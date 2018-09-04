Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать

В любом интерьере важны детали. Они могут как украсить его, так и испортить. Вместе с дизайнером Юлией Веселовой разбираемся, на что обратить внимание при оформлении квартиры.

Обычно масс-маркеты предлагают стандартные варианты ручек. Дизайнерские модели можно найти у специализированных компаний, в магазинах декора или на блошиных рынках.

Кстати, не обязательно, чтобы ручки были одинаковые — они могут быть разной формы, но одного оттенка. Но выбирать их нужно уже после того, как весь интерьер собран — так вы увидите цельную картину.

Это одно из первых, о чем стоит подумать при проектировании интерьера. Неправильно размещенные розетки впоследствии могут испортить впечатление даже от самого стильного интерьера.

Лучше всего проектировать розетки с запасом. С каждым годом количество техники в доме растет, и лишними они точно не будут.

Очень важно подобрать для квартиры правильную температуру света. Например, холодный свет больше подходит для офисов, а дома хочется атмосферы уюта и расслабленности.

Для основного освещения, рабочей и гардеробной зон выбирайте белый нейтральный свет. А для локального освещения — теплый.

Обращайте внимание на температуру ламп при покупке, она измеряется в градусах Кельвина: белый нейтральный свет — 5000—6000 К, холодный — все, что выше этой отметки, теплый — все, что ниже. И не забывайте, что цвета в интерьере будут меняться в зависимости от температуры освещения.

Они добавят акцентов в любой интерьер. А самое классное, что их много не бывает. Из подушек можно даже создать отдельное место для отдыха.

Не бойтесь использовать подушки разных цветов и размеров. Миксуйте однотонные модели с растительным орнаментом, геометрию с цветом или поэкспериментируйте с бахромой и рюшами.

Один из сегодняшних микротрендов — наполнять дом растениями разных форм, размеров и видов. Для их оформления можно использовать бетонные кашпо. Это натуральный материал разных оттенков, который со временем красиво «стареет».