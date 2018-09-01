Ещё
8 оригинальных идей для дизайна вашей кухни
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 оригинальных идей для дизайна вашей кухни 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Как создать интерьер кухни, который будет не похож на другие? Используйте 8 идей из проектов наших дизайнеров.
Так, как сделала Елена Фатеева в дизайне этой квартиры. Фасады кухни глубокого изумрудного оттенка повторяются в прихожей и частично — в гостиной. Это позволило буквально «растворить» кухню в пространстве.
Вдохновитесь проектом Маргариты Мустафиной. Дизайнер выбрала ярко-голубую плитку в восточном стиле. Этот фартук взял на себя акцентную роль в кухне-гостиной.
Вам понравятся несколько лайфхаков от участников нашей рубрики «Герой INMYROOM». Владельцы этой квартиры — любители эргономики и порядка: под кухонным гарнитуром они заранее предусмотрели место для робота-пылесоса, а вместо одного из ящиков установили раздвижную гладильную доску.
Как разместить большую компанию на маленькой кухне? Установить раздвижную столешницу и объединить пространство.
Так сделали дизайнеры бюро «Общая площадь» в маленькой хрущевке. Теперь при необходимости часть кухонной столешницы можно поднять и использовать дополнительное пространство как рабочую зону, или организовать ужин на 5 персон.
В интерьере этой кухни-гостиной дизайнеры студии «Уютная квартира» вместе с владелицей сделали полки и рейлинги вместо навесных шкафов. Такой прием позволил разнообразить кухню декором и аксессуарами.
Еще один пример из нашей рубрики «Герой INMYROOM». Владельцы квартиры Анна Петунина и ее супруг придумали, как улучшить прямую кухню: необычный гарнитур с акцентным элементом — волнообразной вытяжкой.
А для кухни этого частного дома дизайнеры студии Prosperity выбрали большую шестиконфорочную плиту в винтажном стиле. Чтобы интерьер выглядел завершенным, над плитой сделали металлический фартук и дополнили такой же массивной вытяжкой.
И обычную кухню из масс-маркета легко сделать оригинальной. Это удалось Вере Тарловской. Дизайнер выбрала готовый гарнитур ИКЕА, но заменила ручки — подходящая фурнитура нашлась в H&M Home.
Вдохновитесь проектом Жени Ждановой: для оформления кухни дизайнер выбрала красивый, но не вычурный микс. Жене удалось «подружить» элементы в стиле лофт, ретро-дизайн холодильника и обеденный гарнитур в эстетике mid-century модерн.
Материал подготовлен при поддержке Мебельного Торгового Комплекса «ГРАНД».
На обложке: дизайн-проект Алены Юдиной.
Inmyroom: последние новости
Как выглядит новый дом-трансформер в Цюрихе? 5 вопросов для всех, кто хочет оформить белую кухню Строим беседку на даче: примеры и советы профи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов9
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать16
«Будешь локоточки кусать, Иуда»32
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
София Ротару стремительно теряет память
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение