Наряды в клетку, лакированные плащи и другие маст-хэвы из коллекции Topshop

С помощью вещей из новой коллекции Topshop легко получится повторить образы шведских звезд стрит-стайла с Недели моды в Стокгольме, ведь при создании новинок дизайнеры демократичного бренда вдохновлялись именно скандинавской тематикой. Здесь же вещи, будто позаимствованные из гардероба бойфренда-панка, а также наряды словно из комода мамы, любившей помодничать в девяностые. Также в коллекции актуальные вещи в клетку — пальто, свитеры, шарфы, платья и жакеты; и рубашки с платочным принтом; и лакированные плащи — самая модная и необходимая вещь нового сезона.