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Самые теплые акции сентября: 9 выгодных предложений
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Самые теплые акции сентября: 9 выгодных предложений 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В новый сезон — с новыми скидками и интересными предложениями на шкафы, кровати, комоды, стулья, светильники, декор и зеркальную мебель. Обновить интерьер никогда не поздно, и особенно приятно это сделать в разгар скидок.
Зеркальная мебель идеальна для больших и для маленьких помещений — она буквально растворяется в интерьере и не перегружает его. А еще вам не нужно думать о цветовых сочетаниях. Кстати, с 1 по 31 сентября любую модель из нашей подборки можно купить со скидкой 30%.
В нашей подборке есть все, что нужно для детской — вместительные шкафы и комоды, кровати и вигвамы ручной работы, мягкие матрасы и пуфы. До 15 сентября на эти товары будут действовать скидки до 70% — приятного шопинга!
Если вы уже начали обновлять интерьер к осени, подумайте не только о мебели, но и о декоре. Купите любой столик, комод или консоль из нашей подборки и получите любое зеркало с 50% скидкой до 15 сентября.
К выбору кровати для спальни нужно подходить основательно. И мы готовы помочь — у нас есть мягкие изголовья с каретной стяжкой, яркие цвета и красивые фактуры обивок, ящики для хранения и лаконичный дизайн. Кстати, мы дарим подъемный механизм при покупке любой кровати из подборки.
В нашей подборке можно найти стулья на любой вкус — любые формы и расцветки, которые вы только можете себе представить. Сейчас в тренде сочетания разных цветов и стилей — выбирайте, какие модели вам нравятся больше и не бойтесь экспериментировать. Тем более, что с 1 по 28 сентября их можно купить со скидкой 20%.
Календарное лето закончилось, но продлить его у себя дома легко. В нашей подборке можно найти яркие пуфы, текстиль с цветочными принтами, освещение и декор, которые точно поднимут вам настроение. У вас есть ровно один месяц, чтобы приобрести их со скидками — приятного шопинга!
Чем больше у вас дома сценариев освещения, тем лучше. В нашей подборке много объемных люстр и лаконичных потолочных светильников. А еще — стильные настольные лампы и классный светильник-прожектор. Листайте нашу подборку, чтобы увидеть все модели. Кстати, весь сентябрь на них будет действовать скидка 20%.
Получите 5% скидку при заказе двух стульев, 10% — при заказе четырех и 15% при заказе шести стульев. Не обязательно заказывать одинаковые стулья, можно заказать любые из этой подборки и все равно получить скидку!
Обновление интерьера в разгар распродаж станет правильным решением. Для покупки новой люстры, стула или кресла со скидкой достаточно одного клика.
На обложке: дизайн-проект Натальи Митраковой.
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