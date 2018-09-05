10 хитов этого лета: посты, которые нельзя пропустить

Собрали самые полезные советы и красивые интерьеры, которые понравились вам этим летом.

Двушку в блочном доме, построенном в 1975 году, дизайнер Анна Смолякова превратила в современное пространство для молодой женщины за счет минимальной перепланировки и интересного художественного решения.

6 примеров, которые доказывают, что спасти любой интерьер — реально. Причем для этого не обязательно быть профессиональным дизайнером.

Рассказываем о доступных и эффективных приемах из арсенала профи гостиничного бизнеса, которые помогут оформить собственный санузел стильным и комфортным.

Посмотрите, как Сесилия Энгвол превратила маленькую родительскую дачу в дом своей мечты.

Для оформления просторной квартиры с панорамными окнами архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина выбрали природную цветовую палитру и натуральные материалы для отделки. За лаконичными фасадами мебели спрятали все необходимые вещи, а тепло и уют добавили с помощью аксессуаров и мягкого текстиля.

Хотите сэкономить и при этом получить кухню, которая шикарно выглядит? Сделать это реально — авторы блога @prosto.remont рассказывают, как.

Владельцы квартиры, Анна Илья Добровольские , обустроили на 43 квадратах в подмосковном ЖК «Арт» свой личный «филиал Копенгагена». Анна часто бывает в Дании по работе — вдохновившись этой страной, она мечтала жить в типичной скандинавской квартире. Причем отправной точкой всего интерьера стал… светильник.

В нашей подборке — цветные кухни, которые дизайнеры обустроили для себя. А это значит, что в них использованы приемы, которые профи считают самыми удачными. Посмотрите, как сделать так, чтобы яркий цвет смотрелся уместно и стильно.

Заказчики обратились к дизайнеру, чтобы увеличить количество комнат в своей новой двушке. В результате кардинальной перепланировки у них появилась изолированная детская, спальня за перегородкой и просторная кухня-гостиная. Систем хранения тоже получилось много — причем место для них нашли совсем не на балконе.

Собрали удачные примеры, как усовершенствовать типовой проект и подарить вторую жизнь старому дому. Площадь самого маленького дома в подборке — 88 квадратных метров.