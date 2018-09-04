Молодые дизайнеры, студенты института Polimoda, отправились в модную экспедицию по городам нашей страны, чтобы освоить технику производства народных художественных промыслов под руководством ведущих российских мастеров, и уже даже представили эскизы изделий главе Минпромторга России.
Путешествовали итальянцы, как водится, не одни, а в компании коллег-дизайнеров из Школы дизайна ВШЭ. Вместе участники экспедиции посетили АО «Гжельский фарфоровый завод», Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись», ООО «Торжокские золотошвеи», ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков», АО «Императорский фарфоровый завод». У профессионалов своего дела ребята обучались тонкостям работы, а также могли прочувствовать особую атмосферу русского народного творчества. Итогом проекта станет совместная коллекция предметов интерьера и одежды, созданная с учетом полученного опыта и вдохновленная историей и культурой России.
Рассмотреть первые эскизы ребят можешь в галерее ниже! А финальные работы студентов можно будет увидеть в коллекциях, которые будут представлены на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже следующей весной.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!
Фото: пресс-служба