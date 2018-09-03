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Наряды в клетку, лакированные плащи и другие маст-хэвы из коллекции Topshop
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Наряды в клетку, лакированные плащи и другие маст-хэвы из коллекции Topshop 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
С помощью вещей из новой коллекции Topshop легко получится повторить образы шведских звезд стрит-стайла с Недели моды в Стокгольме, ведь при создании новинок дизайнеры демократичного бренда вдохновлялись именно скандинавской тематикой. Здесь же вещи, будто позаимствованные из гардероба бойфренда-панка, а также наряды словно из комода мамы, любившей помодничать в девяностые. Также в коллекции актуальные вещи в клетку — пальто, свитеры, шарфы, платья и жакеты; и рубашки с платочным принтом; и лакированные плащи — самая модная и необходимая вещь нового сезона.
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