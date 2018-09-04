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Студенты-дизайнеры из ВШЭ и Polimoda изучили народные промыслы России
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Студенты-дизайнеры из ВШЭ и Polimoda изучили народные промыслы России 

The Blueprint 56 минут назад
Фото: The Blueprint
Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ и флорентийской модной школы Polimoda приняли участие в «Экспедиции НХП» — проекта, направленного на поддержку и развитие русских народных художественных промыслов. В рамках экспедиции они посетили Гжельский фарфоровый завод, фабрику Оренбургских пуховых платков, Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, предприятие «Хохломская роспись» и фабрику «Торжокские золотошвеи». Студенты изучили традиционные промыслы, создали эскизы, а теперь готовят совместную коллекцию предметов интерьера и одежды, которую покажут на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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