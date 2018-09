Рикардо Тиши покажет свою первую коллекцию для Burberry в сентябре 

Показ новой коллекции весна-лето 2019 модного Дома Burberry пройдет 17 сентября на Неделе моды в Лондоне. Это будет дебютная работа Рикардо Тиши для британского бренда. Дизайнер занял пост креативного директора Burberry в марте 2018 года. За это время он создал коллаборацию с Вивьен Вествуд. Выход их совместной коллекции планируется в декабре 2019 года. «Вивьен была одной из первых, кто вдохновил меня стать дизайнером. Она — воплощение неповторимого британского стиля и источник вдохновения для многих», — прокомментировал дизайнер. Важным событием с момента прихода Рикардо в Burberry стала радикальная смена логотипа, который не менялся на протяжении 20 лет. В августе 2018 года дизайнер обновил логот, отказавшись от фирменной клетки Burberry. Напомним, что до прихода Рекардо Тиши креативным директором был Кристофер Бейли , который проработал в модном Доме 17 лет и первым в мире моды ввел схему продажи коллекций see now, buy now.