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Осенью в Москве откроются два магазина ИКЕА
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Осенью в Москве откроются два магазина ИКЕА 

Roomble.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Roomble.com
Дизайн-студии появятся в торговом центре «Афимолл Сити» у станции метро «Деловой центр» и в жилом квартале LIFE — Ботанический сад. Здесь можно будет вдохновиться решениями от дизайнеров ИКЕА, спланировать интерьер спальни или кухни, а также приобрести подходящие аксессуары. Специалисты помогут спланировать, оплатить и получить кухню домой уже на следующий день, а также заказать доставку всего ассортимента товаров на дом.
Примечательно, что в этом году компания отмечает 75 лет!
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