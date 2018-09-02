Хиты августа: 10 лучших постов месяца

В нашей традиционной подборке — полезные советы и красивые интерьеры, которые понравились вам больше всего.

В маленькой однушке дизайнер сделала перепланировку: объединила помещения и отказалась от гипсокартонных стен в пользу перегородок из стекла. Теперь 36 квадратных метров вмещают больше, чем вы думаете.

Новые базовые цвета, необычные аксессуары, мобильное хранение и другие новинки из американского каталога бренда.

Любой вариант из нашей подборки будет актуален еще долго и точно не приестся. Все они нестандартные, но при этом не кричащие, органично вписываются в интерьер и здорово смотрятся.

Посмотрите, как дизайнер Михаил Новинский разместил на 43 квадратах кухню, гостиную, спальню, ванную и системы хранения без глобальной перепланировки.

Чтобы привлечь постояльцев, владельцы бутик-отелей соревнуются, чей дизайн будет интереснее. Не забывают они и про комфорт: функционал и удобство спален в дорогих гостиницах на высоте. Самыми доступными и эффективными приемами из арсенала профи делимся в этой статье.

Отважные декораторы отбросили стереотипы и показали, как классно может выглядеть крошечная квартира в насыщенных розовых, серых и синих оттенках.

Посмотрите, как российские дизайнеры используют обои в своих проектах. Яркие цвета, ботанические принты, геометрия и космос — вдохновляйтесь вместе с нами.

По нашему заданию два дизайнера предложили свои варианты планировки и обстановки типовой кухни площадью 5 квадратов. Голосуйте за лучший!

Чтобы в доме стало просторнее, иногда достаточно избавиться от ненужных вещей, а нужные держать в порядке. Как это сделать, знает автор блога My Scandinavian Home Ники Брантмарк. Рассказываем о ее методах.

В нашей подборке — самые разные квартиры: площадью от 43 до 200 квадратов, от минималистичных до очень уютных и наполненных интересными деталями. Вдохновляйтесь — ведь вы тоже можете оформить идеальный интерьер своими силами.