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Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
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Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В любом интерьере важны детали. Они могут как украсить его, так и испортить. Вместе с дизайнером Юлией Веселовой разбираемся, на что обратить внимание при оформлении квартиры.
Обычно масс-маркеты предлагают стандартные варианты ручек. Дизайнерские модели можно найти у специализированных компаний, в магазинах декора или на блошиных рынках.
Кстати, не обязательно, чтобы ручки были одинаковые — они могут быть разной формы, но одного оттенка. Но выбирать их нужно уже после того, как весь интерьер собран — так вы увидите цельную картину.
Это одно из первых, о чем стоит подумать при проектировании интерьера. Неправильно размещенные розетки впоследствии могут испортить впечатление даже от самого стильного интерьера.
Лучше всего проектировать розетки с запасом. С каждым годом количество техники в доме растет, и лишними они точно не будут.
Очень важно подобрать для квартиры правильную температуру света. Например, холодный свет больше подходит для офисов, а дома хочется атмосферы уюта и расслабленности.
Для основного освещения, рабочей и гардеробной зон выбирайте белый нейтральный свет. А для локального освещения — теплый.
Обращайте внимание на температуру ламп при покупке, она измеряется в градусах Кельвина: белый нейтральный свет — 5000—6000 К, холодный — все, что выше этой отметки, теплый — все, что ниже. И не забывайте, что цвета в интерьере будут меняться в зависимости от температуры освещения.
Они добавят акцентов в любой интерьер. А самое классное, что их много не бывает. Из подушек можно даже создать отдельное место для отдыха.
Не бойтесь использовать подушки разных цветов и размеров. Миксуйте однотонные модели с растительным орнаментом, геометрию с цветом или поэкспериментируйте с бахромой и рюшами.
Один из сегодняшних микротрендов — наполнять дом растениями разных форм, размеров и видов. Для их оформления можно использовать бетонные кашпо. Это натуральный материал разных оттенков, который со временем красиво «стареет».
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