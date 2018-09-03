«В половую тряпку завернулась»: что думают мужчины о модных оттенках одежды

Институт цвета Pantone выделяет главные оттенки сезона. Дизайнеры прислушиваются к авторитетному мнению и создают коллекции в трендовых тонах. Но так ли привлекательно эти оттенки смотрятся в женском гардеробе? Мы решили узнать честное мнение мужчин.

Участники опроса:

Игорь, финансист, 35 лет Максим, футболист, 24 года

Кирилл, юрист, 45 лет Андрей, диджей, 30 лет Горчичный

Игорь: «Этот оттенок напоминает любимую юбку моей бабушки. Если девушка хотела собрать образ в винтажном стиле, ей это удалось. Но неужели нельзя было придумать что-то поярче? Смотрится скучно».

Максим: «Мне не нравится этот цвет. Он вгоняет меня в депрессию. Сразу вспоминаю об осени и начинаю грустить, ведь скоро зима».

Кирилл: «Не хватает яркости. Этот приглушенный оттенок старит ее лет на 15».

Андрей: «Знаю, что этот цвет очень модный, но у меня он почему-то ассоциируется со старостью. Полностью согласен с Кириллом».

Фуксия

Игорь: «Я считаю, что этот оттенок убивает любую внешность. Он не идет ни нежным блондинкам, ни жгучим брюнеткам».

Максим: «На улицу вышло фиолетово-розоватое пальто. Настолько этот ядреный оттенок привлек мое внимание, что я даже плохо смог рассмотреть девушку».

Кирилл: «Я очень люблю яркие цвета в гардеробе. Они ведь говорят об уверенности женщины в себе. Но только не фуксия. Смотрится слишком эгоистично и ядовито».

Андрей: «Моя девушка очень хотела купить платье этого оттенка, но я ее отговорил. Не хочу, чтобы она выглядела нелепо».

Болотный

Игорь: «Сразу вспомнил о рыбалке, когда увидел этот цвет. Гармонично выглядит на 60-летней даме, но не на молодой девушке».

Максим: «Мрачно и несексуально. Лицо на таком фоне смотрится слишком бледно».

Кирилл: «Не представляю, как можно было купить вещь такого оттенка. При одном взгляде на нее становится грустно и тоскливо. Надо было ей хотя бы взять в руки яркую сумку».

Андрей: «Если бы надо было составить рейтинг моих нелюбимых оттенков, то этот бы точно занял призовое место».

Светло-розовый

Игорь: «Выглядит так, словно девушка все еще хочет играть с куклой Барби. Не могу воспринимать этот оттенок серьезно».

Максим: «Видимо, этот цвет должен обезоруживать мужчин своей непосредственностью. Но я на эту удочку точно не поймаюсь».

Кирилл: «Если так оденется дочка, то мама тоже может за компанию. И вместе они пойдут на веселый детский утренник. Но такой розовый костюм точно не для офиса».

Андрей: «Оттенок очень эффектный, но почему-то мне совсем не по душе. То ли детский, то ли слишком прямолинейный».

Неоново-зеленый

Игорь: «Примерно такая же история, как с фуксией: сразу бросается в глаза и отвлекает внимание от внешности».

Максим: «Возможно, что в хмурый день этот оттенок и поднимет настроение. Но только через пять минут он мне уже надоест».

Кирилл: «Какая-то дискотека 80-х. В фитнес-зале форма такого оттенка, может, и неплохо бы смотрелась, но этот цвет точно не для улицы».

Андрей: «Смотрится странно. Мне вообще не нравятся неоновые оттенки».

Серо-голубой

Игорь: «Завернулась в половую тряпку. Серьезно, у меня такая на балконе лежит. Скучный оттенок, абсолютно не подчеркивающий достоинства внешности».

Максим: «Банально и абсолютно невыразительно. Я даже забыл, что это был за оттенок, пока отвечал».

Кирилл: «В таком наряде хорошо ходить, чтобы ни один мужчина точно не обратил на вас внимания и не позвал на свидание».

Андрей: «Не понимаю, почему не надеть красное платье? Зачем нужно выбирать такой невнятный мышиный оттенок?»

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— Известные модные дома — Gucci, Louis Vuitton и даже Dior — стали создавать одежду и аксессуары, которые будут классно смотреться в кадре. Фактурные ткани, очень яркие (и иногда даже спорные) оттенки, нестандартный крой привлекают внимание не только на улице, но и в социальных сетях. Бренды с многолетней историей становятся смелее, а также появляются новые локальные марки с неординарным видением современной моды.

Женщины любят новые тенденции, активно экспериментируют с оттенками, к чему мужчины часто относятся критично. Я советую всегда учитывать свой цветотип и особенности фигуры при обновлении гардероба. А угождать всем мужчинам на улице все-таки не стоит.

Полина Кравцова, выпускница РГУ им. А. Н. Косыгина, дизайнер

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