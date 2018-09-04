От матрешек — к платьям: молодые дизайнеры из Италии создадут коллекции в стиле русских народных художественных промыслов

Молодые дизайнеры, студенты института Polimoda, отправились в модную экспедицию по городам нашей страны, чтобы освоить технику производства народных художественных промыслов под руководством ведущих российских мастеров, и уже даже представили эскизы изделий главе Минпромторга России

Путешествовали итальянцы, как водится, не одни, а в компании коллег-дизайнеров из Школы дизайна ВШЭ . Вместе участники экспедиции посетили АО «Гжельский фарфоровый завод», Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись», ООО «Торжокские золотошвеи», ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков», АО «Императорский фарфоровый завод». У профессионалов своего дела ребята обучались тонкостям работы, а также могли прочувствовать особую атмосферу русского народного творчества. Итогом проекта станет совместная коллекция предметов интерьера и одежды, созданная с учетом полученного опыта и вдохновленная историей и культурой России.

Рассмотреть первые эскизы ребят можешь в галерее ниже! А финальные работы студентов можно будет увидеть в коллекциях, которые будут представлены на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже следующей весной.

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Фото: пресс-служба