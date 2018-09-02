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Хиты августа: 10 лучших постов месяца
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Хиты августа: 10 лучших постов месяца 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В нашей традиционной подборке — полезные советы и красивые интерьеры, которые понравились вам больше всего.
В маленькой однушке дизайнер сделала перепланировку: объединила помещения и отказалась от гипсокартонных стен в пользу перегородок из стекла. Теперь 36 квадратных метров вмещают больше, чем вы думаете.
Новые базовые цвета, необычные аксессуары, мобильное хранение и другие новинки из американского каталога бренда.
Любой вариант из нашей подборки будет актуален еще долго и точно не приестся. Все они нестандартные, но при этом не кричащие, органично вписываются в интерьер и здорово смотрятся.
Посмотрите, как дизайнер Михаил Новинский разместил на 43 квадратах кухню, гостиную, спальню, ванную и системы хранения без глобальной перепланировки.
Чтобы привлечь постояльцев, владельцы бутик-отелей соревнуются, чей дизайн будет интереснее. Не забывают они и про комфорт: функционал и удобство спален в дорогих гостиницах на высоте. Самыми доступными и эффективными приемами из арсенала профи делимся в этой статье.
Отважные декораторы отбросили стереотипы и показали, как классно может выглядеть крошечная квартира в насыщенных розовых, серых и синих оттенках.
Посмотрите, как российские дизайнеры используют обои в своих проектах. Яркие цвета, ботанические принты, геометрия и космос — вдохновляйтесь вместе с нами.
По нашему заданию два дизайнера предложили свои варианты планировки и обстановки типовой кухни площадью 5 квадратов. Голосуйте за лучший!
Чтобы в доме стало просторнее, иногда достаточно избавиться от ненужных вещей, а нужные держать в порядке. Как это сделать, знает автор блога My Scandinavian Home Ники Брантмарк. Рассказываем о ее методах.
В нашей подборке — самые разные квартиры: площадью от 43 до 200 квадратов, от минималистичных до очень уютных и наполненных интересными деталями. Вдохновляйтесь — ведь вы тоже можете оформить идеальный интерьер своими силами.
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Женский форум
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