ящиков установили раздвижную гладильную доску.

Как разместить большую компанию на маленькой кухне? Установить раздвижную столешницу и объединить пространство.

Так сделали дизайнеры бюро «Общая площадь» в маленькой хрущевке. Теперь при необходимости часть кухонной столешницы можно поднять и использовать дополнительное пространство как рабочую зону, или организовать ужин на 5 персон.

В интерьере этой кухни-гостиной дизайнеры студии «Уютная квартира» вместе с владелицей сделали полки и рейлинги вместо навесных шкафов. Такой прием позволил разнообразить кухню декором и аксессуарами.

Еще один пример из нашей рубрики «Герой INMYROOM». Владельцы квартиры Анна Петунина и ее супруг придумали, как улучшить прямую кухню: необычный гарнитур с акцентным элементом — волнообразной вытяжкой.

А для кухни этого частного дома дизайнеры студии Prosperity выбрали большую шестиконфорочную плиту в винтажном стиле. Чтобы интерьер выглядел завершенным, над плитой сделали металлический фартук и дополнили такой же массивной вытяжкой.

И обычную кухню из масс-маркета легко сделать оригинальной. Это удалось Вере Тарловской. Дизайнер выбрала готовый гарнитур ИКЕА , но заменила ручки — подходящая фурнитура нашлась в H&M Home.

Вдохновитесь проектом Жени Ждановой: для оформления кухни дизайнер выбрала красивый, но не вычурный микс. Жене удалось «подружить» элементы в стиле лофт, ретро-дизайн холодильника и обеденный гарнитур в эстетике mid-century модерн.

Материал подготовлен при поддержке Мебельного Торгового Комплекса «ГРАНД».