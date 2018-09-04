Интерьер таунхауса, напоминающий стильное черно-белое кино

Дизайнер Алина Макурина: «Работа над домом проходила интересно и увлекательно. Так много разных стилей, отделочных материалов, предметов мебели и света! И всё очень красивое, и всё очень нравится! Прежде чем окончательно определиться со стилем, много ездили с заказчицей по салонам: смотрели, трогали, сидели и даже лежали. Ведь главное в создании красивого и удобного интерьера — это уверенность во всём».

Работая над интерьерами таунхауса, дизайнер создавала спокойное пространство для семейной пары, рассчитанное на приём частых гостей: детей и внуков

Она вспоминает, что поначалу особенно сложно было остановиться на каком‑то одном стиле: заказчикам одинаково нравились и классика, и ар–деко. После долгих колебаний, поисков, перескакиваний с одной идеи на другую, с одного стиля на другой решили объединить оба и создать своеобразный симбиоз: на классическом фоне сделать ардекошную обстановку. В результате в таунхаусе появились стены с крашеными молдингами, потолки с гипсовыми карнизами, двери с классическими порталами и традиционные деревянные полы — как того и требует классика. С этим окружением прекрасно уживаются предметы мебели и свет в стиле ар–деко: респектабельные диваны, столики на металлических ножках, графичные светильники, элегантные стулья, кожаные кресла и изголовья кроватей.

Интерьеры таунхауса — словно кадры из стильного чёрно–белого фильма. Цветовая палитра и на первом, и на втором этажах ограничена мягкой монохромной гаммой: от белого через различные оттенки серого к небольшому количеству чёрного. Именно в такой цветовой гамме заказчику комфортно.

На первом этаже центральное место занимает кухня–гостиная площадью почти 40 квадратных метров. Основная сложность, с которой пришлось столкнуться дизайнеру, была связана с проектированием кухни. Она должна была быть выстроена в одну линию и развёрнута в сторону гостиной. Но ширина стены, вдоль которой предстояло разместить кухонную мебель, превышала пять метров, а высота потолка — три с половиной. При таких масштабах кухню надо было делать крупноформатной, без деления на мелкие секции и желательно без швов, так как швы в данном случае сильно портили бы внешний вид. Но выстроить такую длину без швов крайне сложно. Тем не менее дизайнер пошла на технический эксперимент: все даже самые длинные детали гарнитура спроектированы без единого шва. Причём все панели функциональны. Центральная верхняя панель длиной почти три метра тоже открывается, хоть и с небольшим усилием. За ней хранятся предметы, которыми редко пользуются. Эксперимент получился настолько удачным, что его повторили при проектировании стеллажа напротив: он тоже выполнен без единого шва. «В интерьере много предметов, созданных по моим эскизам, как, например, стеллаж шириной во всю стену и столик между диванами, — замечает дизайнер. — Задняя стенка стеллажа зеркальная, что делает комнату визуально больше, а также добавляет света — он отражается в зеркале». На втором этаже доминируют две спальни — мужская и женская — с прилегающими к ним санузлами. В мужской господствует более тёмная гамма и мебель строгих очертаний. В женской спальне преобладает белый цвет.